Barcelona, Katalónia / Spanyolország - 2019. január 1.: A város részleges látképe a La Sagrada Familiával a háttérben. Egy csoport ember nézi a kilátást a Carmel Bunker kilátóból.
Sport

Nagyon erőseket mond a Barca csodagyereke: keményen beszólt a Realnak Yamal

Pénzcentrum
2025. október 25. 21:04

Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével, ami felháborodást váltott ki a királyi gárda öltözőjében - írta meg a Marca.

"Pontokat lopnak csapatoktól, aztán még ők panaszkodnak" – nyilatkozta Yamal a Real Madridról, ami a Marca szerint komoly felzúdulást keltett a madridi öltözőben. A királyi gárda játékosainak kezd elegük lenni a fiatal Barcelona-sztár pályán kívüli viselkedéséből.

A Real Madrid köreiben tiszteletlennek és ostobának minősítették Yamal kijelentését. Dani Carvajal, a Real csapatkapitánya a mérkőzés után beszélni szeretne válogatottbeli csapattársával, mivel aggódik, hogy az ilyen megnyilvánulások ronthatják a spanyol válogatottban kialakult harmonikus kapcsolatot a két rivális klub játékosai között.

La Liga 10. forduló
Real Madrid
FC Barcelona
2025. október 26. vasárnap 16:15
|
Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Real Madrid: 11 (36.7%)
  FC Barcelona: 14 (46.7%)
  Döntetlen: 5 (16.7%)
Gólok
  Real Madrid: 46
  FC Barcelona: 57
Gólkülönbség: -11
Hazai győzelem
  Real Madrid: 6
  FC Barcelona: 4
Vendéggyőzelem
  Real Madrid: 5
  FC Barcelona: 10
Adatlap létrehozva: 2025.10.25.

Mivel nem ez az első alkalom, hogy Yamal kritizálja a nagy riválist, a madridiak nem lepődtek meg a kijelentésen, sőt extra motivációként tekintenek rá. A beszólásra a pályán kívánnak válaszolni a vasárnapi rangadón.

A Barcelona az előző szezonban négyszer is legyőzte a Real Madridot: a bajnokságban 4-0-ra idegenben és 4-3-ra hazai pályán, a Király Kupában 3-2-re, a spanyol Szuperkupa-döntőben pedig 5-2-re. Ezeken a mérkőzéseken Yamal három gólt szerzett és két gólpasszt adott, bizonyítva, hogy a hangzatos kijelentéseit a pályán is alá tudja támasztani.

A vasárnapi El Clásicót a Real Madrid az első helyről várja, míg a Barcelona két pont hátránnyal a második helyen áll. Győzelem esetén a katalán csapat átveheti a vezetést a tabellán.
Címlapkép: Getty Images
