Telki, 2025. június 3.Kerkez Milos a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. június 3-án. A magyar csapat június 6-án Svédország válogatottját fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Az
Sport

Nagyon durván nekiestek Kerkeznek a legendák: tényleg ezt érdemli?

Pénzcentrum
2025. október 26. 13:13

Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után - írta meg a Metro.

A TNT Sports szakértőjeként Joe Cole "borzalmasnak" nevezte Virgil van Dijk, Ibrahima Konate és Kerkez Milos teljesítményét a Liverpool szombati vereségében. A Brentford 3-2-re győzte le a Premier League címvédőjét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Dango Ouattara és Kevin Schade góljaival a Brentford kétgólos előnyre tett szert, majd Kerkez szépített a félidő vége előtt. A második félidőben Igor Thiago büntetőből volt eredményes, míg Mohamed Salah késői találata már nem volt elég a pontszerzéshez.

"A védekezés borzalmas volt Van Dijk és Konate részéről. Kerkez pedig szörnyű első félidőt produkált" - fogalmazott Cole a mérkőzés szünetében. Kollégája, Steve McManaman hozzátette: "A Liverpool nagyon kaotikus volt, és időnként teljesen szétesett a pályán." Cole annak ellenére mondta ezt, hogy a fiatalm magyar védő megszerezte első gólját a csapatban.

Premier League 9. forduló
Brentford
3
2
Liverpool
Félidő: 2-1
2025. október 25. szombat 21:00
|
Gtech Community Stadium, London
Hazai gólszerzők
5' Dango Ouattara, 45' Kevin Schade, 60' Igor Thiago (11-esből)
Vendég gólszerzők
50' Milos Kerkez, 89' Mohamed Salah
34
Labdabirtoklási arány
66
94
Támadások
111
55
Veszélyes támadások
66
8
Kaput eltaláló lövések
5
9
Kaput elkerülő lövések
12
5
Szögletek
4
3
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
1
Büntetők
0
Adatlap létrehozva: 2025.10.26.

A mérkőzés után Arne Slot, a Liverpool menedzsere elismerte a problémákat: "Világos elképzelésem van arról, hol kell javulnunk. Ma nem csináltuk jól az alapvető dolgokat. Csalódást keltő eredmény és teljesítmény volt. Három gólt kapni túl sok, ha nyerni akarunk."

A Liverpool vereségével újabb értékes pontokat veszített a bajnoki címért folytatott küzdelemben, miközben a Brentford Keith Andrews vezetőedző irányításával folytatja jó szereplését.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
