Őket nem érinti a válság: ilyen félmilliós szilveszteri bulikban fog dőzsölni a magyar elit

A még talpon lévő szállodák közül sokan már hetek óta kampányolnak az ünnepi ajánlataikkal, különleges szilveszteri programjaikkal. Ez az időszak, amelyben az egész éves bevételeik egy nagyon jelentős része generálódik, és az ezt követő téli pangásos hetekben, hónapokban nem számíthatnak túl sok jóra. Megnéztük, mennyibe kerülnek a fővárosi és a vidéki exkluzív csomagok, melyek a szállást és a vacsorát is tartalmazzák az év utolsó napján.

Robog az infláció: szerda reggel tette közzé a friss adatokat a KSH: ezek 2022. októberben a fogyasztói árak átlagosan 21,1%-v meghaladták az egy évvel korábbit, az élelmiszerek ára 40%-kal emelkedett. Ilyen időkben a lakosság körében érthető módon kevesebb pénz jut szolgáltatásokra, szórakozásra, étteremre, rekreációra, így feltehetően az előttünk álló ünnepi szezon is szerényebb lesz a tavalyinál, sok család inkább fűt, mint étterembe jár.

Ennek ellenére a vendéglátószektor bizakodó az Ipartestület szerint, habár sok egység a bezárás mellett döntött a megemelkedett rezsi, alapanyagárak és munkaerőköltségek miatt, a legtöbben legalább az ünnepi szezonig kitartanak, hiszen a bevételeik jelentős része ebben az időszakban realizálódik: karácsonyi elviteles menünek, a szilveszteri programkínálatnak köszönhetően.

A koronavírus-járvány sétagalopp volt ahhoz képest, ami az energiaár-krízis miatt most vár az éttermekre, mégis bízik abban, hogy a vállalkozók jelentős része, ha kényszermegoldásokkal is, de talpon marad

- nyilatkozta nemrég Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. A napokban elő is rukkolnak a vendéglátóhelyek az ajánlataikkal, az egyik fővárosi szálloda már meg is tette, igaz feltehetően ők nem az átlag magyar vendégeket célozták meg. A Hotel Rum Budapest október végén kiküldte ajánlatát: egyik éttermében, a Saltban 1400 euróért kínálnak egy 15 fogásos pezsgős vacsorát 2 fő részére az év utolsó napján, melyhez jár éjszakára egy szoba és az a’la carte reggeli. Ez 560 ezer forint mai árfolyamon számolva. Ugyanitt a Solidban 900 euró, 360 ezer forint 2 fő részére az 5 fogásos vacsora és egy közepes méretű szoba egy éjszakára. Természetesen a reggeli is benne van az árban.

Ez az ár nyilván elsőre soknak tűnik, de ha körbenézünk a piacon, azt látjuk, hogy a szilveszteri mulatság, sőt a szállás sehol sem olcsó. A mórahalmi Colosseum Welness Hotelben például 303 ezer forintért szállhatunk meg az év utolsó napján ketten, svédasztalos vacsora és reggeli jár ezért az árért. A hajdúszoboszlói Silver Hotel csomagajánlata: 271 ezer forintban kerül 2 főnek, viszont ezért a pénzért ott 3 éjszakát tölthetünk el.

A fővárosban az Opera Garden Hotelben 429 ezer forint 2 éjszaka 2 fő részére ebben az időpontban, a fővárosi Aria Hotelben a szilveszteri sokfogásos gálamenü korlátlan italfogyasztással 360 euróba kerül fejenként, ami 145 ezer forintnak felel meg, hozzá egy szoba minimum 608 euró, 125 ezer forint, összesen tehát nagyjábó 530 ezer forintra jön ki, de ebben még nincs benne a szervízdíj.

Főváros és a vidék

Kettészakadhat télen a szállodaipar, mert eltérő helyzetben vannak a fővárosi és a vidéki hotelek. Budapest népszerű és megfizethető a külföldi turistáknak, jól alakult az őszi forgalom, és folyamatosan jönnek a foglalások, az itteni hotelek egyike sem készül bezárni. Ugyanakkor várhatóan az energiaár-robbanás az éttermek és a szállodák profitját egyaránt elnyeli, a vállalkozások mindegyike csökkenő profitabilitás mellett működik - írta a vg.hu. A karácsony és szilveszter utáni időszak hagyományosan is a leggyengébb forgalmú, és félő, hogy a belföldi turizmus tömegpiacát megtizedelik a megugró megélhetési költségek, a fűtésszámlák és a megdrágult élelmiszerárak– összegezte az MSZÉSZ elnöke a kilátásokat a lapnak.