2025. november 24. hétfő Emma
5 °C Budapest
Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Sport

Egyre jobban kiakadnak a bírókra a játékosok és a szurkolók: helyre lehet ezt hozni?

Pénzcentrum
2025. november 24. 17:44

A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét - tudósított a BBC.

A Liverpool számára ismét keserű pillanatokat hozott a szubjektív les szabály értelmezése. A Manchester City elleni mérkőzésen érvénytelenített gól után most a Nottingham Forest elleni Anfield-i találkozón szenvedtek hátrányt egy vitatható ítélet miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kérdés ezúttal az volt: befolyásolta-e Dan Ndoye Alisson kapust, amikor Murillo megszerezte a vezetést a Forest számára? Érvelhetünk mellette, hiszen a játékos a kapus előtt állt, és a labda elhaladt mellette. A videóbíró (VAR) azonban - akárcsak két héttel korábban a Manchester City ellen - érvényben hagyta a pályán hozott döntést.

Premier League 12. forduló
Liverpool
0
3
Nottingham Forest
Félidő: 0-1
2025. november 22. szombat 16:00
|
Anfield, Liverpool
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
33' Murillo Santiago, 46' Nicolò Savona, 78' Morgan Gibbs-White
75
Labdabirtoklási arány
25
106
Támadások
60
95
Veszélyes támadások
42
4
Kaput eltaláló lövések
7
8
Kaput elkerülő lövések
3
8
Szögletek
6
2
Sárga lapok
0
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.11.24.

A szubjektív les megítélése nem új keletű probléma. Már az 1903-04-es játékszabályok is említik, hogy a les helyzetben lévő játékos "semmilyen módon nem zavarhatja az ellenfelet vagy a játékot, amíg a labdát újra nem játsszák". 122 évvel később még mindig szubjektív döntéseket hozunk olyan les helyzetben lévő játékosokról, akik nem érintik a labdát.

A Tottenham az Arsenal elleni 4-1-es vereség során hasonló okból érezhetett sérelmet. Amikor Eberechi Eze megszerezte az Arsenal második gólját, Bukayo Saka, Martin Zubimendi és Leandro Trossard mind les helyzetben voltak a Spurs kapusa előtt, de a gól érvényes maradt.

Joe Hart, a Match of the Day szakértője szerint: "Ez megakadályozza az ellenfelet abban, hogy megjátssza a labdát, egyértelműen akadályozva a látómezőt. Amikor elhagyja a lábát, Trossard Vicario látómezejében van. Véleményem szerint les."

Ez a probléma lényege: egy személy véleménye, míg mások érvényesen érvelhetnek az ellenkezője mellett. A VAR számára a kulcsfontosságú szempont, hogy a les helyzetben lévő játékosok távolodnak-e a játéktól, és a kapus látja-e a labdát a lövés pillanatában.

A szurkolók számára sokszor úgy tűnik, hogy lesnek kellene ítélni. A drukkerek igazságos döntéseket szeretnének, de a VAR soha nem igazán erről szólt, hanem a pályán hozott döntés érvényességének ellenőrzéséről.

Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
EZ IS ÉRDEKELHET
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.

A kérdés az, hogy mikor lépi át egy játékos azt a határt, amikor már egyértelműen befolyásolja a kapust. Az egyetlen módja annak, hogy véget vessünk ezeknek a vitáknak, ha objektívvé tesszük a döntést, de óvatosnak kell lennünk a nem szándékos következményekkel.

Az előző szezonban csak két VAR-beavatkozás történt látómező miatti les esetén, és mindkettő érvénytelenített gólok megadását eredményezte. A 2023-24-es szezonban négy gólt érvénytelenítettek emiatt. A szurkolók érthetően összehasonlítják ezeket az eseteket, de bár két döntés hasonló lehet, soha nem lesz teljesen ugyanolyan. Emiatt mindig lesznek vélt következetlenségek - írja elemzésében a BBC.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #bíró #premier league #liverpool #tottenham #Arsenal #angol foci #szurkolók #manchester city #VAR #videobíró #nottingham forest

18:57
18:45
18:34
18:27
18:15
2025. november 24.
Óriási gazdasági fordulat közeleg: brutálisan meggazdagodhat az, aki még időben fekteti be így a pénzét
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 24.
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
2025. november 24.
Lelépnél az országból? Így lehetsz izlandi állampolgár: hiába a milliós álombérek, erről tudni kell
2025. november 24.
Karácsonyfa árak 2025: ennyibe kerülhet a lucfenyő, az ezüstfenyő és a nordmann fenyő métere idén
1
2 napja
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
2
1 hete
Formula-1 Las Vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
3
20 órája
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
4
2 hete
Hatalmas fordulat a labdarúgásban: az oroszok ellen készülhetnek a magyar válogatott focistái?
5
2 hete
Kitálalt távozásáról a Manchester City egykori kapusa: "nem volt értelme, hogy maradjak"
