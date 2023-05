Legendás kaparós sorsjegy tarolja le újra Magyarországot: durva, mennyit lehet nyerni rajta

Pénzkerék+ néven online formában tér vissza a korábban nagy sikert arató, Pénzkerék kaparós sorsjegy. A nemzeti lottótársaság a magasabb ügyfélélmény érdekében megújult formában, e-sorsjegyként vezeti be a Pénzkerék+-t, melyet így élménydúsabb és színesebb kivitelben digitálisan kaparhatnak le az online szerencsevadászok.

Megújult formában tér vissza a korábban sikeres sorsjegy, a Pénzkerék. A Szerencsejáték Zrt. most debütáló Pénzkerék+ elnevezésű új terméke a ma már kereskedelmi forgalomban nem kapható papíralapú kaparós digitális változatát tartalmazza. Az új „+” jelzéssel ellátott játékoknál minden esetben visszaköszönnek a papíralapú „féltestvérek” jól ismert jellemzői, azonban a grafikai megjelenésben, a játékmenet gyorsaságában, a játékok számában eltérnek fizikai megfelelőiktől.

A Pénzkerék+ több újdonságot is tartalmaz: a virtuális kaparófelület alatt színes szimbólumok várják a játékosokat, a képernyőre optimalizált megjelenés pedig a játékélményt emeli magasabb szintre, így az új e-sorsjegy egy okoseszköz birtokában bárhol játszható. A Pénzkerék+ az 50 milliós főnyereményen túl további 2 darab 5 millió forintos nyereményt is rejt, papír alapú társához viszonyítva pedig magasabb nyerési esélyt is biztosít. A virtuális sorsjegy célja, hogy az instant vagy gyorsjátékok kedvelőinek izgalmas és szórakoztató játékélményben legyen részük.

A nemzeti lottótársaság 2020-ban vezette be első e-sorsjegy termékeit, amelyek a nap 24 órájában, bármilyen digitális eszközről elérhetők. Jelenleg 20 különböző digitális kaparós közül választhatnak a játékosok, amihez új e-sorsjegyként csatlakozott a Pénzkerék+ is.