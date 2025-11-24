Egyre jobban kiakadnak a bírókra a játékosok és a szurkolók: helyre lehet ezt hozni?

A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét - tudósított a BBC.

A Liverpool számára ismét keserű pillanatokat hozott a szubjektív les szabály értelmezése. A Manchester City elleni mérkőzésen érvénytelenített gól után most a Nottingham Forest elleni Anfield-i találkozón szenvedtek hátrányt egy vitatható ítélet miatt.

A kérdés ezúttal az volt: befolyásolta-e Dan Ndoye Alisson kapust, amikor Murillo megszerezte a vezetést a Forest számára? Érvelhetünk mellette, hiszen a játékos a kapus előtt állt, és a labda elhaladt mellette. A videóbíró (VAR) azonban - akárcsak két héttel korábban a Manchester City ellen - érvényben hagyta a pályán hozott döntést.

Premier League 12. forduló Liverpool 0 3 Nottingham Forest Félidő: 0-1 2025. november 22. szombat 16:00 | Anfield, Liverpool Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 33' Murillo Santiago, 46' Nicolò Savona, 78' Morgan Gibbs-White 75 Labdabirtoklási arány 25 106 Támadások 60 95 Veszélyes támadások 42 4 Kaput eltaláló lövések 7 8 Kaput elkerülő lövések 3 8 Szögletek 6 2 Sárga lapok 0 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 Adatlap létrehozva: 2025.11.24.

A szubjektív les megítélése nem új keletű probléma. Már az 1903-04-es játékszabályok is említik, hogy a les helyzetben lévő játékos "semmilyen módon nem zavarhatja az ellenfelet vagy a játékot, amíg a labdát újra nem játsszák". 122 évvel később még mindig szubjektív döntéseket hozunk olyan les helyzetben lévő játékosokról, akik nem érintik a labdát.

A Tottenham az Arsenal elleni 4-1-es vereség során hasonló okból érezhetett sérelmet. Amikor Eberechi Eze megszerezte az Arsenal második gólját, Bukayo Saka, Martin Zubimendi és Leandro Trossard mind les helyzetben voltak a Spurs kapusa előtt, de a gól érvényes maradt.

Joe Hart, a Match of the Day szakértője szerint: "Ez megakadályozza az ellenfelet abban, hogy megjátssza a labdát, egyértelműen akadályozva a látómezőt. Amikor elhagyja a lábát, Trossard Vicario látómezejében van. Véleményem szerint les."

Ez a probléma lényege: egy személy véleménye, míg mások érvényesen érvelhetnek az ellenkezője mellett. A VAR számára a kulcsfontosságú szempont, hogy a les helyzetben lévő játékosok távolodnak-e a játéktól, és a kapus látja-e a labdát a lövés pillanatában.

A szurkolók számára sokszor úgy tűnik, hogy lesnek kellene ítélni. A drukkerek igazságos döntéseket szeretnének, de a VAR soha nem igazán erről szólt, hanem a pályán hozott döntés érvényességének ellenőrzéséről.

A kérdés az, hogy mikor lépi át egy játékos azt a határt, amikor már egyértelműen befolyásolja a kapust. Az egyetlen módja annak, hogy véget vessünk ezeknek a vitáknak, ha objektívvé tesszük a döntést, de óvatosnak kell lennünk a nem szándékos következményekkel.

Az előző szezonban csak két VAR-beavatkozás történt látómező miatti les esetén, és mindkettő érvénytelenített gólok megadását eredményezte. A 2023-24-es szezonban négy gólt érvénytelenítettek emiatt. A szurkolók érthetően összehasonlítják ezeket az eseteket, de bár két döntés hasonló lehet, soha nem lesz teljesen ugyanolyan. Emiatt mindig lesznek vélt következetlenségek - írja elemzésében a BBC.