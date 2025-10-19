2025. október 19. vasárnap Nándor
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Old Trafford Stadion, a Manchester United Football Club otthona Manchesterben, Angliában, Egyesült Királyságban, légi felvételen.
Sport

Megint életre-halálra védi volt klubját Rooney: Rashfordon köszörüli a nyelvét

Pénzcentrum
2025. október 19. 16:27

Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél, miközben a játékos most a Barcelonábn másodvirágzását éli - jelentette a BBC.

A Manchester United korábbi csapatkapitánya, Wayne Rooney nem ért egyet azzal a véleménnyel, hogy a klub környezete lett volna felelős Marcus Rashford következetlen teljesítményéért a Vörös Ördögöknél.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Rashford 2016-os debütálása óta 426 mérkőzésen 138 gólt szerzett a United színeiben és öt jelentős trófeát nyert. A 2022-23-as szezonban 30 gólt lőtt, de ezt követően formája visszaesett, és az előző szezon második felét kölcsönben az Aston Villánál töltötte. Jelenleg a Barcelonánál játszik kölcsönben, ahol újra jó formát mutat.

"Szerintem a környezet valóban nem volt megfelelő, de ez rajtad múlik. Ha nem játszol jól vagy kimaradsz a csapatból, akkor könnyebb a környezetet hibáztatni, függetlenül attól, hogy ez helyes-e vagy sem. Ez abból ered, hogyan állsz hozzá a dolgokhoz" - nyilatkozta Rooney egy podcastben.

KATTINTS a Premier League friss eredményeiért, hírekért a Sportonlinera!

"Láttuk a mérkőzéseken, hogy többre képes, tudjuk, hogy többet futhatna - ez semmi köze a környezethez. Lehet, hogy tévedek, nagyon kedvelem Marcust mint embert, de szerintem ez egy könnyű kifogás, amit az emberek előhúznak" - tette hozzá a korábbi csatár.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Premier League a hétvégén folytatódik a válogatott szünet után, a Manchester United vasárnap az Anfielden találkozik nagy riválisával, a Liverpoollal. A United formája eddig következetlen volt, de az utóbbi öt mérkőzésükből hármat megnyertek, így Ruben Amorim csapata talán jó időpontban mérkőzik meg a Vörösökkel, akik legutóbbi három mérkőzésüket elveszítették minden sorozatot figyelembe véve.

"Ha a Liverpool sorozatban négy meccset veszít el, és kikapnak a Manchester Unitedtől az Anfielden, akkor biztosan nyomás nehezedik rájuk" - mondta Rooney, aki szerint a Liverpool számára most jó időszak lehet az újrakezdésre.
Címlapkép: Getty Images
#sport #barcelona #futball #élsport #manchester united #premier league #liverpool #angol foci #ruben amorim #wayne rooney #aston villa #marcus rashford

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:27
16:07
15:36
15:02
14:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 19. vasárnap
Nándor
42. hét
Október 19.
Missziók Világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
7 napja
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
5 napja
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
4
1 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
5
6 napja
Teljesen tönkrement a volt Premier League-edző: jön a csődeljárás, ebből hogy mászik ki?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Viszontbiztosítás
a biztosító által vállalt kockázatok biztonságos kezelésének egyik módszere. A biztosító által másik biztosítóval kötött szerződés, amelyben a viszontbiztosító azt vállalja, hogy a befolyt díj egy részének átengedése fejében a károkból is részesedni fog. Különösen a nagy összegű, vagy tömeges (katasztrófakárok) kezelésére alkalmas módszer.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 16:07
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 42. játékhéten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 15:36
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
Agrárszektor  |  2025. október 19. 15:03
Ez ijesztő: nem is hinnéd, mit találtak a nálunk is portyázó sakálokban