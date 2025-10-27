Nem a legjobb ötlet: vizsgálatot indított a nemzetközi szövetség két műkorcsolyázó ellen

A Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) vizsgálatot indított, miután két kínai jégtáncos egy ballisztikus rakétára emlékeztető játékkal jelent meg egy Grand Prix-eseményen - közölte a The Guardian.

A televíziós felvételeken látható volt, amint Ren Junfei és Xing Jianing egy "DF-61" feliratú, rakéta alakú nagy játékkal ültek a pontszámaikra várva a "kiss and cry" zónában a Kína Kupán szombaton. A játékot rövid ideig Ren, Xing és edzőjük tartotta fel, majd Xing ölébe helyezték.

A DF-61 egy új, kínai gyártmányú, szárazföldi indítású interkontinentális ballisztikus rakéta, amely nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas, és amelyet a múlt hónapban mutattak be egy katonai parádén.

"Az ISU tudomást szerzett arról, hogy egy nem megfelelő plüssjáték tűnt fel azok között, amelyeket a nézők dobtak a jégre az ISU Műkorcsolya Grand Prix Kína Kupa eseményen október 25-én egy előadást követően" - közölte az ISU az Associated Press-szel vasárnap e-mailben.

"A plüssjátékot ezt követően a korcsolyázók tartották, akik éppen befejezték előadásukat. Az ISU sajnálja az incidenst és további vizsgálatot fog lefolytatni." Ren és Xing a nyolcadik helyen végzett a tíz párosból álló jégtánc versenyen, amelyet az amerikai Madison Chock és Evan Bates nyert meg.