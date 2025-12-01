A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt
Elhagyja a Fradit Varga Barnabás? Megszólalt végre a csatár ügynöke, kiderült, miért nem játszott tegnap
Varga Barnabás, a Ferencváros gólvágója fáradtság miatt maradt ki a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés keretéből, amit menedzsere is megerősített. A játékos pihenőre szorul a rendkívüli fizikai és lelki terhelés után - tudósított a Nemzeti Sport.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője vasárnap közölte, hogy Varga Barnabás fáradtság miatt nem lépett pályára a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzésen. A mérkőzés közben azonban már különböző találgatások is elindultak arról, hogy Vargát több csapat is csábítja külföldről, és ezért nem akart játszani a vasárnapi bajnokin.
Amikor a köztelevízió sportcsatornája erre is rákérdezett, az ír vezetőedző ingerülten reagátl. Mint fogalmazott. nem tud mit kezdeni az interneten keringő pletykákkal.
Önök az internetnek fognak hinni? Már a mérkőzés előtt megkérdezte, akkor elmondtam, miért nem játszik. A pletykákkal nem tudok mit kezdeni. Arra, amit az emberek a neten beszélnek, nincsen ráhatásom, ahhoz meg már nem tudok mit hozzáfűzni, amit elmondtam a mérkőzés előtt
- mondta idegesen Robbie Keane.
A 30 éves támadó rendkívüli terhelésnek volt kitéve az őszi szezonban: a Ferencvárosban 24 tétmérkőzésen szerepelt és 19 gólt szerzett, míg a magyar válogatottban öt világbajnoki selejtezőn lépett pályára, ahol szintén öt alkalommal volt eredményes. Összességében 29 mérkőzésen 24 gólt jegyzett, miközben az idény több mint fele még hátravan.
Az elmúlt napokban betegséggel is küzdött a csatár, ennek ellenére a Fenerbahce elleni Európa-liga mérkőzésen vállalta a játékot, ahol fejes gólt is szerzett. A hétvégén azonban jelezte Keane-nek, hogy nem érzi magát száz százalékos állapotban, így kimaradt a vasárnapi keretből.
Varga Barnabás lelkileg és fizikailag kimerült, a válogatott elbukott vb-selejtezője is érthetően megviselte. Amikor pedig egy játékos nem tudja kipihenni magát a sorozatterhelés közben, jönnek a betegségek, kisebb-nagyobb sérülések. Ezért most pihenőre volt szüksége, hogy a következő, Kisvárda elleni meccsre már jobb állapotba tudjon kerülni. Ezt az őszi hajrát még végigküzdi, aztán tud egy kicsit szusszanni
– nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére Paunoch Péter, a játékos menedzsere.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Debreceni VSC
|
15
|
8
|
4
|
3
|
25
|
19
|
6
|
28
|
2.
Ferencváros
|
14
|
7
|
4
|
3
|
30
|
17
|
13
|
25
|
3.
Paksi FC
|
15
|
6
|
6
|
3
|
32
|
24
|
8
|
24
A menedzser határozottan cáfolta azokat a pletykákat, melyek szerint egy közelgő átigazolás állna a játékos vasárnapi hiányzása mögött. Kiemelte, hogy bár folyamatosan érdeklődnek Varga iránt különböző országokból, jelenleg nem aktuális az átigazolás kérdése, hiszen a játékospiac csak január közepén nyit.
Természetes, hogy Varga Barnabás teljesítménye láttán folyamatosan érdeklődnek iránta csapatok, nagyon sok országból, de szó sincs arról, hogy küszöbön állna az átigazolása, és hogy ne lépne pályára többet a Ferencvárosban. Az őszi harminc meccs és az ezzel járó médiafigyelem még egy olyan játékost is meg tud viselni, aki ebben edződött a pályafutása során. Barnabás számára pedig, hiába múlt el harmincéves, ez a mostani egy új helyzet. Érthető, hogy elfáradt, de összeszedi magát, végigharcolja a hátralévő meccseket, aztán a többiről ráérünk januárban beszélni
- fogalmazott a támadó ügynöke.
A Ferencváros egyébként Varga nélkül is 2-1-re nyert a Puskás Akadémia ellen a felcsúti Pancho Arénában, 3242 néző előtt. A zöld-fehérek góljait Kanikovszki és Gruber szerezték, míg a hazaiak találatát Dárdai jegyezte.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
