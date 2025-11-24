2025. november 24. hétfő Emma
A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Bocsánatot kért a szombati balhé után Pep Guardiola: ezzel indokolta, miért lökte el az operatőrt a meccs után

2025. november 24. 19:14

Guardiola bocsánatot kért a Newcastle elleni mérkőzés utáni viselkedéséért: csapata a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban - számolt be a The Guardian.

Pep Guardiola elismerte, hogy szégyelli az operatőrrel történt összetűzését a Manchester City Newcastle elleni 2-1-es - alapos meglepetést okozott - veresége után. A szombati mérkőzés lefújását követően a láthatóan feldúlt edző a St James' Park gyepére lépett, ahol heves vitába keveredett Sam Barrott játékvezetővel és a Newcastle játékosával, Bruno Guimarãesszel, miközben a kameraoperátor fejhallgatóját is megragadta.

"Bocsánatot kértem. Zavarban vagyok és szégyellem magam, amikor visszanézem. Nem tetszik, amit tettem. Rögtön elnézést kértem a kameraoperátortól. Ilyen vagyok. Ezer mérkőzés után sem vagyok tökéletes ember, és súlyos hibákat követek el" - nyilatkozta Guardiola.

Premier League 12. forduló
Newcastle United
2
1
Manchester City
Félidő: 0-0
2025. november 22. szombat 18:30
|
St James' Park, Newcastle
Hazai gólszerzők
63' Harvey Barnes, 70' Harvey Barnes
Vendég gólszerzők
68' Rúben Dias
32
Labdabirtoklási arány
68
68
Támadások
105
33
Veszélyes támadások
67
5
Kaput eltaláló lövések
4
3
Kaput elkerülő lövések
9
5
Szögletek
9
1
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.11.24.

"Ami biztos, hogy megvédem a csapatomat és a klubomat, ez nem kérdés. Azért akarom megvédeni őket, mert tapasztalatom szerint a Premier League megnyeréséhez 100 vagy 98 pontra van szükség, különben nem nyerünk" - tette hozzá a katalán szakember.

A Manchester City jelenleg a harmadik helyen áll, és hét ponttal marad el a listavezető Arsenaltól, miután ez volt a szezon negyedik bajnoki veresége. "Négy vereség 12 mérkőzésből - sokat kell javulnunk. Matematikailag még minden megnyerhető" - ismerte el Guardiola.

A Bruno Guimarãesszel történt konfrontációjáról így nyilatkozott: "Évek óta ismerjük Brunót, és minden mérkőzés után, még az Etihad Stadionban is beszélgetünk az alagútban vagy bárhol. Mindig jó kapcsolatom volt vele. Érzelmes ember vagyok, szeretek beszélni, és közben mozgatom a kezeimet, karjaimat."

A City elégedetlen volt azzal, hogy sem Barrott játékvezető, sem a VAR nem ítélt büntetőt a csapatnak Fabian Schär Phil Foden elleni szabálytalansága miatt, és megkérdőjelezték, hogy Guimarães leshelyzetben volt-e, amikor Harvey Barnes a 70. percben megszerezte Newcastle győztes gólját. A később közzétett képek szerint a brazil játékos szabályos helyzetben volt.

Guardiola kedden a 100. Bajnokok Ligája-mérkőzésén irányítja a csapatot a Bayer Leverkusen ellen. "Ez nagyon jó, azt jelenti, hogy minden szezonban ott voltunk" - mondta az edző. A City jelenleg 10 ponttal áll a ligaszakasz négy mérkőzése után, míg a Leverkusen 5 pontot gyűjtött.
Címlapkép: Getty Images
