Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél.
Milliókat kaszál az egykori United-focista: ki nem találod, mivel foglalkozik most
Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres, miután egy súlyos sérülés véget vetett labdarúgó karrierjének - jelentette a Mirror.
Ramon Calliste neve vélhetően már azoknak sem iserős, akik a kétezres évek elején közelről figyelték a Manchester Uniteddel kapcsolatos híreket és történéseket. A fiatal focista nagy reményekkel érkezett a klubhoz mindössze 15 évesen: a walesi támadót már akkor a legendás Ryan Giggs utódjának tartották, és Sir Alex Ferguson személyesen vitte a csapathoz.
A tehetséges játékos olyan sztárokkal edzett együtt, mint David Beckham, Wayne Rooney és Cristiano Ronaldo. Egy évvel a klubhoz való csatlakozása után a világ 100 legtehetségesebb fiatal labdarúgója közé sorolták, és 2003-ban FA Youth Cup győzelmet ünnepelhetett a Vörös Ördögökkel.
Calliste azonban sosem mutatkozhatott be a United első csapatában, és 2005-ben elengedték. Ezt követően rendkívül ritka átigazolással az ősi rivális Liverpoolhoz szerződött, ahol az első évében a tartalékcsapat gólkirálya lett, de itt sem kapott lehetőséget a felnőttek között. 2006-ban a Scunthorpe-hoz igazolt, hogy végre első csapatban játszhasson, de a sors közbeszólt: az előszezonban súlyos bokasérülést szenvedett, kificamodott a bokája, eltört egy csontja és súlyosan megsérültek a szalagjai is.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, érdekes sportsztorikért a Pénzcentrum sportoldalára!
Bár több műtéten is átesett, és az orvosok hat hónapos felépülést jósoltak, a sérülés olyan súlyos volt, hogy három évig sántított, és a mai napig érzi a hatását. Hiába próbálkozott több csapatnál is, a sérülés miatt nem tudott visszatérni a profi futballba.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
"A sérülésem, amivel még ma is gondjaim vannak, egyszerűen őrület" - nyilatkozta Calliste 2021-ben a WalesOnline-nak. "Három évig sántítottam. Ki igazolna le valakit, aki sántít? Lőhettem volna akár 20 gólt is egy meccsen, de sántítottam, nem tűntem fitnek, így nem mentem át az erőnléti teszteken."
A futballtól való visszavonulása után Calliste 2013-ban megalapította a Global Watches nevű luxusóra-vállalkozását, amely Rolex, Audemars Piguet és Hublot órákat értékesít 50 000 és 250 000 font közötti áron. Az üzlet évente akár 15 millió fontot is termel, ügyfelei között számos futballista és híresség található.
"Miután rájöttem, hogy a futball nem nekem való, találnom kellett valamit, amiért szívesen kelek fel reggel" - magyarázta. "Láttam magamnak helyet a piacon. Sokan mondják, hogy túltelített, de én nem látom versenytársnak a többi órakereskedőt. Ha valaki jó munkát végez, mindenkinek jut elég a piacból."
Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól.
Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban.
Egymással ütköztek a McLarenek, és mindkettő kiesett a sprintfutamon. Verstappen köszönte szépen a lehetőséget, és be is húzta a versenyt.
39 nap után kötöttek útilaput Ange Postecoglu talpára, a Forestnek a harmadik edzője következhet az idényben.
Kifúrják a Manchester United tulajdonosát? Elképesztő puccs készülhet, régi legenda is beszállhatott
Eric Cantona, a Manchester United legendája már korábban élesen bírálta Sir Jim Ratcliffe tulajdonosi tevékenységét.
Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak
Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett labdarúgóinak listáját 280 millió dolláros éves bevétellel.
"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére
Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen
Jamie Carragher négy fő okot azonosított Mohamed Salah gyengébb teljesítményére a Liverpool csatárának jelenlegi formahanyatlása mögött.
Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.
A régi idők szerelését idézi meg az a mez, amelyet a csapat is visel a vasárnapi derbin - a szurkolók is hozzájuthatnak, de borsos áron,...
A két hónapja nyeretlen Újpest hazai pályán játszik a Ferencvárossal a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójában, s már a döntetlen is bravúros eredmény lenne a...
A 2030-as labdarúgó-világbajnokság 64 csapatosra bővítésének terve erős ellenállásba ütközik a dél-amerikai szövetségen (Conmebol) belül.
Francesco Camarda, az AC Milan 17 éves csatára három gólt szerzett első két U21-es válogatott mérkőzésén.
Lando Norris súlyos következményekkel néz szembe a McLarennél, miután összeütközött csapattársával, Oscar Piastrival a Szingapúri Nagydíjon.
Lewis Macari, a Notts County játékosa felfüggesztett három hónapos eltiltást kapott a fogadási szabályok megsértése miatt.
A Sheffield Wednesday futballklub súlyos pénzügyi válságba került, hamarosan felszámolási kérelmet nyújtanak be ellenük.
Hatvanhét éves korában elhunyt Novath György, a Videoton 1985-ben UEFA-kupa-döntős labdarúgócsapatának játékosa.
Tizenegy Premier League-klub kénytelen új főszponzort találni a következő szezonra, ahogy életbe lép a fogadócégek mezreklámjainak tilalma.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.