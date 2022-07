Sosem tudod, milyen cipőt vegyél? Ezek a darabok befektetésként is megtérülnek

Stílustanácsadóként nem győzöm hangsúlyozni, ahhoz, hogy változatosan, minden alkalomra megfelőlen öltözködjünk, nem a “felhalmozás”a célravezető módszer, hanem a sziluettünk tudatos változtatására való törekvés. Ezt többféleképpen tudjuk megvalósítani, az egyik közülük, hogy kiemelt hangsúlyt fektetünk a különböző stílusú, de mindenképpen karakteres cipők beszerzésére.

Nem kérdés, ahányféle karakteres cipőnk van, annyiféle különböző stílusban tudunk felöltözni, hiszen a cipő önmagában megadja az öltözék jellegét. Mondhatjuk azt is, hogy egy-egy jól megválasztott lábbeli, képes ugyanazon outfit stílusát, gyökeresen megváltoztatni, illetve egy közepes szettet is menővé varázsolni.Ahogy az is ténykérdés, hogy a rossz, jellegtelen cipőválasztás pedig a legszofisztikáltabb összeállítást is el tudja rontani, jellegtelenné tenni.

Mitől karakteres egy cipő?

Attól, hogy valamilyen! Lehet tűsarkú, vagy balerina, bruttális bakancs, vagy éppen tornacipő, a lényeg, hogy önmagában is van stílusa, ami adott esetben a sziluettünk formálásában is segítséget nyújt, megadja az outfit alapstílusát, jellegét.

Arról nem is beszélve, hogy mindegyik cipőben teljesen más lesz a tartásunk, járásunk, az öltözékünk

által közvetített hangulat. Ezt a tényt a kedvenc példámmal tudom leginkább érzékeltetni: képzeljünk el egy egyszerű farmer-fehér póló összeállítást! Gondolatban cserélgessük a hozzá párosított cipőket.

Mennyire más, és más lesz a megjelenésünk ugyanebben a szettben, ha bakancsot viselünk, ha balerina cipőt, ha sneakert, vagy éppen tűsarkút választunk hozzá. Ugye, hogy mindegyik megadja az adott outfit jellegzetes karakterét?

Milyen a “jellegtelen” cipő?

A semmilyen. A közbeszéd előszeretettel nevezi őket “nyanya” cipőknek.Aminek nincs se magas sarka, sem pedig lapos.Aminek nem kerek az orra, nem is hegyes, ami minden akar lenni, ezáltal semmilyen nem lesz. Általában persze nagyon kényelmesek-nemhiába a hivatalos megnevezésük a kényelmi cipő-, de ma, amikor ekkora divatja van a sneakereknek, espradilleseknek, és mindenhez, de tényleg mindenhez fel lehet venni őket, miért választanánk “mama” cipőt bármihez is? A tornacipő amellett, hogy divatos, felvehető szoknyához, ingruhához, elegáns nadrághoz, de még a “kis feketéhez” is.

Karakteres cipőtípusok

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy nincs rosszabb, díszkomfortosabb érzés, mint amikor rossz minőségű, kényelmetlen cipőben kell egész nap lennünk, ezért ha valamire tényleg érdemes pénzt áldozni, akkor az mindenképpen a jó minőségű cipő. Megtérülő befektetés magunkba, és a kényelmes, stílusos mindennapokba. A lentebb felsorolt cipőtípusok pedig garantálják, hogy minden alkalomra a megfelelő stílusú outfitben tudunk megjelenni.