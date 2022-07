Szegény gazdagok: milliárdokat buktak idén a világ legmódosabb emberei

A világ 500 leggazdagabb emberének vagyona 1400 milliárd dollárral csökkent az idei első fél évben a globális részvénypiacok lejtmenete miatt, június végi állapot szerint - írja a Bloomberg.

Különösen sokat veszített a Tesla vezetője, Elon Musk, csaknem 62 milliárd dollárt, de még ennél is többet, 63 milliárd dollárt az Amazon.com Inc. alapítója, Jeff Bezos. A Bloomberg vagyonuk alapján milliárdosokat rangsoroló Billionaires indexe szerint Musk továbbra is a világ leggazdagabb embere 208,5 milliárd dolláros vagyonával. A második helyen Bezos áll 129,6 milliárd dollárral.

Őket a harmadik helyen az LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA elnök-vezérigazgatója, Bernard Arnault követi 128,7 milliárd dolláros vagyonnal, a negyedik helyen Bill Gates áll 114,8 milliárd dollárral.

A lista szerint csak ők négyen rendelkeztek 100 milliárd dollárnál nagyobb vagyonnal a világon június végén, míg az év elején még tízen voltak. Az év elején még a tízes listán szerepelt például Mark Zuckerberg, a Facebook alapító-vezérigazgatója, akinek a vagyona feleződött, az év eleje óta 65,5 milliárd dollárral 60 milliárd dollárra apadt, ami a 17. helyre volt csak elég a világ leggazdagabbjainak június végi listáján.