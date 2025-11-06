2025. november 6. csütörtök Lénárd
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyors kanyar a játékbergi versenypályán Spielbergben, ausztriában. forma 1, ausztria, versenypálya
Sport

Teljesen felborulhat az egész Forma-1: szigorú szabály készül, kiakadtak a pilóták

Pénzcentrum
2025. november 6. 15:20

A Forma-1 kötelező kétkiállásos stratégia bevezetését fontolgatja, mely szerint a versenyzőknek mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamokon - írta a RacingNews365.

Az F1 Bizottság hamarosan megvitatja a kötelező kétkiállásos stratégia bevezetésének lehetőségét a Forma-1-es versenyeken - számolt be a Motorsport Italy. A javaslat szerint a pilótáknak mindhárom száraz keverékű gumiabroncsot használniuk kellene a futamok során, és egy-egy gumikészletet legfeljebb a verseny 45%-ában használhatnának.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az utóbbi időben a stratégiai változatosság jelentősen csökkent a versenyeken, a csapatok gyakran az egyszerű egykiállásos taktikát választják. Bár történtek már lépések a probléma megoldására, például a boxutcai sebességhatár növelése több versenyen, úgy tűnik, további intézkedésekre van szükség.

Az F1 már a 2025-ös Monacói Nagydíjon kötelező kétkiállásos stratégiát írt elő, válaszul a 2024-es versenyre, ahol az első körben bekövetkezett piros zászló alatt az egész mezőny kereket cserélt, ami miatt alig volt boxkiállás a verseny során. Hasonlóan a 2023-as Katari Nagydíjon is szabályozták az etapok hosszát a gumik épségével kapcsolatos biztonsági aggályok miatt. A szabály ellen több pilóta, köztük a négyszeres világbajnok Max Verstappen is többször felemelték a hangjukat korábban, de egyelőre hatástalanul.

Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
EZ IS ÉRDEKELHET
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
Címlapkép: Getty Images
#sport #gumiabroncs #verseny #szabályozás #forma-1 #szabály #pilóta #stratégia #autósport #f1 #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:31
15:20
15:13
15:03
14:48
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 6.
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
2025. november 6.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
2025. november 5.
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 6. csütörtök
Lénárd
45. hét
November 6.
Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
2 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
1 hete
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
3 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a legidősebb olimpiai bajnok, Keleti Ágnestől vette át a címet
5
4 napja
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törlés
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 15:31
Meglépte Magyarország slágerhitelével a hazai nagybank: indul a roham, rengetegen csaphatnak le az ajánlatra
Pénzcentrum  |  2025. november 6. 13:31
Sokk a magyar munkahelyeken: dolgozók ezrei nem kérnek már ebből, jöhet a felmondási hullám – erre készülhet mindenki
Agrárszektor  |  2025. november 6. 14:28
Riasztó jóslat érkezett az időjárásról: durva, ami 2050-től ránk várhat