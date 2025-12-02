2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
Snooker asztal dákóval, piros, sárga, rózsaszín és kék golyókkal, valamint dákóval.
Sport

Szupercuki: kétéves sznúkerjátékos mutatkozott be a brit bajnokságban, nézd meg videón!

Pénzcentrum
2025. december 2. 12:15

Kétéves sznúkerjátékos keltett feltűnést az UK Championship-en, ahol a szervezők lehetőséget adtak a kisfiúnak egy bemutató bevonulásra a rangos versenyen - írta a The Sun.

Jude Owens, a mindössze kétéves sznúkertehetség különleges élményben részesült a York Barbicanben megrendezett UK Championship-en, ahol a sportág legjobbjai mérkőznek meg egymással. A kisfiú teljes ceremóniával, hivatalos bemondó kíséretében vonulhatott be a versenyterembe, akárcsak a profi játékosok.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Rob Walker bemondó így konferálta fel a mini-tehetséget: "Kedvenc tévéműsora az Octonauts. Lefekvési ideje este 6:15. Hatalmas Manchester United-rajongó. Jegyezzék meg a nevét és az arcát. Itt érkezik, mindössze kétévesen: Jude Owens."

A kisfiú az alkalomhoz illően mellényben és piros csokornyakkendőben jelent meg, kezében dákóval. John Denver "Take Me Home, Country Roads" című száma szólt, miközben bevonult. Owens magabiztosan sétált el az UK Championship trófeája mellett, majd leült, mintha egy játszmára készülne.

A World Snooker Tour korábban "jövőbeli bajnoknak" és "a valaha volt legcukibb sznúkerjátékosnak" nevezte a kisfiút, amikor megosztottak róla egy videót a közösségi médiában. A felvételen látható, amint magabiztosan belök egy piros, egy sárga és két fekete golyót - miközben még cumit használ -, valamint krétázza a dákóját.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Miközben a kisfiú nagy figyelmet kapott, a UK Championship-en a sportág legnagyobb nevei küzdenek a győzelemért. A címvédő Judd Trump mellett Shaun Murphy, John Higgins, Neil Robertson és Mark Williams már bejutott a második fordulóba, míg Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Kyren Wilson és Mark Allen ma kezdik meg szereplésüket.
Címlapkép: Getty Images
