A számok nyelvén: kiderült, ekkora esélye van továbbjutni a magyar válogatottnak

A magyar labdarúgó-válogatottnak több mint 80 százaléka esélye van arra, hogy megszerezze a világbajnoki selejtezők F csoportjában a pótselejtezőt érő második helyet.

Amint az m4sport.hu a Football Meets Data számításai szerint közölte, 82,7 százalék az esélye, hogy a Marco Rossi együttese legalább egy pontot szerez vasárnap az Írország elleni vb-selejtezőn.

A statisztikákkal, szimulációalapú számításokkal foglalkozó portál alapján a közvetlen kijutást jelentő első hely is elérhető, ennek valószínűsége 0,4 százalék. Utóbbihoz a magyar győzelem mellett az kell, hogy a sereghajtó Örményország nyerjen Portugáliában.

A selejtezőcsoportot Portugália vezeti 10 ponttal, kettővel megelőzve Magyarországot, Írország a harmadik hét ponttal. A selejtezők csoportállásai a friss eredmények itt:

A Puskás Arénában vasárnap 15.00 órakor kezdődő magyar-ír találkozót az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió egyaránt élőben közvetíti.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA