Telki, 2025. október 13.Szalai Attila, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás (b-j) a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. október 13-án. A magyar csapat másnap világbajnoki selejtező mérkőzést játsz
Sport

A számok nyelvén: kiderült, ekkora esélye van továbbjutni a magyar válogatottnak

Pénzcentrum
2025. november 14. 13:23

A magyar labdarúgó-válogatottnak több mint 80 százaléka esélye van arra, hogy megszerezze a világbajnoki selejtezők F csoportjában a pótselejtezőt érő második helyet.

Amint az m4sport.hu a Football Meets Data számításai szerint közölte, 82,7 százalék az esélye, hogy a Marco Rossi együttese legalább egy pontot szerez vasárnap az Írország elleni vb-selejtezőn.

A statisztikákkal, szimulációalapú számításokkal foglalkozó portál alapján a közvetlen kijutást jelentő első hely is elérhető, ennek valószínűsége 0,4 százalék. Utóbbihoz a magyar győzelem mellett az kell, hogy a sereghajtó Örményország nyerjen Portugáliában.

A selejtezőcsoportot Portugália vezeti 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot, Írország a harmadik hét ponttal. A selejtezők csoportállásai a friss eredmények itt:

Nemzetközi  |  2026
VB selejtezők (Európa)
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Germany
9
2.
Slovakia
9
3.
Northern Ireland
6
4.
Luxembourg
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Norway)
14
2.
Memphis Depay
(Netherlands)
7
3.
Marko Arnautović
(Austria)
6
4.
Andrej Kramarić
(Croatia)
6
5.
Mikel Merino
(Spain)
6
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.11.14.

A Puskás Arénában vasárnap 15.00 órakor kezdődő magyar-ír találkozót az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió egyaránt élőben közvetíti.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #portugália #puskás aréna #örményország #marco rossi #vb 2026 #vb-selejtezők #írország

