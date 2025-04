El nem hiszed, mennyibe került Szoboszlai Dominik karikagyűrűje: erre tényleg senki nem számított

A Liverpool középpályása, Szoboszlai Dominik és párja, Buzsik Borka márciusi esküvőjén különleges, luxuskategóriás Tiffany karikagyűrűket viseltek, amelyek együttes értéke akár a 32 millió forintot is elérheti.

A Liverpool sztárjátékosa és kedvese a budapesti Gresham-palotában tartották szűk körű esküvőjüket, ahol a menyasszony fehér, tollakkal díszített ruhában mondta ki a boldogító igent. A ceremónián azonban nem csak az öltözékek, hanem az ékszerek is figyelemreméltóak voltak.

Szoboszlai Dominik ujján egy Jean Schlumberger by Tiffany Sixteen Stone Ring típusú karikagyűrű csillog, amelyet Jean Michel Schlumberger francia ékszertervező alkotott meg 1959-ben. A 18 karátos aranyból készült, briliáns gyémántokkal díszített ékszer különlegessége, hogy a kövek arany X-ekkel váltakoznak, ami a szerelem szimbólumának számít. A gyűrű jelenlegi ára 15 ezer dollár, ami több mint 5,5 millió forintnak felel meg - írta a Bors.

Amennyiben a focista márkahű maradt, és párja gyűrűjét is a Tiffanytól választotta, az még jelentősebb kiadást jelenthetett. Egy hasonló, Schlumberger kollekciós darab ára akár a 73 ezer dollárt (körülbelül 27 millió forint) is elérheti. Bár léteznek kedvezőbb árfekvésű Tiffany gyűrűk is, már 1,5 millió forinttól, a látottak alapján az újdonsült férj nem spórolt az ékszereken.

Címlapkép: Kovács Tamás/MTI Fotószerkesztőség