Ilyen sem gyakran van: komoly fordulat érik az időjárásban

Szeles idővel indul október első hete: egyes helyeken akár 70 km/órát is elérheti, miközben elszórtan záporok alakulhatnak ki. A hét második felében azonban megérkezik a jó idő – számolt be az időkép.hu.

A hét első két napján erős, 70 km/órás szélre számíthatunk, miközben elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak. Holnap északkeleten néhol zivatarra is számíthatunk. Szerdától azonban egy anticiklon fog fölénk húzódni, így egyre melegebb lesz és beköszönt a vénasszonyok nyara.

A hajnalok továbbra is hűvösek maradnak, így a mélyebben fekvő tájakon 5 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, de a jellemző inkább 6 és 11 fok közötti érték lesz, reggel pedig előfordulhatnak még pára- és ködfoltok is. Ezek a délelőtti órákban gyorsan feloszlanak, és a hét végéig száraz, napos időre számíthatunk majd.