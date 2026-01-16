A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai.
Saját játékosainak szólt be az angolok szövetségi kapitánya: ezt várja tőlük, de gyorsan
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség; a játékosoknak megfelelő személyiséggel és csapatszellemmel is rendelkezniük kell - írta meg a BBC.
A német szakembernek mindössze két márciusi felkészülési mérkőzés áll rendelkezésére Uruguay és Japán ellen, mielőtt kijelöli a világbajnoki keretet. Anglia a világbajnoki csoportkörben Horvátországgal, Ghánával és Panamával találkozik majd.
A Chelsea korábbi vezetőedzője Gareth Southgate utódjaként nem riad vissza attól sem, hogy nagy neveket hagyjon ki a keretből, miközben rutinos játékosokat hív vissza a válogatottba.
Amikor olyan játékosokkal beszélek, akik már jártak világbajnokságon, mindig azt mondják, hogy a siker kulcsa a jó csapategység és a folyamatos kommunikáció volt. Amikor a játékosok úgy érezték, hogy a megfelelő társaság van a táborban, ismerték a szerepüket, tudták, miért vannak ott, és akár még négy hétig is szívesen együtt maradtak volna, akkor jöttek az eredmények. Nagyon fontos, hogy ne csak a tehetség alapján válogassunk. Számít, milyen csapattárs valaki, és képes-e elfogadni, illetve vállalni a támogató szerepet, ha éppen arra van szükség
- mondta a német szakvezető.
Anglia az elmúlt két Európa-bajnokságon döntőbe jutott, 2018-ban pedig világbajnoki elődöntős volt Southgate irányítása alatt. Tuchel együttese június 17-én, a texasi Arlingtonban kezdi meg a tornát Horvátország ellen.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ha eljutunk a végéig, hat-nyolc hetet töltünk majd együtt. Ez komoly megterhelés lesz, ezért döntő fontosságú, hogy a megfelelő keretet állítsuk össze
– tette hozzá a szövetségi kapitány, akinek szerződése a világbajnokság végén jár le.
Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.
Hatvannyolc éves korában elhunyt Medgyes Tamás vívóedző, aki évtizedeken át nevelte a magyar tőrözőket, és pályafutása során Ázsiában is maradandót alkotott.
Máris százmilliós szerződést kapott a kirúgott NFL-edző: ez lesz az új csapata, hihetetlen pénzt fog kapni
A New York Giants ötéves, közel 100 millió dollár értékű szerződésben állapodott meg John Harbaugh-val, aki a klub új vezetőedzője lesz.
Elfogatóparancsot adott ki a miami rendőrség Gervonta Davis, a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ellen családon belüli erőszak gyanújával.
Az illegális sportközvetítések száma Nagy-Britanniában három év alatt több mint a duplájára, 3,6 milliárdra nőtt.
Dom Taylort hat hónapra tiltották el, miután a decemberi PDC-dartsvilágbajnokságon doppingvétségen érték.
Mínusz húsz fokban kell pályára lépnie a los angeles-i csapatnak, az irányító egészen egyedi megoldással készül a hideg ellen.
Több mint félmilliárd jegyigénylés érkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a kedden lezárult első, sorsolásos értékesítési szakaszban.
Roger Federer 2022-es visszavonulása óta először tér vissza az Australian Openre, ahol bemutatómeccset játszik régi nagy ellenfeleivel.
Arsène Wenger a lesszabály alapvető átalakítását javasolja, csakhogy az UEFA és a brit szövetség túl radikálisnak tartják az ötletet.
Stefanos Tsitsipas alig egy évvel a Paula Badosával való szakítása után úgy tűnik, ismét rátalált a szerelemre - nem is akárkivel ment nyaralni.
A döntőt február közepén rendezik, a győztes csapat játékosai pedig akár 376 ezer dollárt is zsebre tehetnek fejenként.
Az Arsenal jelenleg a Premier League élén áll, annak ellenére, hogy nincs kiemelkedő gólszerzője
A kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf ismét megkezdte a medencés edzéseket – jelentette be Gergely István, a Budapesti Honvéd SE ügyvezető elnöke.
Varga Zsolt együttese hibátlan mérleggel, hat ponttal jutott tovább a középdöntőbe.
Sebastian Ofner már győztesnek hitte magát a döntő szett rövidítésében, ám a korai ünneplés után mentálisan összeesett.
A tenisztornákon az edzőpálya-idő aranyat ér, és bár a játékosok szívesen készülnek egymás ellen, feszültséget kelt, ha valaki akár csak néhány perccel is túllépi az...
Portugália luxuskörülmények között készül a tornára a mexikói Riviera Mayán - a torna Ronaldo utolsó esélye lesz vébét nyerni.