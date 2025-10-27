A török labdarúgó-szövetség fegyelmi eljárást indít a fogadáson kapott játékvezetők ellen, miután kiderült, hogy a profi ligákban működő bírók többsége rendelkezik fogadási számlával.
Vezérét vesztette az olasz bajnok: hónapokra kidőlt Kevin de Bruyne
Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.
A Manchester Cityvel hatszoros angol bajnok, illetve Bajnokok Ligája-győztes, a belga válogatottal világbajnoki bronzérmes támadó középpályást a 37. percben le kellett cserélni az Internazionale elleni szombati bajnoki mérkőzésen, amelyet az otthon játszó délolasz alakulat 3-1-re nyert meg.
Az azóta elvégzett vizsgálatok során "kiterjedt sérülést" állapítottak meg De Bruyne jobb combjában. Az első gólt éppen ő szerezte tizenegyesből, a sikeresen elvégzett büntető után azonban a jobb combja hátsó részét fogva alig tudott lépni, így nem maradhatott a pályán.
A Gazzetta dello Sport és a Sky Sport televízió úgy tudja, idén már nem térhet vissza a pályára a 34 éves sérült játékos, aki nyári érkezése óta négy gólt szerzett az olasz bajnokságban és két találatot készített elő a Bajnokok Ligájában.
Lando Norris mexikói győzelme jelentősen növelte esélyeit az idei Forma-1-es világbajnoki címre, ugyanis átvette a vezetést a pontversenyben.
Bár a világkupa-sorozaton 60 millió forintnál több pénzdíjat nyert, egyetemi státusza miatt nem juthat hozzá a nyereményhez Kós Hubert.
A Sheffield Wednesday tulajdonosa, Dejphon Chansiri kénytelen volt csődeljárás alá helyezni a klubot.
A 17 éves szupertehetség, Lennart Karl már a BL-ben is gólt szerzett a héten, és Robben most a jövőre, a fejlődésre nézve adott neki tanácsokat.
Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után.
A Los Angeles Dodgers éppen a címvédésért küzd a baseballbajnokság döntőjében, de egy sztárjuk már biztosan "nagyot nyert" a szezonban.
David Beckham elárulta, hogy tulajdonosként rendszeresen beleszólt Phil Neville taktikai döntéseibe, mikor az az Inter Miami edzője volt.
Caoimhin Kelleher, aki nyáron 18,5 millió fontért igazolt a Brentfordhoz, elárulta, hogy nem akart tovább a Liverpool második számú kapusa lenni.
Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével.
Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint.
Max Verstappen egyre nagyobb nyomást helyez a bajnoki címért küzdő riválisaira a Formula 1-ben, Mexikóban még szorosabban felzárkózhat.
Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.
A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben.
140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj.
A Porto FC felszámolt egy jelentős jegyüzérkedési hálózatot, amely meccsenkénti több tízezer eurós hasznot termelt a szervezőkne.
Benni McCarthy, korábbi Premier League csatár szerint a 2000-es évek támadói magasabb színvonalat képviseltek, mint a mai kor gólvágói.
Az NBA csapatai a 2024-25-ös szezonban összesen 12,25 milliárd dollár bevételt termeltek.
