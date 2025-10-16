Egyre kilátástalanabb a nagy múltú focicsapat helyzete: lehet, hogy nem érik meg a szezon végét?

A Sheffield Wednesday futballklub súlyos pénzügyi válságba került, hamarosan felszámolási kérelmet nyújtanak be ellenük az adóhatóságnak fennálló 1 millió fontos tartozás miatt - jelentette a BBC.

A BBC Radio Sheffield és a Sheffield Star közös nyomozása szerint a Championship-ben szereplő klubot hamarosan felszámolási kérelemmel sújtja a brit adóhatóság (HMRC) a tartozásai miatt.

A helyzet tovább növeli a nyomást Dejphon Chansiri klubtulajdonoson, hogy adja el a csapatot. A Sheffield Wednesday már jelenleg is hat különböző EFL (Angol Labdarúgó Liga) embargó alatt áll, miután az elmúlt hét hónapból ötben nem fizették ki időben a játékosok bérét.

A bajnokság második legrosszabb helyén álló csapat mindössze hat pontot szerzett kilenc mérkőzés alatt, miközben a pályán kívüli problémák miatt rendkívül megfogyatkozott kerettel kénytelenek játszani.

A helyzet súlyossága akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a májusi fizetéseket nem utalták időben, ahogy korábban márciusban sem. A folyamatos bizonytalanság és a különböző átigazolási tilalmak közepette Danny Rohl menedzser júliusban távozott, helyét Henrik Pedersen vette át mindössze 10 nappal a szezon kezdete előtt.

A csapat egyetlen felkészülési mérkőzést sem játszott szurkolók előtt, sőt a játékosok visszaléptek egy Burnley elleni edzőmeccstől, miután a júliusi fizetésüket sem kapták meg.

A szurkolók tiltakozásokat szerveztek a mérkőzések előtt és alatt, valamint bojkottálták a Leeds és a Grimsby elleni hazai Ligakupa-mérkőzéseket. A szurkolói egyesület arra is biztatta a drukkereket, hogy ne vásároljanak ételt és italt a stadionban. A klubot tíz éve birtokló thai üzletember, Chansiri, a teljes időszak alatt távol maradt, és egyelőre nincs közel a klub eladása sem.