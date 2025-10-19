Milliókat kaszál az egykori United-focista: ki nem találod, mivel foglalkozik most

Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres, miután egy súlyos sérülés véget vetett labdarúgó karrierjének - jelentette a Mirror.

Ramon Calliste neve vélhetően már azoknak sem iserős, akik a kétezres évek elején közelről figyelték a Manchester Uniteddel kapcsolatos híreket és történéseket. A fiatal focista nagy reményekkel érkezett a klubhoz mindössze 15 évesen: a walesi támadót már akkor a legendás Ryan Giggs utódjának tartották, és Sir Alex Ferguson személyesen vitte a csapathoz.

A tehetséges játékos olyan sztárokkal edzett együtt, mint David Beckham, Wayne Rooney és Cristiano Ronaldo. Egy évvel a klubhoz való csatlakozása után a világ 100 legtehetségesebb fiatal labdarúgója közé sorolták, és 2003-ban FA Youth Cup győzelmet ünnepelhetett a Vörös Ördögökkel.

Calliste azonban sosem mutatkozhatott be a United első csapatában, és 2005-ben elengedték. Ezt követően rendkívül ritka átigazolással az ősi rivális Liverpoolhoz szerződött, ahol az első évében a tartalékcsapat gólkirálya lett, de itt sem kapott lehetőséget a felnőttek között. 2006-ban a Scunthorpe-hoz igazolt, hogy végre első csapatban játszhasson, de a sors közbeszólt: az előszezonban súlyos bokasérülést szenvedett, kificamodott a bokája, eltört egy csontja és súlyosan megsérültek a szalagjai is.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, érdekes sportsztorikért a Pénzcentrum sportoldalára!

Bár több műtéten is átesett, és az orvosok hat hónapos felépülést jósoltak, a sérülés olyan súlyos volt, hogy három évig sántított, és a mai napig érzi a hatását. Hiába próbálkozott több csapatnál is, a sérülés miatt nem tudott visszatérni a profi futballba.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"A sérülésem, amivel még ma is gondjaim vannak, egyszerűen őrület" - nyilatkozta Calliste 2021-ben a WalesOnline-nak. "Három évig sántítottam. Ki igazolna le valakit, aki sántít? Lőhettem volna akár 20 gólt is egy meccsen, de sántítottam, nem tűntem fitnek, így nem mentem át az erőnléti teszteken."

A futballtól való visszavonulása után Calliste 2013-ban megalapította a Global Watches nevű luxusóra-vállalkozását, amely Rolex, Audemars Piguet és Hublot órákat értékesít 50 000 és 250 000 font közötti áron. Az üzlet évente akár 15 millió fontot is termel, ügyfelei között számos futballista és híresség található.

"Miután rájöttem, hogy a futball nem nekem való, találnom kellett valamit, amiért szívesen kelek fel reggel" - magyarázta. "Láttam magamnak helyet a piacon. Sokan mondják, hogy túltelített, de én nem látom versenytársnak a többi órakereskedőt. Ha valaki jó munkát végez, mindenkinek jut elég a piacból."