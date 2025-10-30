Ange Postecoglou saját közlése szerint nem tér vissza a Celtic élére, a korábbi sikeres edző a Nottingham Forest-nél eltöltött mindössze 39 napos időszak után pihenőt...
Hú, de ciki! Elkésett a versenyről a dartsvilágbajnok, ezzel magyarázta
Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra - számolt be a The Guardian.
A 18 éves dartsjátékos a közlekedési torlódás miatt nem ért oda a szigorú, délelőtt 11 órás határidőre. A regnáló világbajnok már korábban kvalifikálta magát a jövő havi minehead-i döntőre, miután megnyerte a Players Championship 32-t ebben a hónapban.
Littler láthatóan higgadtan fogadta a visszalépést, Instagram-történetében megosztott egy képet az autóból, a következő felirattal: "Vissza az ágyba, vajon kit fognak behívni helyettem?"
A fiatal játékos később frissítette bejegyzését, részvétét nyilvánítva, miután kiderült, hogy egy ember életét vesztette az M6-os autópályán történt balesetben, amely összeköti szülővárosát, Warringtont Wigannel. Littler ezt írta: "Lemaradtam a mai Pro Tour regisztrációról, de valaki sajnos elvesztette az életét – gondolok mindenkire."
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Littler helyét Charlie Manby vette át a versenyen, aki később legyőzte a korábbi világbajnok Rob Crosst egy döntő legben eldőlt mérkőzésen. A világelső Luke Humphries számára is csalódást hozott a délután, mivel az első körben 6-5-re kikapott az esélytelenebb Adam Warnertől.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Nathan Aspinall és Damon Heta mindketten kilenc nyilas befejezést dobtak az első körös győzelmeik során Ian White, illetve George Killington ellen. Aspinall egészen a negyeddöntőig jutott, ahol Chris Dobey-tól kapott ki.
Más hírekben a Professional Darts Corporation (PDC) bejelentette, hogy 2028-ig meghosszabbította műsorszórási szerződését az ITV-vel. A megállapodás több PDC-eseményt is ingyenesen elérhető televíziós csatornán tart, beleértve a Players Championship döntőit.
A World Masters, UK Open, European Championship és World Series of Darts versenyeket szintén az ITV4 és ITVX csatornákon közvetítik majd. "Örülünk, hogy folytathatjuk hosszú távú kapcsolatunkat az ITV-vel, az új megállapodással partnerségünk több mint 20 évre nyúlik majd vissza" - nyilatkozta Matt Porter, a PDC vezérigazgatója.
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
A Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is életét vesztette a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben
Todd Marinovich, az egykori NFL-irányító új könyvében őszintén vall drogfüggőségéről, bukásáról és a művészet által megtalált útjáról
Kereken száz nap múlva kezdődik Milano-Cortinában a 2026-os téli olimpia, ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót.
A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
Az Aston Martin eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat.
Rio de Janeiro állam 320 millió euróért kínálja eladásra a Maracanã stadiont, mivel 1,8 milliárd eurós adósságot halmozott fel a brazil központi kormánnyal szemben.
A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya, a legjobban az Arsenal használja ezeket a helyzeteket.
Halálos közlekedési baleset részese volt az Internazionale labdarúgócsapatának cserekapusa, Josep Martinez.
A nyírségi csapat úgy rúgta ki Szabó Istvánt, hogy még a mai edzést is ő tartotta meg - azt még nem tudni, hogy ki lesz...
Saját szurkolóival ordítozott a Premier League-csapat játékosa: elvesztette türelmét a portugál kapus
José Sa, a Wolverhampton Wanderers kapusa heves szóváltásba keveredett saját szurkolóival a csapat Burnley elleni 3-2-es veresége után.
Ilyet se gyakran látunk: a sztárcsatár felesége fúrhatja meg férje visszatérését a Premier League-be
Harry Kane felesége akadályozhatja a Bayern München csatárának visszatérését a Premier League-be, mivel a család jól érzi magát Németországban.
A fogadóirodák szerint a jelenleg a Ferencvárosnál dolgozó Robbie Keane is esélyes lehet a Celtic megüresedett kispadjára.
A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en.
A 67 kilogrammos súlycsoportban szereplő Márton Luana aranyérmet nyert kedden a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.
A világ legjobb teniszezői és a Grand Slam-tornák szervezői között egyre mélyül a konfliktus a pénzdíjak és a játékosok jóléti juttatásai körül.
Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.
Irtózatos bundabotrány rázta meg a focit: a bírók is fogadtak a meccsekre, takarítani kezd a szövetség
A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indít a fogadáson kapott játékvezetők ellen, miután kiderült, hogy a profi ligákban működő bírók többsége rendelkezik fogadási számlával.
A kirúgást követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.