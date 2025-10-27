2025. október 27. hétfő Szabina
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
korcsolya, téli sport, műkorcsolya, sport, fűző, jég, korcsolyázás
Sport

Nem a legjobb ötlet: vizsgálatot indított a nemzetközi szövetség két műkorcsolyázó ellen

Pénzcentrum
2025. október 27. 12:47

A Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) vizsgálatot indított, miután két kínai jégtáncos egy ballisztikus rakétára emlékeztető játékkal jelent meg egy Grand Prix-eseményen - közölte a The Guardian.

A televíziós felvételeken látható volt, amint Ren Junfei és Xing Jianing egy "DF-61" feliratú, rakéta alakú nagy játékkal ültek a pontszámaikra várva a "kiss and cry" zónában a Kína Kupán szombaton. A játékot rövid ideig Ren, Xing és edzőjük tartotta fel, majd Xing ölébe helyezték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A DF-61 egy új, kínai gyártmányú, szárazföldi indítású interkontinentális ballisztikus rakéta, amely nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas, és amelyet a múlt hónapban mutattak be egy katonai parádén.

"Az ISU tudomást szerzett arról, hogy egy nem megfelelő plüssjáték tűnt fel azok között, amelyeket a nézők dobtak a jégre az ISU Műkorcsolya Grand Prix Kína Kupa eseményen október 25-én egy előadást követően" - közölte az ISU az Associated Press-szel vasárnap e-mailben.

"A plüssjátékot ezt követően a korcsolyázók tartották, akik éppen befejezték előadásukat. Az ISU sajnálja az incidenst és további vizsgálatot fog lefolytatni." Ren és Xing a nyolcadik helyen végzett a tíz párosból álló jégtánc versenyen, amelyet az amerikai Madison Chock és Evan Bates nyert meg.
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #kínai #sport #verseny #nemzetközi #korcsolya #szövetség #kína #rakéta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:47
12:34
12:19
12:03
11:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 27.
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
2025. október 26.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
2025. október 26.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
2
3 napja
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?
3
5 napja
Fontos bejelentést tett Novak Djokovic: már nem láthatják a szurkolók, mindenki megdöbbent
4
2 hete
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
5
21 órája
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 11:30
Kiakadtak a magyar boltok: nincs több kifogás, ki kell vezetni az árrésstopot
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 10:56
Régen látott drágulás jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, ez mindenkinek nagyon fog fájni
Agrárszektor  |  2025. október 27. 12:27
Nem akármilyen idővel ér véget az október: erre jobb lesz felkészülni