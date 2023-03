Ilyen luxusékszert hord Tomán Szabina, a Cápák között dúsgazdag befektetője

Milliókat is érhet az a fülbevaló, amit Tomán Szabina visel a Cápák között című üzleti showműsor új évadjának adásaiban. A dúsgazdag befektetők szeretik a méregdrága ékszereket, kiegészítőket, korábban írtunk arról is, hogy Balogh Levente órája 65 ezer dollárba is kerülhet.

A Pénzcentrum hétről-hétre nyomon követi a Cápák között című üzleti showműsor adásait az RTL-en, a tegnapi adásról készült beszámolónkat például ide kattintva olvashatod el. Aki – hozzánk hasonlóan – rendszeresen követi a műsort, annak feltűnhetett már, hogy Tomán Szabina hétről-hétre egy igen jellegzetes, 3 részből álló fülbevalót visel az adásokban. (Egy kis műhelytitok, a teljes évadot ugyanakkor forgatták, a műsorvezetők ugyanis adásról-adásra ugyanabban a szettben láthatóak.)

Kíváncsiak voltunk, vajon mennyit is érhet az exkluzívnak tűnő darab, ezért ékszerészhez fordultunk, aki a Pénzcentrum megkeresésére elmondta, hogy valóban különlegességről van szó: a Tomán Szabina által viselt darab egy Van Cleef & Arpels fülbevaló. Ha esetleg nem ismernéd, akkor annyit elég tudnod, hogy a Van Cleef & Arpels egy francia luxus ékszergyártó cég. A Wikipédia szócikke szerint 1896-ban alapították Párizsban, és olyan hírességek is viselték már, mint például Diana hercegné, Grace Kelly, Eva Perón vagy épp Elizabeth Taylor.

Mivel igazi luxusmárkáról van szó – itthon nincs is hivatalos Van Cleef & Arpels márkabolt, legközelebb hozzánk Müchenben van –, így az ára is rendkívül borsos. Az egyszerűbb darabok is néhány ezer euróba fájnak újonnan, és ha csak a fülbevalókat nézzük, akad a kínálatban 10-20-50 és 100 ezer eurós különlegesség is a friss szortimentben. A Tomán Szabina által viselt darabra nehéz pontos összeget mondani, hiszen ezek az ékszerek egyediek, de egy hasonló, viszont csak két részből álló darabot 10 ezer euróért adtak el nemrég egy aukciós portálon.

Tomán Szabina és az ő Van Cleef & Arpels fülbevalója, az RTL-en futó, Cápák között című üzleti showműsorban.

Sőt, mivel egy lassan 130 éves vállalatról van szó, így a komolyabb árveréseken vagyonokat érő, akár 100 éves ritkaságok is felbukkannak időnként. A Christie’s aukciósház hivatalos weboldalán például akadnak kiegészítők, amelyek már évekkel ezelőtt több millió dollárért keltek el. A márka frissen gyártott darabajai is rendkívül jól teljesítenek, a publikus adatok szerint jelen pillanatban is több mint 2 ezer főt foglalkoztatnak szerte a világon; a Van Cleef & Arpels 2022-es becsült árbevétele pedig 795,2 millió dollár volt.

Szeretik a luxust a Cápák

Mint arról a Pénzcentrum korábban beszámolt, egy kisebb lakás árát érheti az a karóra, amit Balogh Levente viselt a Cápák között előző évadjában. A szóban forgó darab egy 'Rolex GMT Master II 126719BLRO', amely nagyjából 65 ezer eurót, azaz mai forintárfolyamon mintegy 24,5 millió forintot kóstál. Érdekesség, hogy Balogh Levente nemrég árulta el a Pénzcentrum podcastjában, az Első Yardban, hogy nem kifejezetten jellemző rá a luxus életmód.

Használom a luxusnak azt a részét, ami kényelmessé teszi az ember életét, de nekem ez nem meghatározó

- fejtette ki az RTL Klub dörzsölt Cápája, aki szerint nagyon fontos, hogy a vállalkozók, gazdasági vezetők a realitás talaján maradjanak. Hallgasd meg az Első Yard ezen adását itt:

Fotó: RTL Magyarország