Így jövőre sem mászol ki a gödörből: ezért bukja rengeteg magyar az újévi fogadalmát

Érkezik az új esztendő, az előző évi fogadalmaknak már búcsút intettünk, ideje az új célokra koncentrálni! Azonban fogadalmat tenni egyszerűbb, mint azt megtartani. Sőt, sokan vannak vele úgy, hogy már január első hetén elnapolják a fogadalmak megtartását. Hogyan tűzzünk ki új célokat úgy, hogy 2022-re sikerüljön azt meg is tartani?

Az újévi fogadalmak nagyszerű lehetőséget adnak arra, hogy új célt tűzzünk ki magunk elé, akár fogyásról van szó, akár egészségesebb életmódról, esetleg rossz szokások levetkőzéséről. Azonban a többség alapból elrontja ezt a tradíciót, mivel túl nagy célokat támasztanak maguk elé, esetleg utolsó pillanatra hagyták annak kigondolását.

Miért népszerű ilyenkor megfogadni bármit? Kutatások azt bizonyították, hogy ebben az időszakban mindenkire hat a friss, új kezdet hatása, ezért sokan motiváltnak érzik magukat a változásra. Azonban mindössze 12 százalékuk jár sikerrel, ugyanis ennyien tudják sikeresen betartani a fogadalmaikat. Bukásra vagyunk ítélve? Nem feltétlen, ha tudatosan választunk célt, és olyan elérhető gólt tűzünk ki magunk elé, amelyet tényleg teljesíteni tudunk, ehhez adott tippeket a verywellmind blog is.

A leggyakoribb hibák abból erednek, hogy túl sokat akarunk, túl nagy elvárásokat állítunk magunk elé. A legnépszerűbb fogadalmak az egészséges életmód, a fogyás, a tudatosság valamint egyéb rossz szokások elhagyása. Bár sok ember nem feltétlenül éri el a célt, amit szilveszter éjszaka kitűzött maga elé, mégis, a Journal of Clinical Psychology folyóirat egyik tanulmánya azt bizonyította, hogy azok, akik megfogadnak valamit szilveszter éjszaka, 10x nagyobb esélyük van arra, hogy tényleg megváltoztassák szokásaikat, mint azok, akik nem is próbálkoznak. A legnépszerűbb fogadalmak mellett melyek azok a legnagyobb hibák, amibe szinte mindenki beleesik?

Azok a nagy szavak

Gyakori hiba az, hogy a fogadalmunkban nem határozunk meg célt, és nem is adunk meg túl konkrét támpontokat arról, hogy mit szeretnénk elérni. Sokan ragaszkodnak az általános megfogalmazáshoz: lefogyok, egészségesebb leszek, nem dohányzom. Azonban ebben sem az apróbb lépések, ami a változáshoz vezetnek nem szerepelnek, ráadásul elég tág fogalom azt mondani, hogy lefogyunk. Ezért fontos, hogy apróbb, konkrétabb célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyeket tudunk teljesíteni, követni és tervezni. Túl hosszú listát sem érdemes ilyenkor írni, mivel minél hosszabb a lista, annál nehezebb lesz bármit is teljesíteni róla. Tűzzünk ki magunk elé egy célt, egy gólt, hiszen a rossz szokásainkat évek alatt építettük fel, szinte képtelenség lenne mindtől megszabadulni egy év alatt. Ráadásul egyes céloknál nehéz lehet több rossz szokástól hirtelen, és egyszerre megszabadulni, ezzel is növelve a bukás esélyét.

Az is segíthet a sikerben, ha nem az utolsó pillanatra hagyjuk a fogadalmaink megtartását. Tervezzünk tudatosan, gondoljuk át a lehetőségeinket, azt, hogy mi okozhat nehézséget és hogy hogyan tudjuk elérni a kitűzött célt. A változást pedig kezdjük mindig kicsiben és lassan. Bár ez lassúnak tűnhet, ne sürgessük magunkat, mert csak a lassú, megfontolt lépések fognak minket a célunk eléréséhez vezetni.

Kerüljük a tavalyi hibákat

Lehet, hogy úgy érzed, hogy bukásra vagy ítélve, mert az előző évben sem sikerült az újévi fogadalmad megtartása, éppen ezért idén is ugyanazt fogadod meg. Ez is rossz lépés, ugyanis, ha már egyszer nem sikerült elérnünk ezt a célt, kicsi az esélye, hogy ugyanazzal a hozzáállással idén sikeresebbek leszünk. Ezért, ha mindenképpen ragaszkodsz a 2021-es célod átvitelére 2022-re, akkor gondolkodj el azon is, hogy miért buktál el az előző évben. Hol hibáztál, hol lehet javítani, milyen volt a hozzáállásod. Igyekezzünk a célunkat úgy változtatni, hogy az elérhető legyen.

Ne feledd, a változás mindig lassú folyamat, így ne vegye el a kedved az, ha nem rögtön éred el a kitűzött célokat. Nem verseny ez, így haladj a saját ütemedben. Amennyiben segít, úgy megkérheted a barátaidat is, hogy segítsenek tartani magad az újévi fogadalmadhoz, valamint vezethetsz naplót is arról, hogy hol tartasz a változással. Míg januárban mindenki motivált, ez a motiváció eltűnhet márciusig, így jó, ha év közben többször visszatérünk, és megújítsuk a fogadalmat. Ekkor nem csak azt figyelhetjük meg, hogy eddig hol tartunk, hogyan haladtunk és miben hibáztunk, hanem azt is, hogy még mi az, amit fejleszthetnénk. Mivel sokan azért hagyják félbe az újévi fogadalmuk teljesítését, mert nehézségbe ütköznek, ezért fontos felismerni a tanulás és alkalmazkodás fontosságát is. Ha nehézségünk támad, alkalmazkodjunk. Gyakran ugyanis nem azért bukunk el, mert bukásra vagyunk ítélve, hanem mert nem jó célt választottunk.

Mi mit fogadnánk meg?

Mivel sokan szeretnénk, ha az új esztendőben is megmaradna a pénzünk, nem csoda, hogy tavaly, január első hetében már bíztattuk olvasóinkat arra, hogy fogadják meg a pénzügyi tudatosságot.

2020 nem csak a járvány éve volt, hanem a kiszámíthatatlanságé is, ami bizony pénzügyeinken is meglátszódott. Éppen ezért nem csak a vásárlási szokásaink változtak, hanem szinte az élet minden más területén is gyökeres változások történtek.Minden évvége egyfajta számadásra késztet: mit értünk el, miben vallottunk kudarcot - ezek alapján pedig dönthetünk, hogyan tovább. Az idei év végén különösen sokan érezhetik, hogy teljes újratervezésre van szükségük.

Ebben az évben rengeteget írtunk arról, hogy miért fontos pénzügyeinket tudatosan tervezni. Ha az előző évben ez nem sikerült, ne csüggedj, 2022-re még sikerülhet. Hangsúlyoznánk, hogy itt is a lassú változáson van a hangsúly, céljainkat, spórolási tippeinket lassan, lépésről lépésre kövessük, ezzel változtatva rossz pénzügyi szokásainkon.

