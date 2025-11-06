Teljesen felborulhat az egész Forma-1: szigorú szabály készül, kiakadtak a pilóták

A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon - írta a RacingNews365.

Az F1 Bizottság hamarosan megvitatja a kötelező kétkiállásos stratégia bevezetésének lehetőségét a Forma-1-es versenyeken - számolt be a Motorsport Italy. A javaslat szerint a pilótáknak mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamok során, és egy-egy gumikészletet legfeljebb a verseny 45%-ában használhatnának.

Az utóbbi időben a stratégiai változatosság jelentősen csökkent a versenyeken, a csapatok gyakran az egyszerű egykiállásos taktikát választják. Bár történtek már lépések a probléma megoldására, például a boxutcai sebességhatár növelése több versenyen, úgy tűnik, további intézkedésekre van szükség.

Az F1 már a 2025-ös Monacói Nagydíjon kötelező kétkiállásos stratégiát írt elő, válaszul a 2024-es versenyre, ahol az első körben bekövetkezett piros zászló alatt az egész mezőny kereket cserélt, ami miatt alig volt boxkiállás a verseny során. Hasonlóan a 2023-as Katari Nagydíjon is szabályozták az etapok hosszát a gumik épségével kapcsolatos biztonsági aggályok miatt. A szabály ellen több pilóta, köztük a négyszeres világbajnok Max Verstappen is többször felemelték a hangjukat korábban, de egyelőre hatástalanul.