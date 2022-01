Új életéről vallott Bíró Ica: kilábalt a hitelcsapdából, ebből él most a Metál Lady

Bíró Ica is nehéz időszakon van túl, több vállalkozása ment csődbe, kilakoltatták, szinte mindenét elveszítette devizakárosultként. Azonban végre látja a kiutat, új életéről vallott a fitness lady.

Anyagi megpróbáltatásokkal teli évet zárt Bíró Ica, aki devizakárosultként szinte mindenét elveszítette. A ez egykori fitnesszmodell a Mokka hétfő reggeli adásában vallott az anyagi nehézségeiről.

Mivel el tudta adni egyik budai lakását, így most új életet akar kezdeni. Az adósságok kifizetésében családja és barátai segítették őt, már új otthonba is beköltözött. Mint az adásban kifejtette, jelenleg is dolgozik és nagy tervei vannak.

Most is 24 órában dolgoztam valahol, mert igenis, minden szinten teszem a dolgomat. Eddig tulajdonképpen a családom tartott el meg a barátok, mert hát igazából, munkanélküli voltam, de most vannak lehetőségek, próbálkozok mindennel

– vallotta be Ica, aki elmondta, hogy ha minden jól alakul, egy fitneszteremben tart majd órákat a jövőben.

Korábban a Pénzcentrum is megtalálta Bíró Ica ingatlanhirdetését. Mint kiderült, 2020-ban 96,17 millió forintot kért a közepes állapotú lakásért, ami a Széll Kálmán tér közelében volt. Arról nem tudni, hogy végül mennyi pénzt kapott a budai lakásért.