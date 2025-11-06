Az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladékról szóló előírásai alapjaiban és több lépésben formálják át az uniós vállalatok eddigi gyakorlatát.
Teljesen felborulhat az egész Forma-1: szigorú szabály készül, kiakadtak a pilóták
A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon - írta a RacingNews365.
Az F1 Bizottság hamarosan megvitatja a kötelező kétkiállásos stratégia bevezetésének lehetőségét a Forma-1-es versenyeken - számolt be a Motorsport Italy. A javaslat szerint a pilótáknak mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamok során, és egy-egy gumikészletet legfeljebb a verseny 45%-ában használhatnának.
Az utóbbi időben a stratégiai változatosság jelentősen csökkent a versenyeken, a csapatok gyakran az egyszerű egykiállásos taktikát választják. Bár történtek már lépések a probléma megoldására, például a boxutcai sebességhatár növelése több versenyen, úgy tűnik, további intézkedésekre van szükség.
Az F1 már a 2025-ös Monacói Nagydíjon kötelező kétkiállásos stratégiát írt elő, válaszul a 2024-es versenyre, ahol az első körben bekövetkezett piros zászló alatt az egész mezőny kereket cserélt, ami miatt alig volt boxkiállás a verseny során. Hasonlóan a 2023-as Katari Nagydíjon is szabályozták az etapok hosszát a gumik épségével kapcsolatos biztonsági aggályok miatt. A szabály ellen több pilóta, köztük a négyszeres világbajnok Max Verstappen is többször felemelték a hangjukat korábban, de egyelőre hatástalanul.
A magyar bajnok Ferencváros leendő ellenfelei közül a Glasgow Rangers az AS Romát fogadja, a Fenerbahce pedig a Viktoria Plzen vendége lesz.
Amanda Anisimova teniszező karrierje új magaslatokba emelkedett, miután 2023-ban nyolc hónapos szünetet tartott kiégés és mentális problémák miatt.
A legendás tréner szerint a Pool súlyos hibát követett el, ami még sokba kerülhet a szezonban.
Destiny Udogie, a Tottenham Hotspur védője fegyveres fenyegetés áldozata lett Észak-Londonban, miközben egy barátjával tartózkodott az utcán.
A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg
A valaha volt legjobb magyar olimpiai eredményt hozta saját sportágában Nagy Béla, aki járt három vb-n és négy Eb-n is.
Cristiano Ronaldo hamarosan visszavonulhat a labdarúgástól, de előtte még szeretné elérni az 1000 gólos álomhatárt és részt venni a jövő évi világbajnokságon.
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt.
Eliud Kipchoge, a kétszeres olimpiai bajnok maratonfutó bejelentette új projektjét, amelynek keretében két év alatt hét kontinensen hét maratont fog teljesíteni.
Súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatát működtető gazdasági társaság.
A Fizz Ligát jelenleg vezető DVSC hivatalosan is megerősítette, hogy tárgyalások folynak egy angol befektetővel, aki tulajdonrészt szerezne a labdarúgócsapatban.
David Beckhamet hivatalosan lovaggá ütötte III. Károly király a futballban és a brit társadalomban nyújtott szolgálataiért.
Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe.
Piolit lemondásra kérte fel a violák klubvezetése, azonban ő hallani sem akart erről - nem csoda az eredmények láttán sem, hogy kirúgták.
Victor Conte, a profi sportvilágot megrázó BALCO doppingbotrány kulcsfigurája 75 évesen halt meg.
Mladen Zizkovic a meccs első félidejében lett rosszul, a kórházig sem jutott el élve. A játékosok és a kollégák teljesen összetörtek.
Lamine Yamal és Nicki Nicole nemrégiben szakítottak, a Barcelona-sztár ugyanakkor cáfolja a róla szóló hűtlenségi pletykákat.
A 31 éves játékos pályafutásáról, családjáról és a motokrossz iránti szenvedélyéről beszélt egy interjúban