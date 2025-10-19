Megint életre-halálra védi volt klubját Rooney: Rashfordon köszörüli a nyelvét

Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél, miközben a játékos most a Barcelonábn másodvirágzását éli - jelentette a BBC.

A Manchester United korábbi csapatkapitánya, Wayne Rooney nem ért egyet azzal a véleménnyel, hogy a klub környezete lett volna felelős Marcus Rashford következetlen teljesítményéért a Vörös Ördögöknél.

Rashford 2016-os debütálása óta 426 mérkőzésen 138 gólt szerzett a United színeiben és öt jelentős trófeát nyert. A 2022-23-as szezonban 30 gólt lőtt, de ezt követően formája visszaesett, és az előző szezon második felét kölcsönben az Aston Villánál töltötte. Jelenleg a Barcelonánál játszik kölcsönben, ahol újra jó formát mutat.

"Szerintem a környezet valóban nem volt megfelelő, de ez rajtad múlik. Ha nem játszol jól vagy kimaradsz a csapatból, akkor könnyebb a környezetet hibáztatni, függetlenül attól, hogy ez helyes-e vagy sem. Ez abból ered, hogyan állsz hozzá a dolgokhoz" - nyilatkozta Rooney egy podcastben.

"Láttuk a mérkőzéseken, hogy többre képes, tudjuk, hogy többet futhatna - ez semmi köze a környezethez. Lehet, hogy tévedek, nagyon kedvelem Marcust mint embert, de szerintem ez egy könnyű kifogás, amit az emberek előhúznak" - tette hozzá a korábbi csatár.

A Premier League a hétvégén folytatódik a válogatott szünet után, a Manchester United vasárnap az Anfielden találkozik nagy riválisával, a Liverpoollal. A United formája eddig következetlen volt, de az utóbbi öt mérkőzésükből hármat megnyertek, így Ruben Amorim csapata talán jó időpontban mérkőzik meg a Vörösökkel, akik legutóbbi három mérkőzésüket elveszítették minden sorozatot figyelembe véve.

"Ha a Liverpool sorozatban négy meccset veszít el, és kikapnak a Manchester Unitedtől az Anfielden, akkor biztosan nyomás nehezedik rájuk" - mondta Rooney, aki szerint a Liverpool számára most jó időszak lehet az újrakezdésre.