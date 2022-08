Kiadták a riasztást: zivatar moshatja el a tűzijáték pótnapját?

Megint esőt jósolnak szombatra, lehet, hogy ismét halasztani kell a tűzijátékot? Főként a Dunántúlon számítanak esőre, zivatarra, de egyes helyeken akár jégeső is kialakulhat.

Szombaton tartják meg az elhalasztott augusztus 20-i tűijáték pótnapját, azonban lehet, hogy az időjárás ismét közbeszól. Az előrejelzés szerint napközben több órára mindenütt kisüt a nap, de délután nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, illetve elsősorban a Dunántúlon egyre nagyobb területen válik erőteljessé a gomolyfelhő-képződés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 36 fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb.

Szombaton napközben a mainál nagyobb számosságban várható zivatar, főként a Dunántúlon. Alacsonyabb valószínűséggel a középső és déli tájak környezetében is alkalmasak lehetnek a feltételek zivatarok kialakulásához. Az erősebb cellákat (amelyek főként a Dunántúlon lehetnek) felhőszakadás-szerű csapadék (>10-30 mm), viharos széllökés (60-75 km/h) és jégeső (ált. 1-2 cm átmérő) is kísérheti. A Dunántúlon várhatóan az éjszaka folyamán is aktív maradhat a légkör

- írta a szombatra kiadott riasztásában az Országos Meteorológiai Szolgálat.