Most egy sporttörténelmi témájú emlékérmét bocsát ki a jegybank, ezzel tisztelegve a 150 éve alapított sportegyesület előtt.
Egyre jobban kiakadnak a bírókra a játékosok és a szurkolók: helyre lehet ezt hozni?
A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét - tudósított a BBC.
A Liverpool számára ismét keserű pillanatokat hozott a szubjektív les szabály értelmezése. A Manchester City elleni mérkőzésen érvénytelenített gól után most a Nottingham Forest elleni Anfield-i találkozón szenvedtek hátrányt egy vitatható ítélet miatt.
A kérdés ezúttal az volt: befolyásolta-e Dan Ndoye Alisson kapust, amikor Murillo megszerezte a vezetést a Forest számára? Érvelhetünk mellette, hiszen a játékos a kapus előtt állt, és a labda elhaladt mellette. A videóbíró (VAR) azonban - akárcsak két héttel korábban a Manchester City ellen - érvényben hagyta a pályán hozott döntést.
A szubjektív les megítélése nem új keletű probléma. Már az 1903-04-es játékszabályok is említik, hogy a les helyzetben lévő játékos "semmilyen módon nem zavarhatja az ellenfelet vagy a játékot, amíg a labdát újra nem játsszák". 122 évvel később még mindig szubjektív döntéseket hozunk olyan les helyzetben lévő játékosokról, akik nem érintik a labdát.
A Tottenham az Arsenal elleni 4-1-es vereség során hasonló okból érezhetett sérelmet. Amikor Eberechi Eze megszerezte az Arsenal második gólját, Bukayo Saka, Martin Zubimendi és Leandro Trossard mind les helyzetben voltak a Spurs kapusa előtt, de a gól érvényes maradt.
Joe Hart, a Match of the Day szakértője szerint: "Ez megakadályozza az ellenfelet abban, hogy megjátssza a labdát, egyértelműen akadályozva a látómezőt. Amikor elhagyja a lábát, Trossard Vicario látómezejében van. Véleményem szerint les."
Ez a probléma lényege: egy személy véleménye, míg mások érvényesen érvelhetnek az ellenkezője mellett. A VAR számára a kulcsfontosságú szempont, hogy a les helyzetben lévő játékosok távolodnak-e a játéktól, és a kapus látja-e a labdát a lövés pillanatában.
A szurkolók számára sokszor úgy tűnik, hogy lesnek kellene ítélni. A drukkerek igazságos döntéseket szeretnének, de a VAR soha nem igazán erről szólt, hanem a pályán hozott döntés érvényességének ellenőrzéséről.
A kérdés az, hogy mikor lépi át egy játékos azt a határt, amikor már egyértelműen befolyásolja a kapust. Az egyetlen módja annak, hogy véget vessünk ezeknek a vitáknak, ha objektívvé tesszük a döntést, de óvatosnak kell lennünk a nem szándékos következményekkel.
Az előző szezonban csak két VAR-beavatkozás történt látómező miatti les esetén, és mindkettő érvénytelenített gólok megadását eredményezte. A 2023-24-es szezonban négy gólt érvénytelenítettek emiatt. A szurkolók érthetően összehasonlítják ezeket az eseteket, de bár két döntés hasonló lehet, soha nem lesz teljesen ugyanolyan. Emiatt mindig lesznek vélt következetlenségek - írja elemzésében a BBC.
Kilencvenkét éves korában vasárnap elhunyt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó.
A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt.
A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne.
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest.
Szurkolói segítségét kéri az NB II-es focicsapat: pályát kell takarítani, másképp nem lesz holnap meccs
Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.
Samira Asghari, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfiatalabb tagja a tálibok uralta Afganisztánban küzd a nők sportolási lehetőségeiért.
A Premier League klubjai elutasították a fizetési plafon bevezetését, viszont más, jelentős változtatásokat elfogadtak a liga pénzügyi szabályozásával kapcsolatban.
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati mérkőzésén.
Spanyol focistalegenda vette meg a botrányoktól hangos kerékpárcsapatot: vajon miért most szállt be?
Az Andres Iniesta spanyol világbajnok futball-legenda által társalapított branding cég vette át a korábbi Israel-Premier Tech kerékpárcsapatot.
Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest.
