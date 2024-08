Meglepő titkát fedte fel Korda György és Balázs Klári: erre senki sem gondolt velük kapcsolatban

Balázs Klári és Korda György nem igazán nagyzolnak zenei fellépéseiken, azt mondják csak vizet, kávét vagy gyümölcsöt szoktak rendelni a backstage-be – írja a Story magazin.

Balázs Klári és Korda Gyuri már 45 éve énekelnek együtt, ám még mindig lámpalázasak 1-1 fellépés előtt – többek között erről is beszéltek a magazinnak adott interjújukban. Balázs Klári ráadásul betekintést engedett a kulisszák mögé is, „minden hétfőn kimosom az előző heti fellépőruháinkat. Hétvégére Gyuri mind a közel harminc ingje, és ez csak a hófehér ingje, kivasalva sorakozik a szekrényben (…) Minden reggelt egy nagy pohár vízzel indítunk, aztán gyümölcsöt eszünk, kávézunk, amit mandulatejjel hígítunk. Eszünk még egy-két pirítóst lágy tojással, és kész.”

Klárika arról is beszélt, koncertjeikre otthon készülnek, a zongora mellett skáláznak, de az énekesnő készíti a saját sminkjét is, a ruhák becsomagolása mellett. Kifejtették azt is, hogy a kulisszák mögé nem szoktak különlegességeket kérni, az alkohol például a teljes velük dolgozó stábnak tiltva van a fellépés végéig.

(Címlapkép - Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA)