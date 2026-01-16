Az utolsó negyedben dőlt el: egyre közelebb a négy közé jutás a magyar válogatott számára

Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon: Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese pénteken 16–11-re verte a holland csapatot.

Akárcsak a nyitónapon a házigazda olimpiai bajnok szerbeknek, pénteken a magyaroknak is meggyűlt a bajuk a hollandokkal: a negyedik negyed kezdetekor egyetlen gól volt a különbség, a hajrában azonban sikerült felülkerekedniük.

FRISS SPORTEREDMÉNYEK

A mezőny legjobbja az öt gólt szerző Fekete Gergő volt. A magyar válogatott így továbbra is százszázalékos a tornán, és ha vasárnap este legyőzi a szerbeket, akkor a spanyolok elleni keddi összecsapás eredményétől függetlenül bejut a négy közé.

Eredmény: MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA 16–11 (4–4, 4–2, 3–4, 5–1)

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA