Ezeket a premiereket robbantja ősszel a SkyShowtime: novemberben is lesz mit nézni

Ezek a filmek és sorozatok lesznek elérhetőek novembertől a SkyShowtime kínálatában. Számos sorozat folytatása is felkerül a streaming szolgáltató tartalmai közé.

Novemberi premierek

A SkyShowtime novemberben is rengeteg új sorozattal és filmmel bővül, nem meglepő módon a novemberben számos horror és thriller kerül a kínálatba. Fellow Travelers: Az Oscar®-jelölt Ron Nyswaner (Philadelphia, Homeland) által, Thomas Mallon regénye alapján készült Fellow Travelers egy izgalmas szerelmi történet és politikai thriller két merőben különböző férfi hullámzó románcáról. A sorozat első évadának első két része november 3-tól lesz látható.

Yellowjackets: A túlélőfilm, a pszichológiai horror és a felnőtté válás történetek műfajait egyesítő Yellowjackets egy tehetséges középiskolás lány focicsapat történetét követi nyomon, akik nem éppen szerencsés túlélői lesznek egy repülőgép-katasztrófának az északi vadon mélyén. A sorozat első évadénak összes része már október 14-től elérhető lesz, a 2.évadot október 28-tól kezdik el leadni, és hetente fognak megjelenni a részek.

Számos nagysikerű sorozat folytása is novemberben várható, úgy mint a Codename: Annika, amelynek új részei november 4-től lesznek elérhetőek, vagy a Poker Face, amelynek írója, rendezője és vezető producere a többszörösen Oscar®-díjra jelölt filmrendező, Rian Johnson, aki a Knives Out filmek írója, rendezője és producere is egyben.

A filmes kínálatok között is nagy lesz a választék, november 5-től elérhető lesz többek között a The Super Mario Bros. Movie. A Despicable Me és a Sing animációs filmet gyártó stúdiótól, a Golden Globe-díjas Anya- Taylor Joy és a vígjátékmester, Chris Pratt és Charlie Day főszereplésével érkezik a Nintendo világsikerű videójáték-franchise-án alapuló ​ legújabb szórakoztató kalandfilm, amely Marióról, a bajszos vízvezeték-szerelőről és nyakigláb testvéréről, Luigiról szól, akik meg akarják menteni Barack hercegnőt a gonosz Bowsertől.

De emellett a sokak által várt Renfield is a kínálat részét képezi. A Drakula hűséges szolgájáról szóló modern szörnymesében Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, X-Men franchise) játssza Renfieldet, a történelem legnárcisztikusabb urának, Drakulának (az Oscar®-díjas Nicolas Cage) megkínzott szolgáját.

A bármikor lemondható, reklámmentes havi SkyShowtime-előfizetés ára: 1999 Ft, 7 napos ingyenes próbaidőszakkal.