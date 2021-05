Ekkora a baj? Már megírta végrendeletét Pataky Attila

A koronavírus-fertőzés után Pataky Attila úgy döntött, megírja a végrendeletét: mint mondta, muszáj gondolnia azokr a szeretteire, akikért felelősségel tartozik. Bár a lehetőség mindenki számára adott, csupán a magyarok tizede ír végrendelkezést.

Miután elkapta a koronavírust, úgy döntött, megírja a végrendeletét Pataky Attila.Az énekes a Borsnak arról beszélt, hogy bár az elmúlt években többször is szembenézett a halállal, egy látó ismerősétől megtudta, hogy 80 éves koráig fog élni, de ezek képlékeny dolgok.

Muszáj gondolnom azokra, akikért felelősséggel tartozom, vagyis a családtagjaimra, a zenésztársaimra és néhány szorosabb barátomra

– magyarázta korábban a lapnak. Most pedig az EDDA frontembere azt is elárulta, már azt is tudja, hogyan akar meghalni: "legszívesebben úgy mennék el, ahogyan az ausztrál őslakosok idős tagjai teszik: magányosan és félrevonultan szeretném örökre lehunyni a szemem."

Sok magyar nem gondol rá

Bár a lehetőség bárki előtt nyitott, rengeteg magyar nem készít végrendeletet: a Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatai szerint tavaly csupán a hagyatéki eljárások tizedében volt az elhunytnak végrendelkezése.

Kérdésünkre válaszolva a MOKK leszögezte, hogy végrendeletet írni bárkinek, bármilyen életkorban érdemes, ha biztosítani szeretné, hogy halála után a vagyona azokhoz kerüljön, akiknek szánja, illetve, ha a törvényben meghatározott öröklési rendtől el kíván térni.

Az ugyanis, hogy az ember időskorában hal meg, csak egy statisztikai valószínűség. Egyre több fiatal, 30-as 40-es éveiben járó családfenntartó, cégvezető ír végrendeletet azért, ha vele bármi történne, a családja vagyoni helyzete és a cég további működése is megoldott legyen

- hangsúlyozta a kamara hozzátéve, hogy egy végrendelet elkészítése nem jelenti azt, hogy az akaratunkat később már nem változtathatjuk meg, még a közjegyzőnél letétbe helyezett végrendelet is bármikor visszakérhető és módosítható.

Sőt, a végrendeletet célszerű is karbantartani, ha időközben változik a vagyoni helyzetünk. Ugyanis, ha például a végrendeletbe foglalt ingatlant vagy értékpapírt eladjuk, és helyette másikat veszünk, arra már nem fog vonatkozni a végrendeletünk.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara azt is kiemelte: mindenképpen célszerű végrendeletet készíteni akkor, ha az örökség mértéke várhatóan jelentős lesz, továbbá akkor, ha élettársi kapcsolatban élünk és élettársunkat szeretnénk örökösünknek - ugyanis a törvény alapján az élettárs nem örököl -, de akkor is, ha valamilyen vagyontárgyunk speciális kezelést vagy szaktudást igényel és a halálunk után ezt biztosítani szeretnénk (pl. cégben való vagyoni részesedés, szakmai tudást igénylő vagyonelemek).