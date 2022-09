Less be a legendás magyar olimpikon új munkahelyére: itt keresi rommá magát

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Új szenvedélyének hódol a kajakos, most pedig már ki is tanulná a szakmát - erről árulkodik a sportoló Instagram oldala. Kucsera Gábor tavaly decemberben jelentette be, hogy asztalosnak áll, most azonban úgy döntött, hivatalosan is kitanulja a mesterséget.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK