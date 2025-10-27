Az arany ára közel 2%-kal esett vissza hétfőn, mivel az enyhülő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek növelték a kockázatvállalási hajlandóságot a részvénypiacokon.
Nem a legjobb ötlet: vizsgálatot indított a nemzetközi szövetség két műkorcsolyázó ellen
A Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) vizsgálatot indított, miután két kínai jégtáncos egy ballisztikus rakétára emlékeztető játékkal jelent meg egy Grand Prix-eseményen - közölte a The Guardian.
A televíziós felvételeken látható volt, amint Ren Junfei és Xing Jianing egy "DF-61" feliratú, rakéta alakú nagy játékkal ültek a pontszámaikra várva a "kiss and cry" zónában a Kína Kupán szombaton. A játékot rövid ideig Ren, Xing és edzőjük tartotta fel, majd Xing ölébe helyezték.
A DF-61 egy új, kínai gyártmányú, szárazföldi indítású interkontinentális ballisztikus rakéta, amely nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas, és amelyet a múlt hónapban mutattak be egy katonai parádén.
"Az ISU tudomást szerzett arról, hogy egy nem megfelelő plüssjáték tűnt fel azok között, amelyeket a nézők dobtak a jégre az ISU Műkorcsolya Grand Prix Kína Kupa eseményen október 25-én egy előadást követően" - közölte az ISU az Associated Press-szel vasárnap e-mailben.
"A plüssjátékot ezt követően a korcsolyázók tartották, akik éppen befejezték előadásukat. Az ISU sajnálja az incidenst és további vizsgálatot fog lefolytatni." Ren és Xing a nyolcadik helyen végzett a tíz párosból álló jégtánc versenyen, amelyet az amerikai Madison Chock és Evan Bates nyert meg.
A 17 éves szupertehetség, Lennart Karl már a BL-ben is gólt szerzett a héten, és Robben most a jövőre, a fejlődésre nézve adott neki tanácsokat.
Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után.
A Los Angeles Dodgers éppen a címvédésért küzd a baseballbajnokság döntőjében, de egy sztárjuk már biztosan "nagyot nyert" a szezonban.
David Beckham elárulta, hogy tulajdonosként rendszeresen beleszólt Phil Neville taktikai döntéseibe, mikor az az Inter Miami edzője volt.
Caoimhin Kelleher, aki nyáron 18,5 millió fontért igazolt a Brentfordhoz, elárulta, hogy nem akart tovább a Liverpool második számú kapusa lenni.
Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével.
Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint.
Max Verstappen egyre nagyobb nyomást helyez a bajnoki címért küzdő riválisaira a Formula 1-ben, Mexikóban még szorosabban felzárkózhat.
Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.
A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben.
140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj.
A Porto FC felszámolt egy jelentős jegyüzérkedési hálózatot, amely meccsenkénti több tízezer eurós hasznot termelt a szervezőkne.
Benni McCarthy, korábbi Premier League csatár szerint a 2000-es évek támadói magasabb színvonalat képviseltek, mint a mai kor gólvágói.
Az NBA csapatai a 2024-25-ös szezonban összesen 12,25 milliárd dollár bevételt termeltek.
Novak Djokovic bejelentette, hogy nem vesz részt a jövő heti párizsi ATP Masters 1000-es tornán sérülés miatt.
A kapus kétszer is bocsánatot kért, de a büntetést így sem kerülhette el. Azt nem tudni, hogy mekkora pénzbüntetést kell fizetnie.
Újfajta edzésmódszer bevezetésével, főként mentálisan terhelte csapatát Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
