Új arculattal rúgja be az őszt az RTL: visszatér a Cápák között és a Való Világ

Az RTL Klub most ünnepli a 25. születésnapját, aminek apropóján nem csak a teljes arculatváltást jelentette be, de az új és régi műsorokat is. Ősszel tér vissza többek között az X-Faktor, a Celeb vagyok ments ki innen és a Való Világ is. Ezen felül pedig megtudtuk, hogy mikor ér véget a Keresztanyu, illetve mikor kezdődik a Cápák között.

Az RTL Klub idén ősszel ünnepli a 25. születésnapját, aminek alkalmával teljes arculatváltást jelentett be Vidus Gabriella az RTL Magyarország vezérigazgatója egy sajtóeseményen. A bejelentés szerint nem csak az RTL logója lesz egységes minden, a céghez tartozó felületen, de mostantól eltűnik a „Klub" az RTL mögül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az arculatváltás mellett megtudtuk, hogy ősszel indul el az utolsó évadja a Keresztanyu című napi sorozatnak, aminek ősszel lesz vége valamikor. A realityk terén viszont nagyon sok újdonságot jelentett be a csatorna, ugyanis visszatér a Való Világ az RTL II-re, de idén is lesz Nyerő Páros és Konyhafőnök VIP is. A fentiek mellett újra elindul az X-Factor hétvégente, illetve egy újdonsággal is készült az RTL: vasárnaponként láthatjuk majd a Tehetség első látásra. Nagy visszatérő idén a Celeb vagyok ments ki innen, ami 2008-ban indult el, és idén Kolumbiában lesznek leforgatva az epizódok. Ezen felül pedig Vidus Gabriella azt is elmondta a Pénzcentrum kérdésére, hogy idén is visszatér a Cápák között, az egyik nagy RTL-es kedvenc. Bár pontos dátumot még nem árult el nekünk, de azt megsúgta, hogy olyannyira ősszel fog indulni a műsor, hogy azt már egyesek télnek hívják.

