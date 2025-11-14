Döbbenetes videó: NFL-meccsen akart a pályára rohanni, örökre ki is tiltották

Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során - közölte a Daily Mail.

Az NFL Network riportere, Tom Pelissero közösségi média bejegyzésében számolt be az esetről: "A hét legkevésbé meglepő híre: ezt az idiótát kitiltották a Northwest Stadionból." A poszthoz csatolták a vasárnapi incidens videóját is.

A felvételen egy fehér Jayden Daniels mezt viselő férfi látható, aki látszólag beszélget a Lions hosszú snapperjével, Hogan Hattennel az első sorból. Ezután a szurkoló átugrik a korláton és a Lions kispadja felé rohan, ahol a biztonsági őrök földre viszik, majd kivezetik a stadionból. A férfi szándéka nem ismert, de a landoláskor elvesztette jobb cipőjét, így könnyű célpontja lett a biztonsági személyzetnek. Az esetről itt egy videó:

Az eset után Hatten a közösségi médiában tisztázta a helyzetet: "A keringő videó, amely szerint vitatkoztam egy Commanders szurkolóval, mielőtt a pályára rohant, pontatlan. Egyáltalán nem beszéltem ezzel a személlyel a mérkőzés alatt. Egy fiatal szurkolóval folytattam vidám beszélgetést, aki előtte ült az első sorban, és a mérkőzés után adtam neki egy labdát". A lap megkereste a Commanders sajtóosztályát, válasz mindeddig nem érkezett.