Bukayo Saka kulcsszereplővé vált Anglia világbajnoki reményeiben, és ez azon a tegnapi meccsen is jól látszott, ahol a csapat 2-0-ra legyőzte Szerbiát
Döbbenetes videó: NFL-meccsen akart a pályára rohanni, örökre ki is tiltották
Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során - közölte a Daily Mail.
Az NFL Network riportere, Tom Pelissero közösségi média bejegyzésében számolt be az esetről: "A hét legkevésbé meglepő híre: ezt az idiótát kitiltották a Northwest Stadionból." A poszthoz csatolták a vasárnapi incidens videóját is.
A felvételen egy fehér Jayden Daniels mezt viselő férfi látható, aki látszólag beszélget a Lions hosszú snapperjével, Hogan Hattennel az első sorból. Ezután a szurkoló átugrik a korláton és a Lions kispadja felé rohan, ahol a biztonsági őrök földre viszik, majd kivezetik a stadionból. A férfi szándéka nem ismert, de a landoláskor elvesztette jobb cipőjét, így könnyű célpontja lett a biztonsági személyzetnek. Az esetről itt egy videó:
Az eset után Hatten a közösségi médiában tisztázta a helyzetet: "A keringő videó, amely szerint vitatkoztam egy Commanders szurkolóval, mielőtt a pályára rohant, pontatlan. Egyáltalán nem beszéltem ezzel a személlyel a mérkőzés alatt. Egy fiatal szurkolóval folytattam vidám beszélgetést, aki előtte ült az első sorban, és a mérkőzés után adtam neki egy labdát". A lap megkereste a Commanders sajtóosztályát, válasz mindeddig nem érkezett.
A Manchester United ellen jogi eljárás indult, miután egy egykori alkalmazottját, Billy Wattsot gyermekkori szexuális visszaélésekkel vádolták meg.
A fehérorosz világelső Arina Szabalenka kereste a legtöbb pénzt a női teniszezők közül 2025-ben 15 millió 8519 dollárt összeütve.
Hatalmas változás készülhet a jövő évi olimpiára: nagyban érinti a magyar sportolókat, ebből mi lesz?
Az előző olimpiákétól eltérő lesz, ám még nem végleges a formája a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok férfi és női vízilabda-tornájának.
Rob Gronkowski, a négyszeres Super Bowl-győztes korábbi NFL-játékos egy napra visszatért a New England Patriotshoz, hogy hivatalosan is a csapatnál vonulhasson vissza.
Ederson, a Manchester City kapusa elárulta, hogy már egy évvel korábban is távozni akart a klubtól, mielőtt idén nyáron a Fenerbahcéhoz igazolt.
Anthony Joshua és Jake Paul decemberi nehézsúlyú mérkőzésének részleteit éppen most véglegesítik, a részleteket a Netflix hétfőn jelenthet be hivatalosan.
Negyvenegy évvel ezelőtt, 1984. november 13-án Soren Lerby dán középpályás sporttörténelmet írt.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést.
A hírportál nem közölt részleteket arról, hogy a mérkőzést melyik országban rendeznék meg.
Ha győz ma este a válogatott, akkor elérhető közelségbe kerül egy négy évtizede hiába kergetett álom, a világbajnoki szereplés.
Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?
Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben.
Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről
Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este
Novak Djokovic elfogadta Piers Morgan bocsánatkérését, miután a műsorvezető korábban "hazugnak és csalónak" nevezte a teniszezőt.
Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában.
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
