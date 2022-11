Éleződik a streaming és a TV háborúja Magyarországon: akinek van pénze, az már ezt nézi

ár a nemlineáris tévézés sok előnnyel kecsegtet, egyelőre nem fogja kiszorítani a hagyományost - derült ki a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) együttműködésében készült felmérésből, amelynek részleteit szerdán közölték az MTI-vel.

A hír- és tartalomfogyasztás kielégítését célzó média különféle üzleti modelleket dolgozott ki az elmúlt években - áll a MEME és az NMHH közös felmérésében, amelyet szeptemberben készítettek 3000 háztartás megkérdezésével.

Ahogy írják, ezek között a modellek között megtalálhatók a teljes egészében hirdetési bevételből finanszírozott és az ugyancsak maximálisan a fogyasztó által támogatott megoldások is, valamint a két véglet közötti hibrid formák.

Jelezték, hogy a tévékészülék mellett egyre több alternatív, a különböző médiatartalmak lejátszására alkalmas eszköz jelenik meg, mint például a laptopok, okostelefonok és tabletek. Azonban még így is kijelenthető, hogy a tévékészülék a mozgóképes tartalomfogyasztás első számú eszköze.

Akár a tévécsatornákon éppen sugárzott adások megtekintéséről, akár a streaming-szolgáltatóktól "letölthető" tartalmakról beszélünk, a tévékészülék hegemóniája egyelőre megkérdőjelezhetetlen - állapították meg a felmérésben.

A további eszközök, mint például a laptopok, számítógépek, okostelefonok vagy tabletek jelentősége valamelyest felértékelődik, amikor előfizetéses streaming-szolgáltatókon keresztül elérhető tartalmak lejátszásáról van szó, azonban a tévékészülékek vezető pozíciójához még ezen tartalmak esetében sem férhet kétség - írták.

Kiderült, hogy tíz háztartásból kilenc televíziókészüléken keresztül is követi az éppen sugárzott műsorokat, de még az egyéb fizetős vagy ingyenes tartalmak esetében is több mint 80 százalékos szerephez jutnak a tévékészülékek, amelyeket általában előnyben részesítik a férfiak, a nagyobb, kiskorú gyermekeket is nevelő családok, illetve a jobb anyagi körülmények között élő háztartások.

A kutatás egyik kulcskérdése volt, hogy a nemlineáris tévézés, azaz a korábban rögzített, tévé- vagy streaming-szolgáltatón keresztül kölcsönzött, illetve interneten akár díjmentesen elérhető tartalmak megtekintése a tévénézésre fordított összes időn belüli aránya milyen mértékben közelítette meg a hagyományos tévézését. Vagyis amikor a családok, háztartások a televízióadók által éppen adásban lévő tartalmakat tekintenek meg (lineáris tévézés).

A felmérés azt is vizsgálta, milyen irányban folytatódik ez a tendencia a közeljövőben a válaszadók előrejelzése szerint: családjuk a jövőben a lineáris tévézést vagy a nemlineáris tartalmakat részesítik előnyben.

Kiderült, hogy a kiskorút is nevelő családok, a nagyobb méretű háztartások, a magasabban képzettek és a kedvezőbb anyagi körülmények között élők tévézési szokásaiban nagyobb súllyal jelenik meg a nemlineáris tévézés.

Megállapították, hogy kedvez a nemlineáris tévézés gyakoriságának a lakáson belüli fejlett, az ilyen típusú médiafogyasztást lehetővé tevő technikai infrastruktúra, vagyis az a tény, hogy a háztartás rendelkezik wifi-vel, vezetékes internettel.

A "lekérhető" tartalmak időbeli aránya a családi tévézésen belül jelenleg már több mint 40 százalékos, azonban ezeknek a közelmúltban megfigyelhető térhódításának tendenciája a jelenlegi gazdasági környezet hatására minden jel szerint lelassul, hovatovább meg is állhat egy időre - írták az elemzésben.

Megállapították, hogy csak minden tizedik háztartásból szorulhat ki a hagyományos tévézés, miközben a magyar háztartások körülbelül egyharmada teljesen elzárkózik a jellemzően fizetős, lekérhető tartalmak fogyasztásától.

A hagyományos tévézés ugyanakkor megmarad a "szerényebb" pénzügyi körülmények között élő családokban, továbbá a kisebb háztartásokban. A gyermekek jelenléte kedvezhet a fizetős tartalmaknak, míg a hagyományos tévézés a továbbiakban is jellemzőbb lesz az idősebb és kisebb méretű háztartásokra - szögezték le.

Az új kutatás alátámasztja, hogy a sorozatnézés a legfőbb vonzerő, amely háttérbe szoríthatja a hagyományos tévézést. Éppen azok a tartalomtípusok szerepelnek előkelő helyen a kívánságlistán a már streaming-előfizetők körében, amelyeknél a "maratoni sorozatnézés" lehetősége sokat ad a tévénézés élményéhez. Ezért nem véletlen, hogy a nemlineáris szolgáltatásokat élvezők főleg a sorozatok, az akció-, kaland- és horrorfilmek vagy a fantasy-k, sci-fik iránti vágyból fizettek elő.