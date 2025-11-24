A Black Friday már messze nem az, ami régebben volt: több a vásárlók ideje tervezni, és a futárcégek terhelése is alaposan megváltozott.
Bocsánatot kért a szombati balhé után Pep Guardiola: ezzel indokolta, miért lökte el az operatőrt a meccs után
Guardiola bocsánatot kért a Newcastle elleni mérkőzés utáni viselkedéséért: csapata a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban - számolt be a The Guardian.
Pep Guardiola elismerte, hogy szégyelli az operatőrrel történt összetűzését a Manchester City Newcastle elleni 2-1-es - alapos meglepetést okozott - veresége után. A szombati mérkőzés lefújását követően a láthatóan feldúlt edző a St James' Park gyepére lépett, ahol heves vitába keveredett Sam Barrott játékvezetővel és a Newcastle játékosával, Bruno Guimarãesszel, miközben a kameraoperátor fejhallgatóját is megragadta.
"Bocsánatot kértem. Zavarban vagyok és szégyellem magam, amikor visszanézem. Nem tetszik, amit tettem. Rögtön elnézést kértem a kameraoperátortól. Ilyen vagyok. Ezer mérkőzés után sem vagyok tökéletes ember, és súlyos hibákat követek el" - nyilatkozta Guardiola.
"Ami biztos, hogy megvédem a csapatomat és a klubomat, ez nem kérdés. Azért akarom megvédeni őket, mert tapasztalatom szerint a Premier League megnyeréséhez 100 vagy 98 pontra van szükség, különben nem nyerünk" - tette hozzá a katalán szakember.
A Manchester City jelenleg a harmadik helyen áll, és hét ponttal marad el a listavezető Arsenaltól, miután ez volt a szezon negyedik bajnoki veresége. "Négy vereség 12 mérkőzésből - sokat kell javulnunk. Matematikailag még minden megnyerhető" - ismerte el Guardiola.
A Bruno Guimarãesszel történt konfrontációjáról így nyilatkozott: "Évek óta ismerjük Brunót, és minden mérkőzés után, még az Etihad Stadionban is beszélgetünk az alagútban vagy bárhol. Mindig jó kapcsolatom volt vele. Érzelmes ember vagyok, szeretek beszélni, és közben mozgatom a kezeimet, karjaimat."
A City elégedetlen volt azzal, hogy sem Barrott játékvezető, sem a VAR nem ítélt büntetőt a csapatnak Fabian Schär Phil Foden elleni szabálytalansága miatt, és megkérdőjelezték, hogy Guimarães leshelyzetben volt-e, amikor Harvey Barnes a 70. percben megszerezte Newcastle győztes gólját. A később közzétett képek szerint a brazil játékos szabályos helyzetben volt.
Guardiola kedden a 100. Bajnokok Ligája-mérkőzésén irányítja a csapatot a Bayer Leverkusen ellen. "Ez nagyon jó, azt jelenti, hogy minden szezonban ott voltunk" - mondta az edző. A City jelenleg 10 ponttal áll a ligaszakasz négy mérkőzése után, míg a Leverkusen 5 pontot gyűjtött.
Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.
A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.
Kilencvenkét éves korában vasárnap elhunyt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó.
A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt.
A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne.
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest.
Szurkolói segítségét kéri az NB II-es focicsapat: pályát kell takarítani, másképp nem lesz holnap meccs
Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.
Samira Asghari, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfiatalabb tagja a tálibok uralta Afganisztánban küzd a nők sportolási lehetőségeiért.
A Premier League klubjai elutasították a fizetési plafon bevezetését, viszont más, jelentős változtatásokat elfogadtak a liga pénzügyi szabályozásával kapcsolatban.
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
