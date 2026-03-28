Futballtörténelemre készül a tízéves válogatott: Koszovó is előbb jut ki a vébére, mint mi?
Koszovó egyetlen meccsre van attól, hogy története során először kijusson a labdarúgó-világbajnokságra. A mindössze egy évtizedes múltra visszatekintő válogatottnak kedden, hazai pályán kell legyőznie Törökországot. A pristinai, egymérkőzéses rájátszás tétje a 2026-os vb D csoportjában való részvétel, ahol Ausztrália, Paraguay és a társrendező Egyesült Államok várna a csapatra - tudósított a The Guardian.
Franco Foda, a koszovóiak szövetségi kapitánya szerint hatalmas az érdeklődés. Akár százezer ember is kilátogatna a meccsre, ami Pristina lakosságának közel a felét teszi ki. A Fadil Vokrri Stadion befogadóképessége azonban véges, az aréna mindössze 14 ezer férőhelyes.
Az idáig vezető út önmagában is figyelemre méltó. A selejtezők előtt Koszovó a világranglista 99. helyén állt, így egyértelmű esélytelenként indult a Svédországgal, Svájccal és Szlovéniával közös csoportban. A nyitómeccsen 4-0-s vereséget szenvedtek Bázelben, ekkor a továbbjutás még reménytelennek tűnt.
Később azonban két meglepetésgyőzelmet arattak Svédország, majd egyet Szlovénia ellen, ami pótselejtezőt ért. Csütörtökön Pozsonyban egy drámai, 4-3-as sikert arattak, ezzel biztosítva a döntő párharcot. A győzelmet követően az emberek tűzijátékkal ünnepeltek Pristina utcáin.
A világbajnoki részvétel különleges jelentőséggel bírna az ország számára. Koszovó ugyanis csak 2008-ban kiáltotta ki a függetlenségét, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA) és az Európai Labdarúgó-szövetséghez (UEFA) pedig 2016-ban csatlakozott. Elbasan Rashani, a Melbourne City szélsője 2016 és 2024 között 29 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. A játékos így fogalmazott:
Válogatottként annak a szimbólumává váltunk, hogy bármi lehetséges. Megmutattuk Koszovó népének, mit jelent az, hogy elismernek minket
- mondta büszkén.
Rashani svédországi születésű, de Norvégiában nőtt fel koszovói szülők gyermekeként, és már a válogatott indulásakor is a keret tagja volt. Visszaemlékezése szerint az első szövetségi kapitány, Albert Bunjaki autóval járta be Európát. Célja az volt, hogy felkeresse a diaszpórában élő játékosokat, és meggyőzze őket a koszovói válogatottban való szereplésről. "Már a kezdetektől érezni lehetett, hogy ez valami különleges" - tette hozzá a labdarúgó.
A világranglista 23. helyén álló Törökország komoly ellenfélnek ígérkezik. A koszovói sztárcsatár, a spanyol Mallorcában légióskodó Vedat Muriqi azonban bizakodó.
Ismerjük Törökország erősségeit, de a gyengeségeit is. A szurkolók támogatásával hiszem, hogy egy kicsit könnyebb dolgunk lesz
- mondta a támadó. Franco Foda szövetségi kapitány ugyanakkor óvatosságra intett: "Érzelmes szurkolótáborunk van, de nem szabad hibáznunk a pályán. A sikert csak a nyugalom megőrzésével érhetjük el."
