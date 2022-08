Őrületes premierekkel indítja az őszt az HBO Max: nem lesz hiány sorozatokból, filmekből

Szeptemberben három nagy közönségkedvenc sorozat is új évaddal jelentkezik. Jön a felnőtteknek szóló animációs kultsorozat, a Rick és Morty 6. évada (09.05), a Diane védelmében (09.09) és a többszörös díjnyertes disztópia, A szolgálólány meséje 5. évada (09.15).

Filmek terén sem unatkozhatunk, olyan sikerfilmek és exkluzív premierek érkeznek, mint az ELVIS (09.02), Licorice Pizza (09.11), de elérhető lesz a Top Gun (09.01), Adaline varázslatos élete (09.01), Billy Lynn hosszú, félidei sétája (09.05), Ahogy tetszik (09.08), Szárnyas fejvadász (09.08), Időhurok (Predestination; 09.09), Legenda vagyok (09.15), Brazil (09.19), a Belle: A sárkány és a szeplős hercegnő (09.09), az Umma (09.16) című horror és még sok minden más is!

Érkezik továbbá a Mindenki hazudik (You Shall Not Lie, premier: 09.01) című spanyol sorozat, amelyben megismerhetjük a csendes és nyugodt a tengerparti Belmonte városát, ahol futótűzként nem kezd el terjedni egy szexvideó Macarenával, a helyi gimnázium egyik tanárával és éppen csak nagykorú diákjával, Ivánnal. Jön a Saturday Night Live (SNL) 47. évada (09.03), a Híd és alagút 3. évada (Bridge and Tunnel, premier: 09.08), amelyben ezúttal az 1980-as években járunk. Három régi jó barát, akik most fejezték be az egyetemet, Manhattanben erednek az álmaik nyomába, miközben még mindig kötődnek egyszerű, családias Long Island-i szülővárosukhoz. Érkezik még a Szavazz Juanra! (Vota Juan; premier: 09.08) című politikai szatíra/vígjáték mindhárom évada Latin Amerikából, illetve a Játék a tűzzel (Mood, premier: 09.09) című brit minisorozat, amelyben egy fiatal énekes útját követjük végig.

A dokusorozatok (és az európai történelemért) rajongóknak kötelező néznivaló A király megmentése (Saving the King; premier: 09.09). A 3 részes dokumentumfilm kémek és néma egyezmények szövevényes történetéről: arról, hogy az állam és a média gépezete hogyan próbálta megvédeni a 40 évig botrányok és korrupció közepette lavírozó I. Juan Carlos volt spanyol királyt. Szintén ebben a hónapban érkezik az Életem a Rolling Stone-szal (My Life as a Rolling Stone; premier: 09.07), amelyben sorban megismerjük a zenekar tagjainak különleges, magukkal ragadó történeteit a bandatagokkal és más rocksztárokkal készült lebilincselő exkluzív interjúkon keresztül.

Továbbá elérhető lesz még az Anyák gyöngye (Mom; premier: 09.15) mind a 8 évada, A hivatal (The Office; premier: 09.20) mind a 9 évada, a Sólyomszív (Eagleheart, premier szeptember folyamán).

Az ázsiai filmek és sorozatok rajongóinak is jó hírünk van, több HBO Asia tartalom is elérhető lesz szeptembertől. A Ki van melletted (Who's By Your Side, premier: 09.16) című drámában megismerhetjük Zeng Yung-Jie-t és Zeng Yung-Chi-t, akik egyben testvérek is. Yung-Jie szelíd és kedves, Yung-Chi viszont mindent megtesz a szeretetért. Mindkettőjükre irigykednek a házasságaik miatt, de szerencsétlenségek sorozata összeroppantja a boldog életüket.

Az Álomrablókban (Dream Raider, premier: 09.16) elképesztő bűntények sorozata után a makacs nyomozó, Li Xiao arra kényszerül, hogy segítséget kérjen egy kegyvesztett professzortól, Dr. Tian-Li Chengtől, aki egy évtizede tölti börtönbüntetését, a lánya, An-Ya pedig idegtechnikusként dolgozik. Az Út közben (On the job; premier: 09.16) egy Fülöp-szigeteki igaz történet alapján készült akció-thriller sorozat felfedi a ködbe burkolózó zsoldosköröket, amelyek bebörtönzött rabokat alkalmaznak, hogy végezzenek el politikai bérgyilkosságokat a hatalmon lévőkön. A gyűrű útja (Adventure of the Ring; premier: 09.28) egy metrón elveszett gyűrűről szól, ami 7 különböző személyhez kerül, így 7 romantikus sztorit sző egybe. A gyűrű keresése alatt a tulajdonosa, Huang Yi-Zhi áttekinti barátnőjével, Lisa Lee-vel öt éve tartó kapcsolatát.