2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Belgrád, 2026. január 14.Manhercz Krisztián (j) és a máltai Nikolai Zammit a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulójában játszott Málta - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 14-
Sport

Az utolsó negyedben dőlt el: egyre közelebb a négy közé jutás a magyar válogatott számára

Pénzcentrum
2026. január 16. 19:40

Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon: Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese pénteken 16–11-re verte a holland csapatot.

Akárcsak a nyitónapon a házigazda olimpiai bajnok szerbeknek, pénteken a magyaroknak is meggyűlt a bajuk a hollandokkal: a negyedik negyed kezdetekor egyetlen gól volt a különbség, a hajrában azonban sikerült felülkerekedniük.

A mezőny legjobbja az öt gólt szerző Fekete Gergő volt. A magyar válogatott így továbbra is százszázalékos a tornán, és ha vasárnap este legyőzi a szerbeket, akkor a spanyolok elleni keddi összecsapás eredményétől függetlenül bejut a négy közé.

Eredmény: MAGYARORSZÁG–HOLLANDIA 16–11 (4–4, 4–2, 3–4, 5–1) 

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
