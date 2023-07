Szomorú látkép a Balatonról: arra senki sem számított, hogy ez megtörténhet 2023 nyarán

Sok családnak idén már tényleg csak álom a nyaralás: 60 százalékuk egyáltalán nem utazik sehova, vagy a szokásosnál olcsóbb úti célt keres. Még elkeserítőbb, hogy egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a balatoni nyaralást is, idén pedig legalább 30-40 százalékkal kevesebb a vendég a tónál.

Egyre inkább úgy tűnik, sok magyarnak idén nemhogy belföldi, de semmilyen utazásra nincs pénze. Egy friss felmérés szerint a magyarok 59 százaléka nyaralt vagy fog még nyaralni idén, 41 százalék viszont otthon tölti a nyarat, többnyire azért, mert az utazás nem fér bele nekik anyagilag. Ha egy magyar család utazik is, a legtöbben 100-300 ezer forintot szánnak a nyaralásra. A külföldön nyaraló magyarok 51 százaléka szerint pedig ott olcsóbban kijönnek, mint itthon - írja a Telex. A lap munkatársai 12 balatoni strandot látogattak meg, hogy kiderítsék mekkora a forgalom a magyar tengernél.

Az első megálló Balatonakarattya volt, ahol a sima felnőtt belépő 1300 forint (tavaly 900 forintba került) az egyik fizetős strandon, parkolni viszont ingyen lehet. Alig néhány tucatnyian voltak a kis partszakaszon, ők főképp idősek és családosok. János vendéglátósként dolgozik a tónál és elég borúlátóan összegezte a benyomásait. A férfi alig pár hete nyitotta meg a kajáldáját a strand bejáratánál, a pizzák nála 2500 forintosak, és a 30 dekás hekk is 2500 forint körül van. Szerinte lehet, hogy hétvégén valamennyivel többen vannak, mint pénteken, de még az sem közelíti meg a régebbi szintet: úgy tudja, korábban kétezer jegyet is eladtak naponta a strandon, idén ez csak száz-kétszáz között van.

Szerinte ide nem nagyon jön külföldi, csak a helyiek járnak vissza, vagy azok jönnek, akik közel akarnak strandolni az autópályához. A férfi szerint infláció tavaly is volt, az emberek mégis nyaraltak, mert a magyaroknak is ki kell valahol kapcsolódniuk. Az ő barátai viszont most Horvátországban voltak, ahol a nyaralást a család 300 ezerből megúszta. „Itt csak a szállást hozod ki belőle. Jöttek a barátaim is ide, de inkább nem is aludtak itt, mert 50 ezerért találtak csak szobát.” Ez az első balatonos éve, de azt mondja, az is lehet, hogy az utolsó. A belefektetett pénzének eddig csak a húsz százaléka jött neki vissza.

Egy szállásadótó elmondása szerint az elmúlt három-négy évben megfigyelhető, hogy a vendégek már nem napokra, inkább csak egy éjszakára jönnek. Szerinte „nem bírja már a pénztárca, meg kell fogni a pénzt. De azért egy éjszaka alatt is ki tudnak kapcsolódni.” Míg régebben a németek is idejártak, addig szerinte most már csak a magyar jön – ők pedig megválogatják, mennyit költenek.