2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Sport

Itt a friss MLS-lista: végre tudjuk, mennyit keres Lionel Messi

Pénzcentrum
2025. október 31. 15:46

Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban - jelentette a The Guardian.

A Los Angeles FC csatára, Son Heung-min vezeti az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) nyári igazolásainak fizetési listáját 10,4 millió dolláros éves alapfizetéssel és 11,2 millió dolláros teljes kompenzációval. Ezzel a dél-koreai támadó a liga második legjobban kereső játékosa lett az Inter Miami sztárja, Lionel Messi mögött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Son augusztusban csatlakozott a Los Angeles FC-hez, miután több mint egy évtizedet töltött a Tottenham csapatánál. Az MLS alapszakaszában eddig 10 mérkőzésen 9 gólt szerzett.

Amerikai Egyesült Államok  |  2025
Major League Soccer
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Philadelphia Union
66
2.
FC Cincinnati
65
3.
Inter Miami CF
65
4.
Charlotte FC
59
5.
New York City FC
56
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Inter Miami CF)
31
2.
Sam Surridge
(Nashville)
24
3.
Denis Bouanga
(Los Angeles FC)
24
4.
Anders Dreyer
(San Diego FC)
20
5.
Hugo Cuypers
(Chicago Fire)
19
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.10.31.

Messi 12 millió dolláros éves alapfizetést kap, teljes kompenzációja pedig eléri a 20,4 millió dollárt az Inter Miaminál. Ezek az összegek az argentin klasszis eredeti, 2025-ig szóló szerződéséből származó bevételeit fedik le, beleértve a marketing bónuszokat és ügynöki díjakat is, de nem tartalmazzák az esetleges további megállapodásokat vagy teljesítménybónuszokat. Az Inter Miami a múlt héten jelentette be, hogy Messi 2028-ig meghosszabbította szerződését.

A nyári átigazolási időszak további jelentős igazolásai között szerepel Hirving "Chucky" Lozano (San Diego, 6/7,6 millió dollár), Jonathan Bamba (Chicago, 5/5,6 millió dollár), Wilfried Zaha (Charlotte, 2,7/2,8 millió dollár), Thomas Müller (Vancouver, 1,3/1,4 millió dollár), Wessam Abou Ali (Columbus, 1,8/2,2 millió dollár) és Milan Iloski (Philadelphia, 500 ezer/552,5 ezer dollár).
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #sport #szerződés #amerika #dollár #dél-korea #labdarúgás #argentína #átigazolás #tottenham #sportgazdaság #lionel messi #inter miami #MLS

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:00
16:41
16:28
16:14
16:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
2025. október 31.
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
2025. október 31.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence: csak egy köpésre van, elképesztő ütemben épül
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
2
2 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
3
2 napja
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
1 hete
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
5
1 hete
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bróker
Tőzsdei üzletkötő, ügyfelei megbízása alapján ad-vesz értékpapírokat. A munkakör betöltését, törvény szabályozza: büntetlen előélet, tőzsdei szakvizsga, minimum 1 év segédüzletkötősködés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 16:07
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 14:58
Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak
Agrárszektor  |  2025. október 31. 16:31
Hidegfront érkezik a hétvégén, mutatjuk milyen időjárás vár ránk