Őrült premierekkel támad a május: ezek a filmek és sorozatok érkeznek az HBO Max-ra

A hónap kiemelt premierje között található az HBO saját gyártású európai koprodukciója (Spy/Master), Elle Fanning és Nicholas Hoult közreműködésével készült vígjáték sorozat 3. évada (Nagy Katalin – A kezdetek), a Watergate-botrányról készült minisorozat Woody Harrelsonnal és Justin Theroux-val (A Fehér Ház vízszerelői) vagy épp a kult rendező, Genddy Tartakovszky új animációs sorozata (Unicorn: Warriors Eternal) is látható lesz.

Filmek terén sem unatkozhatunk, lesznek lenyűgöző dokumentumfilmek (Bemutatjuk Selma Blair-t, Lady Gucci - Patrizia Reggiani története, Bama Rush, Donna Summer: Love to Love You), friss premierek a mozivászonról (A meghívás, A múmiák, Ahol a folyami rákok énekelnek) és exkluzív címek (Utazás Joy-jal, Játszunk gyilkosost, Gazember ügynök) és több közkedvelt film (Rossz tanár, A fantasztikus róka úr, Nyughatatlan özvegyek, Wonder Woman, Árnyék…) még sok más. Az alábbiakban napi bontásban láthatjátok, hogy mikor érkeznek a friss tartalmak.

Május 1.

30 méteres hullám s2e3

Utódlás s4e6

Barry s4e4

Valaki valahol s2e2

John Oliver-show az elmúlt hét híreiről s10e10

Királyi Krékerek s1e8

Démoni szerető (Demonlover)

Para - Királyok vagyunk s2e5-6

Május után (Something in the Air)

Van pápánk! (We Have a Pope)

Május 2.

Mrs. Davis s1e5

Az ifjú Sheldon s6e18

A Fehér Ház vízszerelői s1e1

Május 3.

Dave s3e5

Spencer s5e18

1000 százalékban én: Egy sokszínű felnövéstörténet (1000% Me: Growing Up Mixed)

Május 4.

Gotham lovagjai s1e6

Szerelem és halál s1e4

Ez csodás! (C'est magnifique!)

Bemutatjuk Selma Blair-t (Introducing, Selma Blair)

Bűntelen (Without Sin) – teljes sorozat (4 rész)

május 5.

Kiút s2e2

Felvétel indul! s20e18

Unicorn: Warriors Eternal s1e1-2

#BringBackAlice s1e5

Rossz tanár (Bad Teacher)

Egy anya George W. Bushsal szemben (Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush)

Rimini

Romantikus útikalauz elfeledett helyekre (Romantic Guide to Lost Places)

A meghívás (The Invitation)

Nyughatatlan özvegyek (Widows)

Május 6.

Alagi s1e27-39

Fekete hölgyek szkeccs showja s4e4

Május 7.

El akartam rejtőzni (Hidden Away)

Utazás Joy-jal (Joyride)

Május 8.

30 méteres hullám s2e4

Utódlás s4e7

Barry s4e5

Valaki valahol s2e3

John Oliver-show az elmúlt hét híreiről s10e11

Királyi krékerek s1e8

A szakadék két szélén (Two Sides of the Abyss / Die zwei Seiten des Abgrunds) s1e1-2

Első szerelem (First Love)

Wonder Woman

Május 9.

Mrs. Davis s1e6

Az ifjú Sheldon s6e19

A Fehér Ház vízszerelői s1e2

Május 10.

Dave s3e6

Spencer s5e19

Május 11.

Gotham lovagjai s1e7

Szerelem és halál s1e5

Május 12.

Felvétel indul! s19e20

#BringBackAlice s1e6

Unicorn: Warriors Eternal s1e3

Mariachik s1 (Mariachis) – Teljes évad

Játsszunk gyilkosost! (Bodies Bodies Bodies)

A fantasztikus Róka úr (Fantastic Mr. Fox)

Lunana: Egy jak az iskolateremben (Lunana: A Yak in the Classroom)

Rose

Tengernyi idő (Sea of Time)

Nővérek (Sisters)

Igaz történet (True Story)

For Real

63 Days Later

Május 13.

Nagy Katalin – A kezdetek s3 – Teljes évad

A daliás Ivandoe herceg kalandjai (The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe) s1

Fekete hölgyek szkeccs showja s4e5

Május 14.

Ahol a folyami rákok énekelnek

Május 15.

30 méteres hullám s2e5

Utódlás s4e8

Barry s4e6

Valaki valahol s2e4

John Oliver-show az elmúlt hét híreiről s10e12

Királyi krékerek s1e9

Május 16.

Mrs. Davis s1e7

Az ifjú Sheldon s6e20

A Fehér Ház vízszerelői s1e3

Május 17.

Dave s3e7

Spencer s5e20

Angel City s1 – 3 részes dokusorozat

Május 18.

Gotham lovagjai s1e8

Szerelem és halál s1e6

A Notre-Dame lángokban (Notre Dame on Fire)

Május 19.

Spy/Master s1e1-2 – HBO saját gyártású európai sorozat

Felvétel indul! s19e21

Unicorn: Warriors Eternal s1e4

1976

Egyszercsak szerelem (And Then There Was Love...)

Korpa közé (Robe of Gems)

Gazember ügynök (Rogue Agent)

Árnyék (Shadow)

Szelet (Slice)

Gyakornokok (The Internship)

Ikrek - Mint két tojás (Two of a Kind)

Május 20.

Fekete hölgyek szkeccs showja s4e6

Thomas & Friends - Thomas, a gőzmozdony s26e1-13

Május 21.

Donna Summer: Love to Love You

Május 22.

30 méteres hullám s2e6

Utódlás s4e9

Barry s4e7

Valaki valahol s2e5

John Oliver-show az elmúlt hét híreiről s10e13

Királyi krékerek s1e10

Így is, úgy is Laurence (Laurence Anyways)

Mediterrán láz (Mediterranean Fever)

Május 23.

Mrs. Davis s1e8

Az ifjú Sheldon s6e21-22

A Fehér Ház vízszerelői s1e4

Német zseni (German Genius) s1e1-2

Bama Rush

Harry Potter-filmek – 4K verzióban

Május 24.

Dave s3e8

Garcia és Garcia

Május 25.

100 év Warner Bros. Ahol az álmok születnek s1e1-2

Szerelem és halál s1e7

Május 26.

Spy/Master s1e3

Felvétel indul! s20e21

Unicorn: Warriors Eternal s1e5

Végső terminál (District Terminal)

Joyland

Nem megyünk vissza (Never Goin' Back)

Börtön 77 (Prison 77)

A nagy dobás (The Big Short)

Május 27.

A daliás Ivandoe herceg kalandjai s2

Mary Tyler Moore

Május 28.

Sarah Silverman: Különkiadás

Május 29.

30 méteres hullám s2e7

Utódlás s4e10 - Sorozatzáró

Barry s4e8

Valaki valahol s2e6-7

Az elrejtett gyermek (The Hidden Child)

Az Állat felesége (The Animal's Wife)

Május 30.

A Fehér Ház vízszerelői s1e5

Német zseni (German Genius) s1e3-4

Május 31.