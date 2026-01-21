Nagyon fontos bejelentést tett a MOHU: ez rengeteg budapesti lakost érint

A fővárosi hulladékgazdálkodó cég hétvégi túlmunkával pótolta a hó és fagy miatt elmaradt szemétszállítást Budapesten. Az időjárás továbbra is befolyásolhatja a begyűjtés ütemezését, ezért előfordulhat, hogy a kukásautók nem a megszokott időpontban érkeznek.

A MOHU Budapest sikeresen ledolgozta a téli időjárás miatt felhalmozódott hulladékszállítási lemaradást – közölte az InfoRádióban Kontra Dorka, a vállalat kommunikációs munkatársa. A hétvégén elrendelt rendkívüli munkavégzésnek köszönhetően gyakorlatilag minden érintett helyszínről elszállították a korábban ott maradt hulladékot.

A túlmunka elrendelését az indokolta, hogy a havas, jeges utak, valamint egyes városrészek meredek domborzati viszonyai több helyen lehetetlenné tették a nehéz járművek biztonságos közlekedését.

Akadt több olyan meredek, csúszós utca, ahova a 20–30 tonnás autók nem tudtak behajtani

– magyarázta a MOHU kommunikációs munkatársa, Kontra Dorka.

A vállalat tájékoztatása szerint a bejelentett és ismert elmaradásokat mintegy 99 százalékban sikerült pótolni. Az eredményes pótlás ellenére néhány helyszínen továbbra is akadályok nehezítették a szolgáltatást.

Minimálisan még mindig akadtak olyan címek, ahol a szűk utcákban parkoló autók miatt olyan hótorlaszok alakultak ki, hogy a kukásautók nem tudták megközelíteni a helyszínt. Olyan címek is előfordultak, ahol nem voltak kikészítve a kukák a szemétszállításhoz

– részletezte Kontra Dorka.

A társaság felhívja a lakosság figyelmét, hogy bár a hét folyamán várható hideg idő már nem okoz jelentős fennakadásokat a szolgáltatásban, a begyűjtés időpontja eltérhet a megszokottól. A MOHU Budapest azt kéri az érintettektől, hogy hagyják kint az edényeket akkor is, ha elsőre nem történt meg az elszállítás.

A megtisztított utakon a pótlást az előre betervezett, normál járatokkal együtt végzik a kollégáink. Így az is előfordulhat, hogy nem a megszokott reggeli időszakban, hanem délután, vagy akár néhány nappal később viszik el a szemetet az adott helyszínről

– figyelmeztetett a szóvivő.

A karácsony utáni fenyőfagyűjtés ütemezése szintén módosult a hulladékszállítási prioritások miatt. Bár a tervezettnél kevesebb speciális járat indult, a kidobott karácsonyfák többségét már a hétvégén összegyűjtötték, és a begyűjtés a hét során a főváros teljes területén folytatódik. A fenyőfák elszállításáról nemrégiben írtunk, ezt itt olvashatod el újra a Pénzcentrumon: