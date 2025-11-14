Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során
A számok nyelvén: kiderült, ekkora esélye van továbbjutni a magyar válogatottnak
A magyar labdarúgó-válogatottnak több mint 80 százaléka esélye van arra, hogy megszerezze a világbajnoki selejtezők F csoportjában a pótselejtezőt érő második helyet.
Amint az m4sport.hu a Football Meets Data számításai szerint közölte, 82,7 százalék az esélye, hogy a Marco Rossi együttese legalább egy pontot szerez vasárnap az Írország elleni vb-selejtezőn.
A statisztikákkal, szimulációalapú számításokkal foglalkozó portál alapján a közvetlen kijutást jelentő első hely is elérhető, ennek valószínűsége 0,4 százalék. Utóbbihoz a magyar győzelem mellett az kell, hogy a sereghajtó Örményország nyerjen Portugáliában.
A selejtezőcsoportot Portugália vezeti 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot, Írország a harmadik hét ponttal. A selejtezők csoportállásai a friss eredmények itt:
A Puskás Arénában vasárnap 15.00 órakor kezdődő magyar-ír találkozót az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió egyaránt élőben közvetíti.
címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Hihetetlen tettre készül két aprócska ország: Curacao és Suriname is hamarabb juthat vb-re, mint a magyarok
Suriname és Curacao válogatottja is újabb lépést tett a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra való kijutás felé, korábban egyikük sem jutott ki soha.
A fehérorosz világelső Arina Szabalenka kereste a legtöbb pénzt a női teniszezők közül 2025-ben 15 millió 8519 dollárt összeütve.
Hatalmas változás készülhet a jövő évi olimpiára: nagyban érinti a magyar sportolókat, ebből mi lesz?
Az előző olimpiákétól eltérő lesz, ám még nem végleges a formája a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok férfi és női vízilabda-tornájának.
Rob Gronkowski, a négyszeres Super Bowl-győztes korábbi NFL-játékos egy napra visszatért a New England Patriotshoz, hogy hivatalosan is a csapatnál vonulhasson vissza.
Ederson, a Manchester City kapusa elárulta, hogy már egy évvel korábban is távozni akart a klubtól, mielőtt idén nyáron a Fenerbahcéhoz igazolt.
Anthony Joshua és Jake Paul decemberi nehézsúlyú mérkőzésének részleteit éppen most véglegesítik, a részleteket a Netflix hétfőn jelenthet be hivatalosan.
Negyvenegy évvel ezelőtt, 1984. november 13-án Soren Lerby dán középpályás sporttörténelmet írt.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság résztvevőinek köre szép lassan kialakul, eddig 28 csapat biztosította helyét a tornán - ma azonban még többen is bebiztosíthatják a szereplést.
A hírportál nem közölt részleteket arról, hogy a mérkőzést melyik országban rendeznék meg.
Ha győz ma este a válogatott, akkor elérhető közelségbe kerül egy négy évtizede hiába kergetett álom, a világbajnoki szereplés.
Eladják a Mercedes F1 csapatát? Már folynak a tárgyalások, 6 milliárd dollár a tét - mi lesz így a legendás istállóval?
Toto Wolff tárgyalásokat folytat a Mercedes F1 csapat részesedésének eladásáról, ami rekord értékelést jelentene a Formula 1-ben.
Megszólalt a magyar válogatott középpályása: ezt gondolja a csapat a sorsdöntő, örmények elleni meccsről
Nagyon szeretnének jó eredményt elérni, de nem szabad közben lebecsülni az örmény válogatottat, akivel sorsdöntő meccset játszanak holnap este
Novak Djokovic elfogadta Piers Morgan bocsánatkérését, miután a műsorvezető korábban "hazugnak és csalónak" nevezte a teniszezőt.
Japánban nagy várakozás övezi, hogy Takaicsi Szanae, az ország első női miniszterelnöke belép-e a szumó ringbe a hagyományokkal szembeszállva.
70 éves volt a Knicks, a Warriors és a Nets legendája, néhány hete prosztatarákkal diagnosztizálták.
Antonio Brown, a korábbi NFL-sztár nem vallotta magát bűnösnek az ellene felhozott gyilkossági kísérlet vádjában.
Tavasszal menesztette, szerda délelőtt újra kinevezte vezetőedzőnek Pető Tamást a labdarúgó Merkantil Bank Ligában szereplő Videoton FC Fehérvár vezetősége.
Ezért nem zárkóznak fel a Nyugathoz a magyar focicsapatok: semmit sem érnek az elköltött milliárdok?
Mi a baj a sportwashinggal, és milyen hatása van a megváltozott igényekre? Többek között erről is beszélgettünk a TF sportmarketing tanszékének munkatársaival.
-
