Meg is van a Nottingham Forest új edzője: őt nevezte ki a bukdácsoló PL-csapat

A Nottingham Forest Sean Dyche-ot nevezte ki új vezetőedzőjének, aki 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá a klubbal - jelentette a BBC.

Az 54 éves angol szakember a csapat harmadik vezetőedzője lesz az idei szezonban. Dyche a mindössze 39 napig dolgozó Ange Postecoglou helyét veszi át, aki nyolc mérkőzésen nem tudott győzelmet aratni - két döntetlen mellett hat vereséget szenvedett.

Postecoglou-t eredetileg Nuno Espirito Santo helyére szerződtették, akit a szezon harmadik mérkőzése után menesztettek. A Nottingham Forest jelenleg a bajnokság 18. helyén áll, nyolc mérkőzésből mindössze egy győzelemmel a nehéz szezonkezdet során.

Anglia Nottingham Forest Piaci érték: 644,40M € Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #18 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 17. Burnley 8 2 1 5 9 15 -6 7 18. Nottingham Forest 8 1 2 5 5 15 -10 5 19. West Ham United 8 1 1 6 6 18 -12 4 Adatlap létrehozva: 2025.10.21.

Dyche első mérkőzése csütörtökön lesz az Európa Ligában, amikor a Porto látogat a City Groundra, majd vasárnap a Bournemouth otthonában lép pályára a csapat a Premier League-ben.