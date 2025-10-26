Nagyon durván nekiestek Kerkeznek a legendák: tényleg ezt érdemli?

Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után - írta meg a Metro.

A TNT Sports szakértőjeként Joe Cole "borzalmasnak" nevezte Virgil van Dijk, Ibrahima Konate és Kerkez Milos teljesítményét a Liverpool szombati vereségében. A Brentford 3-2-re győzte le a Premier League címvédőjét.

Dango Ouattara és Kevin Schade góljaival a Brentford kétgólos előnyre tett szert, majd Kerkez szépített a félidő vége előtt. A második félidőben Igor Thiago büntetőből volt eredményes, míg Mohamed Salah késői találata már nem volt elég a pontszerzéshez.

"A védekezés borzalmas volt Van Dijk és Konate részéről. Kerkez pedig szörnyű első félidőt produkált" - fogalmazott Cole a mérkőzés szünetében. Kollégája, Steve McManaman hozzátette: "A Liverpool nagyon kaotikus volt, és időnként teljesen szétesett a pályán." Cole annak ellenére mondta ezt, hogy a fiatalm magyar védő megszerezte első gólját a csapatban.

Premier League 9. forduló Brentford 3 2 Liverpool Félidő: 2-1 2025. október 25. szombat 21:00 | Gtech Community Stadium, London Hazai gólszerzők 5' Dango Ouattara, 45' Kevin Schade, 60' Igor Thiago (11-esből) Vendég gólszerzők 50' Milos Kerkez, 89' Mohamed Salah 34 Labdabirtoklási arány 66 94 Támadások 111 55 Veszélyes támadások 66 8 Kaput eltaláló lövések 5 9 Kaput elkerülő lövések 12 5 Szögletek 4 3 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 1 Büntetők 0 Adatlap létrehozva: 2025.10.26.

A mérkőzés után Arne Slot, a Liverpool menedzsere elismerte a problémákat: "Világos elképzelésem van arról, hol kell javulnunk. Ma nem csináltuk jól az alapvető dolgokat. Csalódást keltő eredmény és teljesítmény volt. Három gólt kapni túl sok, ha nyerni akarunk."

A Liverpool vereségével újabb értékes pontokat veszített a bajnoki címért folytatott küzdelemben, miközben a Brentford Keith Andrews vezetőedző irányításával folytatja jó szereplését.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA