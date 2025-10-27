2025. október 27. hétfő Szabina
sérülés, foci, futball, labdarúgás
Sport

Vezérét vesztette az olasz bajnok: hónapokra kidőlt Kevin de Bruyne

MTI
2025. október 27. 18:45

Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.

A Manchester Cityvel hatszoros angol bajnok, illetve Bajnokok Ligája-győztes, a belga válogatottal világbajnoki bronzérmes támadó középpályást a 37. percben le kellett cserélni az Internazionale elleni szombati bajnoki mérkőzésen, amelyet az otthon játszó délolasz alakulat 3-1-re nyert meg.

Az azóta elvégzett vizsgálatok során "kiterjedt sérülést" állapítottak meg De Bruyne jobb combjában. Az első gólt éppen ő szerezte tizenegyesből, a sikeresen elvégzett büntető után azonban a jobb combja hátsó részét fogva alig tudott lépni, így nem maradhatott a pályán.

A Gazzetta dello Sport és a Sky Sport televízió úgy tudja, idén már nem térhet vissza a pályára a 34 éves sérült játékos, aki nyári érkezése óta négy gólt szerzett az olasz bajnokságban és két találatot készített elő a Bajnokok Ligájában.

Kevin De Bruyne
Csapata: Napoli
Posztja: középpályás
Nemzetisége: belga
Életkora: 35 év
Szerződése lejár: 2027. június 29.
Piaci értéke: 20M €
Adatlap létrehozva: 2025.10.27.
Címlapkép: Getty Images
#sport #olaszország #labdarúgás #sérülés #bajnokok ligája #internazionale #manchester city #olasz foci

