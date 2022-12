Sok magyarnak fogalma sincs erről: ezt kellene megtennie újév előtt minden gazdinak

Hogyan ünnepeljünk együtt négylábú kedvenceinkkel, és legyünk tudatosabb gazdik - erre kereste a választ a Yettel az ünnepi időszakban. A Tükör Módszer Kutyasulik vezetői és partnerei segítségével pedig összegyűjtötték azokat a tudnivalókat, amelyekkel az ünnepi időszakban is tudatos gazdikká válhatunk.

Egyre több gazdi szeretné a kiskedvencét is bevonni az ünneplésbe; van, ahol adventi naptárt, karácsonyi ajándékot kapnak, de sokan viszik őket a családi összejövetelekre is. A szilveszter közeledtével pedig minden évben felmerül a kérdés, hogyan tudunk vigyázni szeretett négylábúnkra petárdázások, tűzijátékok idején. A Tükör Módszer Kutyasulik vezetői és partnerei segítségével a Yettel összegyűjtötte azokat a tudnivalókat, amelyekkel az ünnepi időszakban is tudatos gazdikká válhatunk.

A jó kutyás az, akit a környezete is annak tart: ez az egyik mottója a Tükör Módszernek. Damásdi Judit, a Hajógyári Kutyasuli vezetője hangsúlyozza: mindig a kutyára és a környezetre szabottan kell döntést hoznunk. Ha például az ünnepek idején vendégségbe visszük kedvencünket, akkor a legfontosabb, hogy gazdaként mások magánszféráját tiszteletben tartsuk és azt kifejezett engedély nélkül kutyánk se lépje át. Különösen figyeljünk arra, hogy kisgyerekekkel miként viselkedik a kutyánk, és ha korábban még nem találkozott velük, érdemes szem előtt tartani, hogy ne a vendégség legyen az első alkalom.

Ha kutyánk nem szokott hozzá az utazgatáshoz, a karácsonyi forgatag igencsak össze tudja zavarni, ezért fontos, hogy időben kezdjük el kutyaszállító boxhoz vagy egy könnyen mozgatható pihenőhelyre szoktatni. Így magunkkal vihetjük az otthonunk egy darabját és nyugodtan pihenhet vendégségben is.

Szilveszteri óvintézkedések

A Tükör Módszer Kutyasulik oktatói és alapítványi partnerei szerint a kutyák eltűnése több okra vezethető vissza. Számos esetben azért indulnak „önsétáltató" útra, mert nem kapják meg a kellő fizikai és mentális lefárasztást. Ugyanakkor, elsősorban a mentett kutyák esetén, de néha költözés után is előfordulhat, hogy az állat még nem kötődik kellőképpen az új otthonához. Azonban az alapvetően kiegyensúlyozott kutyák esetében is kritikus lehet egy ijesztő inger megjelenése: jellemzően ilyen a tűzijáték és a petárdázás. Bár nem minden eb fél a petárdarobbanás zajától, bármelyik érzékennyé válhat rá egy közeli, nem várt hanghatás miatt – onnantól kezdve pedig már egyáltalán nem, vagy csak nehezen kezelhető ez a traumatizált állapot.

Ha tudjuk, hogy környékünkön hangos ünneplésre számíthatunk, tegyük meg a megfelelő óvintézkedéseket: igyekezzünk még világosban alaposan megsétáltatni, lefárasztani a kutyát, majd figyelmét játékokkal, zenehallgatással elterelni a külvilág zajairól. Ne hagyjuk magára a durrogtatás idején, utcára csak korlátozottan és mindig pórázt használva menjünk, majd a sétát követően egy nyugodt helyen alakítsunk ki számára kényelmes kuckót a lakásban. Fontos azt is megjegyezni, hogy bár hivatalosan csak szilveszterkor lehet tűzijátékozni, ezt a szabályozást sokan nem tartják be, ezért már a két ünnep között érdemes plusz figyelmet szentelnünk a kutyánk biztonságára.

Mit tegyünk, ha kóbor kutyát találunk?

Walter Gabriella, a Népszigeti Kutyasuli vezetője úgy véli, ha elveszett kutyát találunk, a legfontosabb, hogy mi nyugodtak maradjunk és kedvesen kezdjük el magunkhoz csalogatni a kutyust, lehetőleg egy kis falatkával. Ne akarjuk magunkat hirtelen rávetni, ne is lássa a kutya a pórázt: ha elég terünk van, ne menjünk egyenesen felé, mert azt fenyegetésként élheti meg. Ha nem tudjuk megfogni, ne üldözzük, inkább távolodjunk el, tartsuk szemmel és hívjunk segítséget - pl. a városi rendészetet, a polgárőröket vagy a helyi állatvédők csapatát. Bár sötétben nehezebben kivitelezhető, próbáljunk meg képet készíteni róla és keressük meg a helyi állatmentők, illetve gazdicsoportok Facebook oldalait, hogy a kép alapján könnyebb legyen beazonosítani. Nagyon fontos, hogy pontosan megjegyezzük, mikor és merre láttuk a kutyust, hiszen ez elengedhetetlen információ lehet a nyomon követéshez.

Amennyiben sikerült megfogni a kutyát, haladéktalanul vigyük állatorvoshoz vagy chipleolvasóval ellátott helyre. Ehhez használhatjuk például a Vigyél Haza Alapítvány ingyenes alkalmazását, melynek egyik legfontosabb eleme az országosan térítésmentes elérhető chipleolvasó helyek listája. A rögzített chipen ideális esetben megtaláljuk a gazdi elérhetőségét és hamarosan újra együtt lehet a család.