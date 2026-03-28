Futballtörténelemre készül a tízéves válogatott: Koszovó is előbb jut ki a vébére, mint mi?

2026. március 28. 13:30

Koszovó egyetlen meccsre van attól, hogy története során először kijusson a labdarúgó-világbajnokságra. A mindössze egy évtizedes múltra visszatekintő válogatottnak kedden, hazai pályán kell legyőznie Törökországot. A pristinai, egymérkőzéses rájátszás tétje a 2026-os vb D csoportjában való részvétel, ahol Ausztrália, Paraguay és a társrendező Egyesült Államok várna a csapatra - tudósított a The Guardian.

Franco Foda, a koszovóiak szövetségi kapitánya szerint hatalmas az érdeklődés. Akár százezer ember is kilátogatna a meccsre, ami Pristina lakosságának közel a felét teszi ki. A Fadil Vokrri Stadion befogadóképessége azonban véges, az aréna mindössze 14 ezer férőhelyes.

Az idáig vezető út önmagában is figyelemre méltó. A selejtezők előtt Koszovó a világranglista 99. helyén állt, így egyértelmű esélytelenként indult a Svédországgal, Svájccal és Szlovéniával közös csoportban. A nyitómeccsen 4-0-s vereséget szenvedtek Bázelben, ekkor a továbbjutás még reménytelennek tűnt.

Később azonban két meglepetésgyőzelmet arattak Svédország, majd egyet Szlovénia ellen, ami pótselejtezőt ért. Csütörtökön Pozsonyban egy drámai, 4-3-as sikert arattak, ezzel biztosítva a döntő párharcot. A győzelmet követően az emberek tűzijátékkal ünnepeltek Pristina utcáin.

Koszovó
Kosovo
Piaci érték: 153,18M €
Edző: Franco Foda
Adatlap létrehozva: 2026.03.27.

A világbajnoki részvétel különleges jelentőséggel bírna az ország számára. Koszovó ugyanis csak 2008-ban kiáltotta ki a függetlenségét, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA) és az Európai Labdarúgó-szövetséghez (UEFA) pedig 2016-ban csatlakozott. Elbasan Rashani, a Melbourne City szélsője 2016 és 2024 között 29 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. A játékos így fogalmazott:

Válogatottként annak a szimbólumává váltunk, hogy bármi lehetséges. Megmutattuk Koszovó népének, mit jelent az, hogy elismernek minket

- mondta büszkén.

Rashani svédországi születésű, de Norvégiában nőtt fel koszovói szülők gyermekeként, és már a válogatott indulásakor is a keret tagja volt. Visszaemlékezése szerint az első szövetségi kapitány, Albert Bunjaki autóval járta be Európát. Célja az volt, hogy felkeresse a diaszpórában élő játékosokat, és meggyőzze őket a koszovói válogatottban való szereplésről. "Már a kezdetektől érezni lehetett, hogy ez valami különleges" - tette hozzá a labdarúgó.

A világranglista 23. helyén álló Törökország komoly ellenfélnek ígérkezik. A koszovói sztárcsatár, a spanyol Mallorcában légióskodó Vedat Muriqi azonban bizakodó.

Ismerjük Törökország erősségeit, de a gyengeségeit is. A szurkolók támogatásával hiszem, hogy egy kicsit könnyebb dolgunk lesz

- mondta a támadó. Franco Foda szövetségi kapitány ugyanakkor óvatosságra intett: "Érzelmes szurkolótáborunk van, de nem szabad hibáznunk a pályán. A sikert csak a nyugalom megőrzésével érhetjük el."
14:14
13:30
13:01
12:32
12:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 28.
Súlyos tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: bőszen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 28.
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
2026. március 27.
Tömegével mondanak le a méregdrága okostelefonokról a magyarok: kiderült, mit vesznek helyettük
2026. március 27.
Tarolt a Lidl filléres terméke: méregdrága vetélytársait verte a teszten - egy rossz választásból komoly baj lehet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 28. szombat
Gedeon, Johanna
13. hét
Március 28.
A Föld órája
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Tragikus hír érkezett: meghalt a legendás magyar kapus
2
6 napja
F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
3
6 napja
Ez nem Verstappen éve: kizárták a négyszeres világbajnokot, vajon visszatér még az elitbe?
4
4 napja
Itt a vége! Elhagyja a Liverpoolt Mohamed Salah, megható videóban jelentette be döntését
5
1 hete
Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 13:01
35 milliós számlát hagyott maga után a titokzatos magángép: ki urizál a magyar reptéren?
Pénzcentrum  |  2026. március 28. 12:32
Ijesztő bejelentést tett Donald Trump: ez a szigetország lehet az Egyesült Államok következő célpontja
Agrárszektor  |  2026. március 28. 13:14
Elképesztő összeget költ beruházásra a hatalmasra nőtt magyar csirkefeldolgozó