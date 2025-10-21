A Nottingham Forest Sean Dyche-ot nevezte ki új vezetőedzőjének, aki 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá a klubbal.
Döbbenet: harmincéves sem volt, meghalt az amerikai sakknagymester
Daniel Naroditsky, a 29 éves amerikai sakknagymester és népszerű online sakkoktató váratlanul elhunyt. A Charlotte Chess Center, ahol vezető edzőként dolgozott, hétfőn jelentette be halálát - jelentette a The Guardian.
A "Danya" becenéven ismert Naroditsky kivételes képességgel rendelkezett ahhoz, hogy a sakkot emberközelivé és izgalmassá tegye. YouTube és Twitch csatornáin élő közvetítéseket tartott, ahol türelemmel, humorral és nagylelkűséggel magyarázta lépéseit. Hikaru Nakamura amerikai nagymester szerint "szerette a streamelést és az oktatást, a sakkvilág nagyon hálás neki".
Naroditsky 1995. november 9-én született San Mateo-ban, Kaliforniában, egykori szovjet zsidó bevándorlók gyermekeként. Hatévesen tanult meg sakkozni bátyjától, Alantől. Kilencévesen már korosztályának legjobbja volt az Egyesült Államokban, 11 évesen megnyerte a 12 év alattiak ifjúsági világbajnokságát Törökországban.
13 évesen publikálta a "Mastering Positional Chess" című könyvét, ezzel a sakk egyik legfiatalabb szerzőjévé vált. 18 évesen, az amerikai junior bajnokság megnyerése után kapta meg a nagymesteri címet. 2019-ben történelem szakon végzett a Stanford Egyetemen, majd Charlotte-ba költözött, hogy teljes munkaidőben edzősködjön.
Klasszikus sakkban pályafutása nagy részében a világ 200 legjobb játékosa között tartották számon, 2017-ben érte el legmagasabb értékszámát. A gyorsabb, villámsakk formátumban a világ 25 legjobbja közé tartozott, és idén augusztusban tökéletes, 14-0-ás eredménnyel nyerte meg az amerikai villámsakk-bajnokságot.
Igazi hírnévre azonban online jelenlétével tett szert. YouTube és Twitch csatornáin összesen több mint 800 000 követője volt, ami a jelenkori sakk-boom egyik első igazi internetes sztárjává tette. Levy Rozman nemzetközi mester szerint "egy hangyának is el tudta volna magyarázni a játékot", tökéletesen ötvözte a briliáns játékot a briliáns magyarázatokkal.
Naroditsky a New York Times-nak is dolgozott rovatvezetőként és rejtvénytervezőként. 2022-ben azt nyilatkozta: "Még az én szintemen is minden egyes alkalommal, amikor edzek, tanítok, játszok vagy kommentálok, gyönyörű dolgokat fedezhetek fel a játékban."
Kollégái és barátai nemcsak tehetségére, hanem kedvességére is emlékeznek. Danny Rensch, a Chess.com vezető sakktisztviselője szerint "több volt, mint játékunk inspiráló arca, barát és testvér volt". Közeli barátja, Olekszandr Bortnyk nagymester élő közvetítés közben omlott össze a hír hallatán.
Utolsó YouTube-videóját múlt pénteken tette közzé "Azt hitted, eltűntem!?" címmel, amelyben mosolyogva játszott online játszmákat charlotte-i otthoni stúdiójából. "Visszatértem, jobb vagyok, mint valaha" - mondta nézőinek.
A sakkvilág minden részéről érkeztek részvétnyilvánítások. A folyamatban lévő amerikai bajnokság nyolcadik fordulója hétfőn egy perces néma csenddel kezdődött St. Louis-ban, míg a Nemzetközi Sakkszövetség "lesújtó veszteségnek" nevezte halálát.
Naroditskyt édesanyja, Lena és bátyja, Alan gyászolja. Édesapja 2019-ben hunyt el.
Egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen nagykövetük a Manchester United felvásárlási kísérletében.
Max Verstappen egyre közelebb kerül a világbajnoki címhez, miután az Amerikai Nagydíjon aratott győzelmével jelentősen csökkentette hátrányát a McLaren pilótáival szemben.
A Liverpool negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, miután a Manchester United több mint kilenc év után először győzött az Anfielden..
Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben.
A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt a vasárnap esti Derbin, így várhatóan több meccses eltiltást kap majd.
A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása.
Doug Martin, a korábbi NFL All-Pro futójátékos, a Tampa Bay Buccaneers egykori sztárja 36 éves korában elhunyt
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.
Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.
Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél.
Ange Postecoglou mindössze 39 nap után távozott a Nottingham Forest vezetőedzői posztjáról, ami a Premier League történetének egyik legrövidebb menedzseri időszaka.
A spanyol labdarúgók tiltakozást szerveztek a La Liga azon döntése ellen, hogy december 20-án Miamiban rendezik meg a Villarreal-Barcelona mérkőzést
Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat
A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.
Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól.
Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban.
Egymással ütköztek a McLarenek, és mindkettő kiesett a sprintfutamon. Verstappen köszönte szépen a lehetőséget, és be is húzta a versenyt.
39 nap után kötöttek útilaput Ange Postecoglu talpára, a Forestnek a harmadik edzője következhet az idényben.
