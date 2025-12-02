2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyertyafény a sötétben
Sport

Gyászol a magyar labdarúgás: legendás miskolci védő távozott

Pénzcentrum
2025. december 2. 11:53

Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében - a halálhírről a diósgyőri klub számolt be.

Szűcs István Miskolcon született, pályafutását a DVTK-ban kezdte, ahol belső védőként 23 bajnoki mérkőzésen szerepelt a klub egyik legsikeresebb időszakában. Részt vett az 1976/1977-es kupagyőzelemhez vezető sorozatban is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Játékstílusát az elegancia jellemezte, kiváló játékolvasásának köszönhetően ritkán kellett fizikai erejét használnia. Sorkatonai szolgálatát a Honvéd Papp József SE-ben töltötte, majd a Nyíregyházához igazolt, ahol megbízható élvonalbeli játékossá vált.

1984-ben visszatért Diósgyőrbe, ahol további négy szezont játszott, pályafutását pedig Hejőcsabán fejezte be. Itt kezdte el utánpótlás-edzői munkáját, amit később Diósgyőrben folytatott egészen nyugdíjba vonulásáig. Halálával a diósgyőri labdarúgás egy olyan meghatározó alakját veszítette el, aki játékosként és nevelőedzőként is maradandót alkotott - írta közleményében a klub.
Címlapkép: Getty Images
#miskolc #gyász #sport #labdarúgás #elhunyt #nyíregyháza #halálhír #utánpótlás #gyászhír #edző #magyar foci #dvtk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:27
13:18
13:01
12:51
12:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
2025. december 1.
Jó reggelt, Magyarország! Itt áll feketén-fehéren: ezért menekülnek tömegek el vidékről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
7 napja
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
1 hete
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
4
1 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
2 napja
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus
díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. A kedvezmény realizálódhat a díj egy részének visszafizetésével (pl. casco) vagy a következő évi díj csökkentésével (pl. kötelező gépjármű felelősségbiztosítás).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 13:01
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 10:01
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Agrárszektor  |  2025. december 2. 12:31
Nem semmi, ami Magyarországon történt: ilyet is ritkán látni