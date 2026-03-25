Szabályosan kidobták családi helyükről a United-szurkolókat: VIP-szektor lett helyette, de nem hagyják annyiban
A Manchester United vezetése újabb szurkolókat költöztet el az évtizedek óta használt helyeikről az Old Traffordon. A klub a lelátó legjobb széksorait VIP-vendégeknek adja át. Az érintettek között van egy olyan család is, amely 1949 óta, tehát csaknem nyolcvan éve ül ugyanazon a helyen - jelentette a The Guardian.
A 76 éves Tony Riley családjának története szorosan összefonódik a klub múltjával. Apósa, Laurie Cassidy az 1940-es évek végén Sir Matt Busby irányítása alatt játszott az első csapatban. Később az utánpótlásban is dolgozott, ahol többek között a fiatal David Beckhamet segítette.
Riley ennek ellenére kénytelen átadni a helyét a Sir Bobby Charltonról elnevezett lelátón. Itt a következő szezontól fejenként 315 fontért kínálnak háromfogásos ebéddel egybekötött VIP-élményt Gordon Ramsay éttermében. Aki a kulcsfontosságú üzleti partnereit szeretné lenyűgözni, az 425 fontért kaphat párnázott ülést, pezsgőt és sommelier által válogatott borokat.
Sir Jim Ratcliffe 2024. februári érkezése óta összesen mintegy 1100 szurkolót telepítenek át a Sir Bobby Charlton lelátóról a VIP-szektorok bővítése miatt. Már tavaly hatszáz drukker veszítette el a helyét, így Riley is sejtette, hogy hamarosan az ő széksorai következnek. A mellé ültetett VIP-vendégekről a következőt mondta:
Több időt töltenek szelfizéssel, mint bármi mással. Ők nem igazi szurkolók.
Riley a birminghami Sutton Coldfieldből szinte minden hazai meccsre eljár. Ez alkalmanként közel 300 kilométeres oda-vissza utat jelent. A jövő szezontól azonban már arról tájékoztatták, hogy a számára kijelölt új helyen nem tud a fia mellé ülni, mert nincs két szabad szék egymás mellett.
A Manchester United Szurkolói Szövetsége (MUST) közölte, hogy mindig is ellenezte a szurkolók kényszerű átültetését. Különösen felháborítónak tartják, hogy mindez újabb VIP-helyek kialakítása miatt történik. A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a mintegy 1200 VIP-jegy évről évre tovább növeli a bérletre várók várakozási idejét.
Riley lánya, Catherine szerint a klubvezetés képtelen megérteni és értékelni azokat a szurkolókat, akik az időjárástól és a mérkőzés tétjétől függetlenül mindig ott vannak a csapatuk mellett. Úgy fogalmazott, hogy édesapja "nem elég vagyonos" ahhoz, hogy megtarthassa a helyét, amelyet egy életnyi szurkolással érdemelt ki. Szerinte a hűséges drukkerek kapcsolata a klubbal olyan, "mint egy bántalmazó viszony". Ebben a helyzetben a United közli a szurkolóval, hogy nem elég jó nekik, miközben pontosan tudják, hogy az illető képtelen elszakadni a csapattól.
Riley és társai már csak négy hazai meccsen ülhetnek a megszokott helyükön. A szezon utolsó Old Trafford-beli bajnokiját május 17-én játsszák a Nottingham Forest ellen. A klub közleménye szerint az átültetés során igyekeznek a családokat és a baráti társaságokat együtt tartani: emellett viszont elismerik, hogy a költöztetés kellemetlenséget okoz, és érzelmileg is megviselheti az érintetteket.
