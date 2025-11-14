Erre tuti nem számított a bukott elnök: tojással dobták meg a futballszövetség volt vezetőjét

Luis Rubiales, a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) korábbi, kegyvesztett elnökére tojásokat dobtak új könyvének madridi bemutatóján, állítólag saját nagybátyja lehetett az elkövető - jelentette a The Guardian.

A szexuális zaklatásért elítélt Rubiales, aki a női világbajnokság után erőszakosan megcsókolta Jenni Hermoso játékost, csütörtökön könyvbemutatót tartott Madridban. Az eseményen egy férfi, akit Rubiales később a nagybátyjaként azonosított, három tojást dobott felé, melyek közül az egyik hátba találta a 48 éves volt sportvezetőt.

"Megtudtam, hogy a saját nagybátyám volt; Luis Rubennek hívják" - nyilatkozta Rubiales a Periodista Digital hírportálnak. "Tojásokat dobált rám, mert egy zavarodott személy, és szerintem erre nincs semmilyen mentség. Letartóztatták, elvitték, és lépéseket kell tennünk ellene, mert őszintén szólva azt hittem, fegyver van nála."

A spanyol rendőrség megerősítette egy spanyol férfi letartóztatását, de nem erősítette meg a családi kapcsolatot. Rubiales megpróbált a támadója után rohanni, de a "Matar a Rubiales" (Rubiales megölése) című könyve bemutatóján résztvevők visszatartották.

A spanyol televízióban adott nyilatkozatában Rubiales azt állította, hogy egy "hirtelen haragú szélsőbaloldali mozgalom" áldozata lett, amely "párhuzamos valóságot" teremtett, hogy kihasználja a Hermosóval történtek körüli botrányt.

Rubialest 10 800 euróra bírságolták, amiért erőszakosan megcsókolta Hermosót a 2023 augusztusi, Sydney-ben rendezett világbajnoki döntő utáni éremátadón, ahol Spanyolország legyőzte Angliát. Rubiales továbbra is azt állítja, hogy a csók kölcsönös beleegyezésen alapult, és ügyvédje júniusban bejelentette, hogy fellebbeznek az ítélet ellen a legfelsőbb bíróságon, miután egy spanyol fellebbviteli bíróság fenntartotta a bírságot.

A spanyol büntető törvénykönyv szerint a nem konszenzusos csók szexuális zaklatásnak minősül, amely jogi kategória magában foglalja a szexuális erőszak minden formáját. Az incidens világméretű felháborodást váltott ki, és Rubiales lemondott posztjáról. Három évre eltiltották minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, a szövetség pedig hosszan tartó válságba került. Az eset Hermosót, a női válogatott minden idők legeredményesebb gólszerzőjét a sportban tapasztalható szexizmus és macsó kultúra elleni harc központi alakjává tette.