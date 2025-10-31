Itt a friss MLS-lista: végre tudjuk, mennyit keres Lionel Messi

Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban - jelentette a The Guardian.

A Los Angeles FC csatára, Son Heung-min vezeti az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) nyári igazolásainak fizetési listáját 10,4 millió dolláros éves alapfizetéssel és 11,2 millió dolláros teljes kompenzációval. Ezzel a dél-koreai támadó a liga második legjobban kereső játékosa lett az Inter Miami sztárja, Lionel Messi mögött.

Son augusztusban csatlakozott a Los Angeles FC-hez, miután több mint egy évtizedet töltött a Tottenham csapatánál. Az MLS alapszakaszában eddig 10 mérkőzésen 9 gólt szerzett.

Messi 12 millió dolláros éves alapfizetést kap, teljes kompenzációja pedig eléri a 20,4 millió dollárt az Inter Miaminál. Ezek az összegek az argentin klasszis eredeti, 2025-ig szóló szerződéséből származó bevételeit fedik le, beleértve a marketing bónuszokat és ügynöki díjakat is, de nem tartalmazzák az esetleges további megállapodásokat vagy teljesítménybónuszokat. Az Inter Miami a múlt héten jelentette be, hogy Messi 2028-ig meghosszabbította szerződését.

A nyári átigazolási időszak további jelentős igazolásai között szerepel Hirving "Chucky" Lozano (San Diego, 6/7,6 millió dollár), Jonathan Bamba (Chicago, 5/5,6 millió dollár), Wilfried Zaha (Charlotte, 2,7/2,8 millió dollár), Thomas Müller (Vancouver, 1,3/1,4 millió dollár), Wessam Abou Ali (Columbus, 1,8/2,2 millió dollár) és Milan Iloski (Philadelphia, 500 ezer/552,5 ezer dollár).