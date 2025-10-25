Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint.
Nagyon erőseket mond a Barca csodagyereke: keményen beszólt a Realnak Yamal
Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével, ami felháborodást váltott ki a királyi gárda öltözőjében - írta meg a Marca.
"Pontokat lopnak csapatoktól, aztán még ők panaszkodnak" – nyilatkozta Yamal a Real Madridról, ami a Marca szerint komoly felzúdulást keltett a madridi öltözőben. A királyi gárda játékosainak kezd elegük lenni a fiatal Barcelona-sztár pályán kívüli viselkedéséből.
A Real Madrid köreiben tiszteletlennek és ostobának minősítették Yamal kijelentését. Dani Carvajal, a Real csapatkapitánya a mérkőzés után beszélni szeretne válogatottbeli csapattársával, mivel aggódik, hogy az ilyen megnyilvánulások ronthatják a spanyol válogatottban kialakult harmonikus kapcsolatot a két rivális klub játékosai között.
Mivel nem ez az első alkalom, hogy Yamal kritizálja a nagy riválist, a madridiak nem lepődtek meg a kijelentésen, sőt extra motivációként tekintenek rá. A beszólásra a pályán kívánnak válaszolni a vasárnapi rangadón.
KATTINTS a spanyol bajnokság eredményeiért, hírekért és tabelláért a Sportonlinera!
A Barcelona az előző szezonban négyszer is legyőzte a Real Madridot: a bajnokságban 4-0-ra idegenben és 4-3-ra hazai pályán, a Király Kupában 3-2-re, a spanyol Szuperkupa-döntőben pedig 5-2-re. Ezeken a mérkőzéseken Yamal három gólt szerzett és két gólpasszt adott, bizonyítva, hogy a hangzatos kijelentéseit a pályán is alá tudja támasztani.
A vasárnapi El Clásicót a Real Madrid az első helyről várja, míg a Barcelona két pont hátránnyal a második helyen áll. Győzelem esetén a katalán csapat átveheti a vezetést a tabellán.
