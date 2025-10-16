2025. október 16. csütörtök Gál
15 °C Budapest
hoki, nhl, jégkorong
Sport

Kínban az olimpia rendezői: máris csúszik egy fontos helyszín átadása

MTI
2025. október 16. 12:17

Nem lesz meg időben a jégcsarnok, ami pedig az olimpián is fontos szerephez jutna majd februárban.

Csúszik a februári, milánói téli olimpia nagy hokis csarnokának építkezése, így a decemberi tesztversenyt - a magyar válogatottat is felvonultató U20-as divízió I/B-világbajnokságot - más helyszínen rendezik meg.

Az ötkarikás viadalokra szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint az olasz szervezők megerősítették, hogy a december 8. és 14. között esedékes junior divízió I/B tornát nem a 16 ezer férőhelyes Santagiulia Arénában bonyolítják le, hanem egy másik milánói olimpiai helyszínen, a Rho Fiera Arénában, ahol a magyar U20-asok az észt, a japán, a lengyel, a litván és a házigazda olaszokkal találkoznak. Mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag tesztverseny nélkül rendeznek majd olimpiai meccseket NHL-es sztárok részvételével a Santagiulia Arénában.

Az olimpiai hokis tornát a nők kezdik február 5-én, egy nappal a hivatalos megnyitó előtt és február 19-én lesz a döntőjük, míg a férfiak február 11. és 22. között játszanak.
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #építkezés #sport #teszt #olaszország #késés #december #magyar válogatott #február #világbajnokság #2025 #jégkorong #téli olimpia #NHL #milano

