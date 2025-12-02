Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében.
Szupercuki: kétéves sznúkerjátékos mutatkozott be a brit bajnokságban, nézd meg videón!
Kétéves sznúkerjátékos keltett feltűnést az UK Championship-en, ahol a szervezők lehetőséget adtak a kisfiúnak egy bemutató bevonulásra a rangos versenyen - írta a The Sun.
Jude Owens, a mindössze kétéves sznúkertehetség különleges élményben részesült a York Barbicanben megrendezett UK Championship-en, ahol a sportág legjobbjai mérkőznek meg egymással. A kisfiú teljes ceremóniával, hivatalos bemondó kíséretében vonulhatott be a versenyterembe, akárcsak a profi játékosok.
Rob Walker bemondó így konferálta fel a mini-tehetséget: "Kedvenc tévéműsora az Octonauts. Lefekvési ideje este 6:15. Hatalmas Manchester United-rajongó. Jegyezzék meg a nevét és az arcát. Itt érkezik, mindössze kétévesen: Jude Owens."
A kisfiú az alkalomhoz illően mellényben és piros csokornyakkendőben jelent meg, kezében dákóval. John Denver "Take Me Home, Country Roads" című száma szólt, miközben bevonult. Owens magabiztosan sétált el az UK Championship trófeája mellett, majd leült, mintha egy játszmára készülne.
A World Snooker Tour korábban "jövőbeli bajnoknak" és "a valaha volt legcukibb sznúkerjátékosnak" nevezte a kisfiút, amikor megosztottak róla egy videót a közösségi médiában. A felvételen látható, amint magabiztosan belök egy piros, egy sárga és két fekete golyót - miközben még cumit használ -, valamint krétázza a dákóját.
Miközben a kisfiú nagy figyelmet kapott, a UK Championship-en a sportág legnagyobb nevei küzdenek a győzelemért. A címvédő Judd Trump mellett Shaun Murphy, John Higgins, Neil Robertson és Mark Williams már bejutott a második fordulóba, míg Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Kyren Wilson és Mark Allen ma kezdik meg szereplésüket.
Keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát, amelyen 9 férfi és 13 női versenyző képviseli a magyar színeket.
Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben
A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg.
Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.
Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.
Adrian Sutilt egy nemzetközi nyomozás során vették őrizetbe, csalás és sikkasztás miatt kell felelnie.
Treylon Burks elképesztő, egykezes elkapást mutatott be vasárnap este, csapata reményei a rájátszásra azonban egyre halványulnak.
A Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) többmillió fontos, hosszú távú névadói szerződést kötött a nemzeti stadion elnevezési jogaira.
Elhagyja a Fradit Varga Barnabás? Megszólalt végre a csatár ügynöke, kiderült, miért nem játszott tegnap
Varga Barnabás, a Ferencváros gólvágója fáradtság miatt maradt ki a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés keretéből, amit menedzsere is megerősített..
A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt
Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban.
Arteta elégedetlen volt a döntetlennel, az Arsenal nem tudta tovább nyújtani előnyét a taballán.
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
Mutatjuk az összes elképzelhető forgatókönyvet: mikor lehet F1-világbajnok Lando Norris, így győzhet Oscar Piastri, és így lehet nevető harmadik Max Verstappen.
A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma...
Ennél nehezen lehetne izgalmasabb: még nem világbajnok Norris, csak az utolsó versenyen dől el a vb-cím
Verstappen győzni tudott Katarban, így az idény legutolsó versenyére maradt a döntés a vb-címet illetően..
A hamis futballmezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a vásárlóknak: egyre többen fordulnak a megfizethető alternatívák felé a hivatalos termékek magas árai miatt.
Iga Swiatek szerint a következő évi naptárja még nem végleges, de gondolkodnia kell, mely tornákat hagyja ki.
Tom Heaton, a Manchester United kapusa öt éve nem játszott bajnoki mérkőzésen, de továbbra is szenvedélyesen küzd a játéklehetőségért.
A Manchester United súlyos problémákkal küzd a jegyüzérkedés miatt, ami nemcsak a szurkolókat károsítja meg, hanem a klub alkalmazottait is fenyegetéseknek teszi ki.
