Jön a reklámos Netflix: itt vannak a részletek, megéri ezt választani:?

Ahogy már korábban bejelentette a streamingszolgáltató, bevezetnek egy olcsóbb, reklámokat is tartalmazó csomagot. Most kijöttek az ezzel kapcsolatos részletek, és az is, mennyibe fog kerülni a reklámos előfizetés – írja oldalán a Netflix.

Új előfizetői csomagot vezet be a Netflix. A reklámokat is tartalmazó előfizetés összesen 12 országban, köztük az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában indul idén novemberben, Netflix Basic with Ads néven. Lényege, hogy kevesebbe kerül, mint a korábbi legegyszerűbb Netflix-előfizetés, azonban vannak benne reklámok is. Ez a Netflix korábbi állásfoglalásával szembemegy, ugyanis a streamingszolgálatónál alig egy éve még szó sem lehetett volna arról, hogy beengedik a hirdetéseket a platformra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A csomag díja az Egyesült Királyságban havi 4,99 font, az Egyesült Államokban pedig 6,99 dollár lesz Ez 2415, illetve 3000 forint közötti összeget jelent. Arról nincs hír, hogy nálunk elérhető lesz-e ez az előfizetéstípus, illetve ha igen, akkor mikortól és mennyiért. EZ IS ÉRDEKELHET Új streaming szolgáltató tarolhat Magyarországon: retteghet a Disney+, Netflix, HBO Max? Itt lesznek először láthatóak a a Paramount Pictures és a Universal Pictures legújabb mozifilmjei, új prémium sorozatok, gyermek- és családi tartalmak.

