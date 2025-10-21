2025. október 21. kedd Orsolya
13 °C Budapest
Sport

Meg is van a Nottingham Forest új edzője: őt nevezte ki a bukdácsoló PL-csapat

Pénzcentrum
2025. október 21. 12:44

A Nottingham Forest Sean Dyche-ot nevezte ki új vezetőedzőjének, aki 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá a klubbal - jelentette a BBC.

Az 54 éves angol szakember a csapat harmadik vezetőedzője lesz az idei szezonban. Dyche a mindössze 39 napig dolgozó Ange Postecoglou helyét veszi át, aki nyolc mérkőzésen nem tudott győzelmet aratni - két döntetlen mellett hat vereséget szenvedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Postecoglou-t eredetileg Nuno Espirito Santo helyére szerződtették, akit a szezon harmadik mérkőzése után menesztettek. A Nottingham Forest jelenleg a bajnokság 18. helyén áll, nyolc mérkőzésből mindössze egy győzelemmel a nehéz szezonkezdet során.

Anglia
Nottingham Forest
Piaci érték: 644,40M €
Jelenlegi helyezés: #18
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
17.
Burnley
8
2
1
5
9
15
-6
7
18.
Nottingham Forest
8
1
2
5
5
15
-10
5
19.
West Ham United
8
1
1
6
6
18
-12
4
Adatlap létrehozva: 2025.10.21.

Dyche első mérkőzése csütörtökön lesz az Európa Ligában, amikor a Porto látogat a City Groundra, majd vasárnap a Bournemouth otthonában lép pályára a csapat a Premier League-ben.
Címlapkép: Getty Images
