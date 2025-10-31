Az Asiana Airlines, Dél-Korea egyik vezető légitársasága, elindítja közvetlen Szöul (Incshon)–Budapest járatát.
Itt a friss MLS-lista: végre tudjuk, mennyit keres Lionel Messi
Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban - jelentette a The Guardian.
A Los Angeles FC csatára, Son Heung-min vezeti az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) nyári igazolásainak fizetési listáját 10,4 millió dolláros éves alapfizetéssel és 11,2 millió dolláros teljes kompenzációval. Ezzel a dél-koreai támadó a liga második legjobban kereső játékosa lett az Inter Miami sztárja, Lionel Messi mögött.
Son augusztusban csatlakozott a Los Angeles FC-hez, miután több mint egy évtizedet töltött a Tottenham csapatánál. Az MLS alapszakaszában eddig 10 mérkőzésen 9 gólt szerzett.
Messi 12 millió dolláros éves alapfizetést kap, teljes kompenzációja pedig eléri a 20,4 millió dollárt az Inter Miaminál. Ezek az összegek az argentin klasszis eredeti, 2025-ig szóló szerződéséből származó bevételeit fedik le, beleértve a marketing bónuszokat és ügynöki díjakat is, de nem tartalmazzák az esetleges további megállapodásokat vagy teljesítménybónuszokat. Az Inter Miami a múlt héten jelentette be, hogy Messi 2028-ig meghosszabbította szerződését.
A nyári átigazolási időszak további jelentős igazolásai között szerepel Hirving "Chucky" Lozano (San Diego, 6/7,6 millió dollár), Jonathan Bamba (Chicago, 5/5,6 millió dollár), Wilfried Zaha (Charlotte, 2,7/2,8 millió dollár), Thomas Müller (Vancouver, 1,3/1,4 millió dollár), Wessam Abou Ali (Columbus, 1,8/2,2 millió dollár) és Milan Iloski (Philadelphia, 500 ezer/552,5 ezer dollár).
A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője felszólította amerikai partnereit, hogy lépjenek fel az Enhanced Games ellen.
Phil Foden jogi lépéseket tett, miután az interneten hamis híreket terjesztettek gyermekeiről.
Zacher Gábor, a magyar válogatott és az FTC hazai mérkőzéseinek pit-doktora kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg a Fradi ír edzőjével, Robbie Keane-nel és stábjával kapcsolatban.
Bernie Ecclestone, a 95 éves Formula–1 legenda eladta egyik luxusjachtját és egy másikat is piacra dobott, miután nemrég 500 millió font értékű autógyűjteményétől is megvált.
Az Újpest a kiesőzónából várja a bajnokság hétvégi folytatását, és most már nem csak a játékkal, hanem egymással is foglalkozik edző és játékos.
Az NFL-ben szereplő Detroit Lions sztárjátékosa, Aidan Hutchinson rekordösszegű szerződéshosszabbítást írt alá csapatával.
A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.
Michael Jordan kritizálta a terhelés gyakorlatát az NBA-ben, hangsúlyozva, hogy a játékosoknak kötelességük a szurkolóknak játszani, ha fizikailag képesek rá.
Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra
Ange Postecoglou saját közlése szerint nem tér vissza a Celtic élére, a korábbi sikeres edző a Nottingham Forest-nél eltöltött mindössze 39 napos időszak után pihenőt...
Egészen elképesztő sportátverés: a sztárjátékos nevében vettek fel hitelt, hogy nem szúrták ezt ki a bankban?
Hamisított személyazonosságát használva 250 ezer dollár értékű hitelt vett fel Cam Ward, a Tennessee Titans irányítójának nevében két csaló.
Vinicius Jr nyilvánosan bocsánatot kért a Real Madrid szurkolóitól, miután a Barcelona elleni El Clasico mérkőzésen mérgesen reagált a lecserélésére.
Az idei szezonban elbocsátott egyetemi vezetőedzők már 168 millió dollárnyi végkielégítésre jogosultak.
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben
Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
