Döbbenet: harmincéves sem volt, meghalt az amerikai sakknagymester

Daniel Naroditsky, a 29 éves amerikai sakknagymester és népszerű online sakkoktató váratlanul elhunyt. A Charlotte Chess Center, ahol vezető edzőként dolgozott, hétfőn jelentette be halálát - jelentette a The Guardian.

A "Danya" becenéven ismert Naroditsky kivételes képességgel rendelkezett ahhoz, hogy a sakkot emberközelivé és izgalmassá tegye. YouTube és Twitch csatornáin élő közvetítéseket tartott, ahol türelemmel, humorral és nagylelkűséggel magyarázta lépéseit. Hikaru Nakamura amerikai nagymester szerint "szerette a streamelést és az oktatást, a sakkvilág nagyon hálás neki".

Naroditsky 1995. november 9-én született San Mateo-ban, Kaliforniában, egykori szovjet zsidó bevándorlók gyermekeként. Hatévesen tanult meg sakkozni bátyjától, Alantől. Kilencévesen már korosztályának legjobbja volt az Egyesült Államokban, 11 évesen megnyerte a 12 év alattiak ifjúsági világbajnokságát Törökországban.

13 évesen publikálta a "Mastering Positional Chess" című könyvét, ezzel a sakk egyik legfiatalabb szerzőjévé vált. 18 évesen, az amerikai junior bajnokság megnyerése után kapta meg a nagymesteri címet. 2019-ben történelem szakon végzett a Stanford Egyetemen, majd Charlotte-ba költözött, hogy teljes munkaidőben edzősködjön.

Klasszikus sakkban pályafutása nagy részében a világ 200 legjobb játékosa között tartották számon, 2017-ben érte el legmagasabb értékszámát. A gyorsabb, villámsakk formátumban a világ 25 legjobbja közé tartozott, és idén augusztusban tökéletes, 14-0-ás eredménnyel nyerte meg az amerikai villámsakk-bajnokságot.

Igazi hírnévre azonban online jelenlétével tett szert. YouTube és Twitch csatornáin összesen több mint 800 000 követője volt, ami a jelenkori sakk-boom egyik első igazi internetes sztárjává tette. Levy Rozman nemzetközi mester szerint "egy hangyának is el tudta volna magyarázni a játékot", tökéletesen ötvözte a briliáns játékot a briliáns magyarázatokkal.

Naroditsky a New York Times-nak is dolgozott rovatvezetőként és rejtvénytervezőként. 2022-ben azt nyilatkozta: "Még az én szintemen is minden egyes alkalommal, amikor edzek, tanítok, játszok vagy kommentálok, gyönyörű dolgokat fedezhetek fel a játékban."

Kollégái és barátai nemcsak tehetségére, hanem kedvességére is emlékeznek. Danny Rensch, a Chess.com vezető sakktisztviselője szerint "több volt, mint játékunk inspiráló arca, barát és testvér volt". Közeli barátja, Olekszandr Bortnyk nagymester élő közvetítés közben omlott össze a hír hallatán.

Utolsó YouTube-videóját múlt pénteken tette közzé "Azt hitted, eltűntem!?" címmel, amelyben mosolyogva játszott online játszmákat charlotte-i otthoni stúdiójából. "Visszatértem, jobb vagyok, mint valaha" - mondta nézőinek.

A sakkvilág minden részéről érkeztek részvétnyilvánítások. A folyamatban lévő amerikai bajnokság nyolcadik fordulója hétfőn egy perces néma csenddel kezdődött St. Louis-ban, míg a Nemzetközi Sakkszövetség "lesújtó veszteségnek" nevezte halálát.

Naroditskyt édesanyja, Lena és bátyja, Alan gyászolja. Édesapja 2019-ben hunyt el.