Gyászol a magyar labdarúgás: legendás miskolci védő távozott

Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében - a halálhírről a diósgyőri klub számolt be.

Szűcs István Miskolcon született, pályafutását a DVTK-ban kezdte, ahol belső védőként 23 bajnoki mérkőzésen szerepelt a klub egyik legsikeresebb időszakában. Részt vett az 1976/1977-es kupagyőzelemhez vezető sorozatban is.

Játékstílusát az elegancia jellemezte, kiváló játékolvasásának köszönhetően ritkán kellett fizikai erejét használnia. Sorkatonai szolgálatát a Honvéd Papp József SE-ben töltötte, majd a Nyíregyházához igazolt, ahol megbízható élvonalbeli játékossá vált.

1984-ben visszatért Diósgyőrbe, ahol további négy szezont játszott, pályafutását pedig Hejőcsabán fejezte be. Itt kezdte el utánpótlás-edzői munkáját, amit később Diósgyőrben folytatott egészen nyugdíjba vonulásáig. Halálával a diósgyőri labdarúgás egy olyan meghatározó alakját veszítette el, aki játékosként és nevelőedzőként is maradandót alkotott - írta közleményében a klub.