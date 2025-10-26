A Los Angeles Dodgers éppen a címvédésért küzd a baseballbajnokság döntőjében, de egy sztárjuk már biztosan "nagyot nyert" a szezonban.
Nagyon durván nekiestek Kerkeznek a legendák: tényleg ezt érdemli?
Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után - írta meg a Metro.
A TNT Sports szakértőjeként Joe Cole "borzalmasnak" nevezte Virgil van Dijk, Ibrahima Konate és Kerkez Milos teljesítményét a Liverpool szombati vereségében. A Brentford 3-2-re győzte le a Premier League címvédőjét.
Dango Ouattara és Kevin Schade góljaival a Brentford kétgólos előnyre tett szert, majd Kerkez szépített a félidő vége előtt. A második félidőben Igor Thiago büntetőből volt eredményes, míg Mohamed Salah késői találata már nem volt elég a pontszerzéshez.
"A védekezés borzalmas volt Van Dijk és Konate részéről. Kerkez pedig szörnyű első félidőt produkált" - fogalmazott Cole a mérkőzés szünetében. Kollégája, Steve McManaman hozzátette: "A Liverpool nagyon kaotikus volt, és időnként teljesen szétesett a pályán." Cole annak ellenére mondta ezt, hogy a fiatalm magyar védő megszerezte első gólját a csapatban.
A mérkőzés után Arne Slot, a Liverpool menedzsere elismerte a problémákat: "Világos elképzelésem van arról, hol kell javulnunk. Ma nem csináltuk jól az alapvető dolgokat. Csalódást keltő eredmény és teljesítmény volt. Három gólt kapni túl sok, ha nyerni akarunk."
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Liverpool vereségével újabb értékes pontokat veszített a bajnoki címért folytatott küzdelemben, miközben a Brentford Keith Andrews vezetőedző irányításával folytatja jó szereplését.
címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
Max Verstappen egyre nagyobb nyomást helyez a bajnoki címért küzdő riválisaira a Formula 1-ben, Mexikóban még szorosabban felzárkózhat.
Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.
A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben.
140 milliós rövid lejáratú kölcsöne van a katalán sztárklubnak, egyre nagyobb lesz a baj.
A Porto FC felszámolt egy jelentős jegyüzérkedési hálózatot, amely meccsenkénti több tízezer eurós hasznot termelt a szervezőkne.
Benni McCarthy, korábbi Premier League csatár szerint a 2000-es évek támadói magasabb színvonalat képviseltek, mint a mai kor gólvágói.
Az NBA csapatai a 2024-25-ös szezonban összesen 12,25 milliárd dollár bevételt termeltek.
Novak Djokovic bejelentette, hogy nem vesz részt a jövő heti párizsi ATP Masters 1000-es tornán sérülés miatt.
A kapus kétszer is bocsánatot kért, de a büntetést így sem kerülhette el. Azt nem tudni, hogy mekkora pénzbüntetést kell fizetnie.
Újfajta edzésmódszer bevezetésével, főként mentálisan terhelte csapatát Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya exkluzív interjút adott a Tuttomercatowebnek.
Frank Lampard óvatosságra int a Coventry City rekordot döntő teljesítménye után, miközben a csapat tovább növelte előnyét a Championship élén.
A 35 éves Guy Bradshaw-t barátja találta holtan a szállásán Benidormban, ahonnan a meccsre indult volna.
Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással.
Crosby már majdnem 1900 pontnál jár, amivel most lett a pittshburghi csapat legeredményesebb hokisa.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.