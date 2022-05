Elosztotta vagyonát Kulcsár Edina és Csuti: már csak formaság lesz a válóper?

Mindenben megegyezett Kulcsár Edina és Csuti, elosztották közös vagyonukat. Korábban kiderült, hogy az immár ex-celebházaspár cége igen jövedelmező, ingatlanuk pedig akár 150 milliót is érhet.

Kulcsár Edina és Csuti megegyeztek arról, hogy miként osztják el egymás közt az anyagi javaikat a válás után - írja a Blikk. Mint a pár egyik közeli ismerőse elmondta, nem ment egyszerűen az egyezkedés, hiszen az első hetekben sok volt a fájdalom és a szomorúság.

Mint kiderült több alkalommal is egyeztettek a válás körülményeiről és az álláspontok lassan közeledtek, majd nemrég sikerült is teljesen megegyezniük.

Mindenben megegyeztük, de hogy miként, az csak ránk és a szűk baráti körünkre tartozik

– erősítette meg Csuti. Mindez azt jelenti, hogy a válóperük várhatóan inkább csak formalitás lesz.

Korábban a Pénzcentrum is megírta, hogy elég szép vagyont kellett elosztania a házaspárnak: cégük Social Guru Kft. 2020-ban 135 milliós nettó bevételt termelt. Emellett nemrégiben költöztek be a szigetszentmiklósi álomotthonukba, amit éveken át építettek, és az ingatlanpiaci szakértők szerint akár 150 milliót is érhet.

Arról nem tudni, mi lesz a lakáshitel sorsa, amely a hírek szerint nagyjából 70 millió forint is lehet. Ez már csak azért is fájhatott Kulcsár Edinának, mert sok influencerszerződését felmondták a válás miatt rázúduló népharag miatt.