Brutális áremelés, csökkenő adagok a magyar éttermekben: így trükköznek most a vendéglátósok

Drasztikus áremelkedés is zajlik az éttermekben, egyes helyeken pedig nemcsak a mennyiséget, hanem a minőséget is csökkentik. Ez a lehető legrosszavv irány a szakemberek szerint - számol be a Portfolio.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint szenzációs volt az első 7 hónapja a magyar vendéglátóknak, de most már érződik, hogy az emberek behúzták a kéziféket, kevesebbet költenek. Elmondása szerint a koronavírus-járvány sétagalopp volt ahhoz képest, ami az energiaár-krízis miatt most vár az éttermekre, mégis bízik abban, hogy a vállalkozók jelentős része, ha kényszermegoldásokkal is, de talpon marad. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A nagyfogyasztású konyhai gépek használatának visszafogása mellett sok helyen kisebb, adagokat szolgálnak fel: Egy étteremben a korábbi 5 rákfarok helyett csak 4-et adtak. Hiába adták ugyanannyiért, igazából ez 25 százalékos áremelés. Egy másik helyen, egy cukrászdában pedig félbevágták a krémeseket, de az árcímkén nem változtattak. Ez már 100 százalékos áremelés - hozott két példát Kovács László azzal kapcsolatban, hogy milyen trükkök zajlanak most az éttermekben. De sok helyen egyszerűen rosszabb minőségi alapanyagokkal dolgoznak. A lapnak nyilatkozó ipartestületi vezető szerint kódolva van, hogy jó néhány étteremnek be kell majd zárnia. Példaként a következőt említette: Az a vidéki kisétterem, amelynek korábban 300 ezer forint volt a téli gázszámlája, most meg hirtelen 2,5 millió forint, miközben a havi összforgalma alig 2,5-3 millió forint között van, nem tudja majd megoldani, hogy télen is nyitva maradjon

