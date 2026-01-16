2026. január 16. péntek Gusztáv
Labdarúgó focista lábai a labdával állva, közelkép.
Sport

Saját játékosainak szólt be az angolok szövetségi kapitánya: ezt várja tőlük, de gyorsan

Pénzcentrum
2026. január 16. 14:43

Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség; a játékosoknak megfelelő személyiséggel és csapatszellemmel is rendelkezniük kell - írta meg a BBC.

A német szakembernek mindössze két márciusi felkészülési mérkőzés áll rendelkezésére Uruguay és Japán ellen, mielőtt kijelöli a világbajnoki keretet. Anglia a világbajnoki csoportkörben Horvátországgal, Ghánával és Panamával találkozik majd.

A Chelsea korábbi vezetőedzője Gareth Southgate utódjaként nem riad vissza attól sem, hogy nagy neveket hagyjon ki a keretből, miközben rutinos játékosokat hív vissza a válogatottba.

Amikor olyan játékosokkal beszélek, akik már jártak világbajnokságon, mindig azt mondják, hogy a siker kulcsa a jó csapategység és a folyamatos kommunikáció volt. Amikor a játékosok úgy érezték, hogy a megfelelő társaság van a táborban, ismerték a szerepüket, tudták, miért vannak ott, és akár még négy hétig is szívesen együtt maradtak volna, akkor jöttek az eredmények. Nagyon fontos, hogy ne csak a tehetség alapján válogassunk. Számít, milyen csapattárs valaki, és képes-e elfogadni, illetve vállalni a támogató szerepet, ha éppen arra van szükség

- mondta a német szakvezető.

Anglia
England
Piaci érték: 1 300M
Edző: Thomas Tuchel
Adatlap létrehozva: 2026.01.16.

Anglia az elmúlt két Európa-bajnokságon döntőbe jutott, 2018-ban pedig világbajnoki elődöntős volt Southgate irányítása alatt. Tuchel együttese június 17-én, a texasi Arlingtonban kezdi meg a tornát Horvátország ellen.

Ha eljutunk a végéig, hat-nyolc hetet töltünk majd együtt. Ez komoly megterhelés lesz, ezért döntő fontosságú, hogy a megfelelő keretet állítsuk össze

– tette hozzá a szövetségi kapitány, akinek szerződése a világbajnokság végén jár le.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #anglia #labdarúgás #világbajnokság #vb #csapat #futball #válogatott #angol válogatott

