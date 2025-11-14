2025. november 14. péntek Aliz
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
amerikai futball pálya, yardok, amerikai foci, nfl, usa, 50 yardos vonal
Sport

Döbbenetes videó: NFL-meccsen akart a pályára rohanni, örökre ki is tiltották

Pénzcentrum
2025. november 14. 12:44

Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során - közölte a Daily Mail.

Az NFL Network riportere, Tom Pelissero közösségi média bejegyzésében számolt be az esetről: "A hét legkevésbé meglepő híre: ezt az idiótát kitiltották a Northwest Stadionból." A poszthoz csatolták a vasárnapi incidens videóját is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felvételen egy fehér Jayden Daniels mezt viselő férfi látható, aki látszólag beszélget a Lions hosszú snapperjével, Hogan Hattennel az első sorból. Ezután a szurkoló átugrik a korláton és a Lions kispadja felé rohan, ahol a biztonsági őrök földre viszik, majd kivezetik a stadionból. A férfi szándéka nem ismert, de a landoláskor elvesztette jobb cipőjét, így könnyű célpontja lett a biztonsági személyzetnek. Az esetről itt egy videó:

Az eset után Hatten a közösségi médiában tisztázta a helyzetet: "A keringő videó, amely szerint vitatkoztam egy Commanders szurkolóval, mielőtt a pályára rohant, pontatlan. Egyáltalán nem beszéltem ezzel a személlyel a mérkőzés alatt. Egy fiatal szurkolóval folytattam vidám beszélgetést, aki előtte ült az első sorban, és a mérkőzés után adtam neki egy labdát". A lap megkereste a Commanders sajtóosztályát, válasz mindeddig nem érkezett.
Címlapkép: Getty Images
#videó #biztonság #sport #stadion #instagram #tilalom #meccs #közösségi média #kitiltás #washington #nfl #szurkolók #amerikai foci #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:44
12:33
12:01
11:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 14.
Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is
2025. november 14.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
2025. november 14.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 14. péntek
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
2 hete
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
3
2 hete
Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett
4
2 hete
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
5
1 hete
Megszűnhet a legendás magyar kézilabdacsapat: nagyon nagy a baj, hamarosan elfogy a pénz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződő
a biztosítási szerződés kulcsszereplője. Ő kezdeményezi a szerződéskötést (ajánlat), ő jogosult a jognyilatkozatok tételére, és a biztosító is hozzá intézi azokat. Ő köteles a díjfizetésre is. Személye gyakran egybeesik a biztosítottal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 13:02
Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 11:45
Tovább éleződik Donald Trump és a BBC háborúja: a brit lap nem tágít, jöhet az évszázad sajtópere?
Agrárszektor  |  2025. november 14. 12:34
Lesújtó a helyzet a piacokon: aggasztó, ami ezzel a zöldséggel történik