Hatvanhét éves korában elhunyt Novath György, a Videoton 1985-ben UEFA-kupa-döntős labdarúgócsapatának játékosa.
Egyre kilátástalanabb a nagy múltú focicsapat helyzete: lehet, hogy nem érik meg a szezon végét?
A Sheffield Wednesday futballklub súlyos pénzügyi válságba került, hamarosan felszámolási kérelmet nyújtanak be ellenük az adóhatóságnak fennálló 1 millió fontos tartozás miatt - jelentette a BBC.
A BBC Radio Sheffield és a Sheffield Star közös nyomozása szerint a Championship-ben szereplő klubot hamarosan felszámolási kérelemmel sújtja a brit adóhatóság (HMRC) a tartozásai miatt.
A helyzet tovább növeli a nyomást Dejphon Chansiri klubtulajdonoson, hogy adja el a csapatot. A Sheffield Wednesday már jelenleg is hat különböző EFL (Angol Labdarúgó Liga) embargó alatt áll, miután az elmúlt hét hónapból ötben nem fizették ki időben a játékosok bérét.
A bajnokság második legrosszabb helyén álló csapat mindössze hat pontot szerzett kilenc mérkőzés alatt, miközben a pályán kívüli problémák miatt rendkívül megfogyatkozott kerettel kénytelenek játszani.
A helyzet súlyossága akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a májusi fizetéseket nem utalták időben, ahogy korábban márciusban sem. A folyamatos bizonytalanság és a különböző átigazolási tilalmak közepette Danny Rohl menedzser júliusban távozott, helyét Henrik Pedersen vette át mindössze 10 nappal a szezon kezdete előtt.
A csapat egyetlen felkészülési mérkőzést sem játszott szurkolók előtt, sőt a játékosok visszaléptek egy Burnley elleni edzőmeccstől, miután a júliusi fizetésüket sem kapták meg.
A szurkolók tiltakozásokat szerveztek a mérkőzések előtt és alatt, valamint bojkottálták a Leeds és a Grimsby elleni hazai Ligakupa-mérkőzéseket. A szurkolói egyesület arra is biztatta a drukkereket, hogy ne vásároljanak ételt és italt a stadionban. A klubot tíz éve birtokló thai üzletember, Chansiri, a teljes időszak alatt távol maradt, és egyelőre nincs közel a klub eladása sem.
Egy régi könyvelési ügy miatt kapott másfél év eltiltást az olasz sportvezető, ami most járt le.
Európa topklubjai, köztük több Premier League csapat is tárgyalásokat folytattak a mérkőzésenkénti hat cserelehetőség bevezetéséről.
Thomas Tuchel elfogadta az angol szurkolók kritikus kórusát a Lettország elleni világbajnoki selejtezőn, miután korábban bírálta a Wembley-ben tapasztalt hangulatot.
A londoni Royal Albert Hall különleges sportesemény helyszínévé vált: a héten itt rendezik meg a Grand Sumo Tornát, amelyre negyven japán birkózó érkezett.
Az Aston Martin csapatfőnöke, Andy Cowell cáfolta azokat a híreket, miszerint Fernando Alonso a 2026-os szezon végén visszavonulna a Formula 1-ből
Cristiano Ronaldo két gólt szerzett és új rekordot állított fel, de Portugália csak döntetlent játszott Magyarországgal.
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.
Demetri Mitchell a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt.
Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.
A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Szváziföldet, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.
A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja.
Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára
-
