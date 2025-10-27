Vezérét vesztette az olasz bajnok: hónapokra kidőlt Kevin de Bruyne

Akár a jövő év elejéig is nélkülözni lehet kénytelen Kevin De Bruyne játékát az olasz labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Napoli.

A Manchester Cityvel hatszoros angol bajnok, illetve Bajnokok Ligája-győztes, a belga válogatottal világbajnoki bronzérmes támadó középpályást a 37. percben le kellett cserélni az Internazionale elleni szombati bajnoki mérkőzésen, amelyet az otthon játszó délolasz alakulat 3-1-re nyert meg.

Az azóta elvégzett vizsgálatok során "kiterjedt sérülést" állapítottak meg De Bruyne jobb combjában. Az első gólt éppen ő szerezte tizenegyesből, a sikeresen elvégzett büntető után azonban a jobb combja hátsó részét fogva alig tudott lépni, így nem maradhatott a pályán.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A Gazzetta dello Sport és a Sky Sport televízió úgy tudja, idén már nem térhet vissza a pályára a 34 éves sérült játékos, aki nyári érkezése óta négy gólt szerzett az olasz bajnokságban és két találatot készített elő a Bajnokok Ligájában.