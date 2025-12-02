Súlyos betegséggel küzd Ljuboszlav Penev, a bolgár labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid korábbi támadója, akit veserák miatt kezelnek egy németországi kórházban.
Gyászol a magyar labdarúgás: legendás miskolci védő távozott
Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében - a halálhírről a diósgyőri klub számolt be.
Szűcs István Miskolcon született, pályafutását a DVTK-ban kezdte, ahol belső védőként 23 bajnoki mérkőzésen szerepelt a klub egyik legsikeresebb időszakában. Részt vett az 1976/1977-es kupagyőzelemhez vezető sorozatban is.
Játékstílusát az elegancia jellemezte, kiváló játékolvasásának köszönhetően ritkán kellett fizikai erejét használnia. Sorkatonai szolgálatát a Honvéd Papp József SE-ben töltötte, majd a Nyíregyházához igazolt, ahol megbízható élvonalbeli játékossá vált.
1984-ben visszatért Diósgyőrbe, ahol további négy szezont játszott, pályafutását pedig Hejőcsabán fejezte be. Itt kezdte el utánpótlás-edzői munkáját, amit később Diósgyőrben folytatott egészen nyugdíjba vonulásáig. Halálával a diósgyőri labdarúgás egy olyan meghatározó alakját veszítette el, aki játékosként és nevelőedzőként is maradandót alkotott - írta közleményében a klub.
Kétéves sznúkerjátékos keltett feltűnést az UK Championship-en, ahol a szervezők lehetőséget adtak a kisfiúnak egy bemutató bevonulásra a rangos versenyen.
Keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát, amelyen 9 férfi és 13 női versenyző képviseli a magyar színeket.
Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben
A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg.
Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.
Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.
Adrian Sutilt egy nemzetközi nyomozás során vették őrizetbe, csalás és sikkasztás miatt kell felelnie.
Treylon Burks elképesztő, egykezes elkapást mutatott be vasárnap este, csapata reményei a rájátszásra azonban egyre halványulnak.
A Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) többmillió fontos, hosszú távú névadói szerződést kötött a nemzeti stadion elnevezési jogaira.
Elhagyja a Fradit Varga Barnabás? Megszólalt végre a csatár ügynöke, kiderült, miért nem játszott tegnap
Varga Barnabás, a Ferencváros gólvágója fáradtság miatt maradt ki a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés keretéből, amit menedzsere is megerősített..
A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt
Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban.
Arteta elégedetlen volt a döntetlennel, az Arsenal nem tudta tovább nyújtani előnyét a taballán.
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
Mutatjuk az összes elképzelhető forgatókönyvet: mikor lehet F1-világbajnok Lando Norris, így győzhet Oscar Piastri, és így lehet nevető harmadik Max Verstappen.
A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma...
Ennél nehezen lehetne izgalmasabb: még nem világbajnok Norris, csak az utolsó versenyen dől el a vb-cím
Verstappen győzni tudott Katarban, így az idény legutolsó versenyére maradt a döntés a vb-címet illetően..
A hamis futballmezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a vásárlóknak: egyre többen fordulnak a megfizethető alternatívák felé a hivatalos termékek magas árai miatt.
Iga Swiatek szerint a következő évi naptárja még nem végleges, de gondolkodnia kell, mely tornákat hagyja ki.
Tom Heaton, a Manchester United kapusa öt éve nem játszott bajnoki mérkőzésen, de továbbra is szenvedélyesen küzd a játéklehetőségért.
