Siker célba találás cél elérés koncepció háttér - három dartsnyíl középen, bulls eye, darts, sport
Sport

Hú, de ciki! Elkésett a versenyről a dartsvilágbajnok, ezzel magyarázta

Pénzcentrum
2025. október 30. 11:12

Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra - számolt be a The Guardian.

A 18 éves dartsjátékos a közlekedési torlódás miatt nem ért oda a szigorú, délelőtt 11 órás határidőre. A regnáló világbajnok már korábban kvalifikálta magát a jövő havi minehead-i döntőre, miután megnyerte a Players Championship 32-t ebben a hónapban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Littler láthatóan higgadtan fogadta a visszalépést, Instagram-történetében megosztott egy képet az autóból, a következő felirattal: "Vissza az ágyba, vajon kit fognak behívni helyettem?"

A fiatal játékos később frissítette bejegyzését, részvétét nyilvánítva, miután kiderült, hogy egy ember életét vesztette az M6-os autópályán történt balesetben, amely összeköti szülővárosát, Warringtont Wigannel. Littler ezt írta: "Lemaradtam a mai Pro Tour regisztrációról, de valaki sajnos elvesztette az életét – gondolok mindenkire."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Littler helyét Charlie Manby vette át a versenyen, aki később legyőzte a korábbi világbajnok Rob Crosst egy döntő legben eldőlt mérkőzésen. A világelső Luke Humphries számára is csalódást hozott a délután, mivel az első körben 6-5-re kikapott az esélytelenebb Adam Warnertől.

Nathan Aspinall és Damon Heta mindketten kilenc nyilas befejezést dobtak az első körös győzelmeik során Ian White, illetve George Killington ellen. Aspinall egészen a negyeddöntőig jutott, ahol Chris Dobey-tól kapott ki.

Más hírekben a Professional Darts Corporation (PDC) bejelentette, hogy 2028-ig meghosszabbította műsorszórási szerződését az ITV-vel. A megállapodás több PDC-eseményt is ingyenesen elérhető televíziós csatornán tart, beleértve a Players Championship döntőit.

A World Masters, UK Open, European Championship és World Series of Darts versenyeket szintén az ITV4 és ITVX csatornákon közvetítik majd. "Örülünk, hogy folytathatjuk hosszú távú kapcsolatunkat az ITV-vel, az új megállapodással partnerségünk több mint 20 évre nyúlik majd vissza" - nyilatkozta Matt Porter, a PDC vezérigazgatója.
Címlapkép: Getty Images
