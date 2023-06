Most leesik az állad: ennyibe kerül egyetlen nap a Balatonnál 2023 nyarán

Alig-alig lassul az infláció, ez azt jelenti, hogy hónapról hónapra egyre több pénz költünk el alapvető szükségleteinkre, így várhatóan kevesebb pénz jut nyaralásra, kikapcsolódásra. A legnagyobb szállásközvetítő friss adatai is megerősítik ezt: a hazai vendégek belföldi utazásainak csökkenése már most jól látszik. Az egynapos nyaralások észszerű alternatívák lehetnek, persze csak elméletileg: kiszámoltuk egy négytagú családnak mennyibe kerül egy nap Balaton szállás nélkül. Nem hittünk a szemünknek.

Egyre kevesebben, egyre olcsóbb szállásokra utaznak: a hazai vendégek belföldi utazásainak csökkenése látszik a Szallas.hu adatai szerint is: ugyan érződik az utazási kedv, de a visszaesés is. Különösen azok a régiók és szállásadók aggódhatnak leginkább, ahol nincs bejáratott külföldi vendégforgalom. Ez összecseng a Pénzcentrum nagy utazási felmérésének eredményeivel is, amiből az derült ki, hogy sok családnak idén már tényleg csak álom a nyaralás: 60 százalékuk egyáltalán nem utazik sehova, vagy a szokásosnál olcsóbb úti célt keres.

Éppen ezért idén várhatóan 2020 után ismét megnövekszik az egynapos utazások száma, de ezúttal nem a járványhelyzet, hanem a borsos árak miatt. Több alkalommal is foglalkoztunk a belföldi szállásárakkal, még márciusban írtuk meg, hogy akár 40 százalékos emelkedésre is számítani lehet egyes esetekben, de a 15-20 százalék a minimum.

És ha egynapos nyaralás, akkor adja magát a Balaton, hiszen nem csak a főváros felől, de több irányból is viszonylag könnyen megközelíthető. Viszonylag. De nézzük, mennyibe is kerül, ha csak egyetlen napra utazunk el a Balatonhoz: fiktív négytagú családdal számolunk.

Utazás

Először is le kell jutnunk valahogy a partra: nézzük, mennyi az útiköltség, ha autóval megyünk. A NAV Gépjárművek fogyasztási normáiról szóló tájékoztatása szerint átlagosan 8 literes fogyasztással lehet számolni egy személygépjármű esetében, így mi is ezt tesszük most.

Balaton felé, ha például a déli part legtávolabbi csücskét, Balatonmáriafürdőt vesszük célba Budapestről, 169 kilométert kell megtennünk, oda-vissza 338-at, ez alatt nagyjából 26,5 litert fogyaszt az átlagos autó, tehát 15 ezer forintból megvan az útiköltség. Ellenben ha Balatonvilágos az úti cél, az csak 95 kilométer, oda-vissza 190 kilométer, tehát egy átlagos gépjármű fogyasztása 15,2 liter benzin, ami mai áron közel 8800 ezer forint.

Vonattal 4 főnek, 2 felnőtt, 2 gyermek,minden esetben drágább az útiköltség, így örök és kikezdhetetlen igazság tehát, hogy kocsival nem csak kényelmesebb, gyorsabb, de olcsóbb is az utazás.

Evés-ivás

Érkezés után az első dolga az embernek, hogy valami elemózsia után néz. Nem titok, hogy a legtöbb büfében már akár 2400 forintot is elkérnek egy sima sajtos-tejfölös lángosért. Egy olvasónk szúrta ki ugyanis, hogy az egyik közkedvelt település strandján 1900 forintot kérnek el ugyanezekért a feltétekért, de ha a sajtos-tejfölös kombót megbolondítanánk egy kis sonkával, az már 2400 forintba kerül. A feltétek variációja pedig végtelen: választhatunk sima lángost (1000 forint), sajtosat (1500 forint) és tejfölöset is 1400 forintért.

Legalább 20-30 százalékos áremelésre minden étteremben számíthatunk, és a fagylalt sem lett olcsóbb: 500-600 forint is lehet egy gombóc. Ha csak fejenként kettő, összesen 8 gombóccal számolunk, 4000- 4800 forintot fogunk otthagyni.

Strandbelépő

Szinte minden településen lehet ingyen csobbanni, de a legjobb strandok fizetősek. Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a 2023-as belépők áraival: a Pénzcentrum egyesével felkereste a balatoni önkormányzatokat, hogy tisztább képet kapjunk, és megtudjuk, hogy készülnek a szezonra. Ahol belépőt kérnek, ott idén is emeltek:

Számoljunk ki!

Képzeletbeli négy fős családunk tehát máris eltapsolt egy komolyabb összeget:

útiköltségre 15 ezer forintot számoltunk átlagosan (autóval, ám ha vonattal, akkor 18 ezer inkább)

étkezésre alsó hangon 30 ezret (ez persze igény szerint változhat)

strandbelépőre összesen 4 ezer forintot

Ez szállás nélkül egy családnak minimum 50 ezer forint/nap-ra jön ki.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás